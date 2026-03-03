Trump refuză să poarte negocieri cu Iranul. „Vor să discute. Le-am spus: «Prea târziu!»”

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat marţi, 3 martie, că Teheranul încearcă să poarte discuţii cu SUA, în timp ce operaţiunile militare împotriva Iranului continuă. Cu toate acestea, președintele SUA a transmis că oportunitatea negocierilor a trecut.

„Apărarea lor aeriană, Forţele Aeriene, Marina şi conducerea sunt distruse. Vor să discute. Le-am spus: «Prea târziu!»”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Totuşi, în weekend, preşedintele SUA a sugerat că este de acord să poarte discuţii cu liderii iranieni după începerea loviturilor americane şi israeliene.

Vineri, Trump declarase că „nu este mulțumit” de conținutul negocierilor în curs cu Iranul.

„Nu sunt mulțumit față de faptul că (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt mulțumit. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat unor jurnaliști președintele american, scrie News.ro.

Donald Trump a declarat că nu a luat nicio „decizie finală” privind posibile atacuri americane în Iran. Înainte de a pleca de la Casa Albă spre Texas, Trump a spus jurnaliștilor că nu dorește recurgerea la forță, dar a adăugat că „uneori este necesar”.

„Iranul nu poate avea arma nucleară”, a subliniat el, din nou, în faţa jurnaliştilor.

El a dat asigurări că vrea să „încheie un acord cu Iranul”.

Donald Trump a făcut aceste declarații la o zi după o a treia rundă de negocieri indirecte, la Geneva, mediate de Oman, stat care a menținut o politică de neutralitate și și-a asumat rolul de mediator atât în Peninsula Arabică, cât și la nivel mai larg în Orientul Mijlociu.