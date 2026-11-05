Drum nou în Sectorul 6, pentru fluidizarea traficului spre Autostrada A1. Șoferii ar putea evita aglomerația de pe Iuliu Maniu

Primăria Sectorului 6 pregătește un proiect prin care vrea să reducă aglomerația din vestul Capitalei și să le ofere șoferilor o rută alternativă către Autostrada A1. Planul vizează construirea unui drum nou, care să permită accesul direct pe autostradă din zona străzii Preciziei, fără ca șoferii să mai fie nevoiți să întoarcă pe Bulevardul Iuliu Maniu.

Primăria Sectorului 6 pregătește un proiect. Foto: Facebook/Paul Moldovan

Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a explicat că, în prezent, conducătorii auto care vin de pe strada Preciziei și vor să ajungă pe A1 trebuie să efectueze o manevră de întoarcere pe Bulevardul Iuliu Maniu. Aceasta contribuie la aglomerarea unei artere deja intens circulate.

Pentru rezolvarea problemei, administrația locală propune construirea unui drum pe lângă pasajul peste Centura Bucureștiului (DNCB), care să asigure ieșirea directă spre Autostrada A1.

Proiectul este pregătit în colaborare cu Primăria comunei Chiajna și include și realizarea unei legături între strada Preciziei și drumul din apropierea căii ferate de centură, paralel cu DNCB.

Ce beneficii ar aduce noul drum pentru șoferi

Potrivit primarului Paul Moldovan, investiția ar permite un acces mai simplu către Autostrada A1 și ar reduce manevrele care îngreunează circulația pe Bulevardul Iuliu Maniu.

Totodată, noua conexiune ar putea deveni o rută alternativă pentru o parte dintre șoferii care circulă pe străzile Osiei și Roții, contribuind la o distribuire mai eficientă a traficului în vestul Capitalei.

Studiul de fezabilitate urmează să fie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 în următoarea ședință.

În paralel, administrația locală continuă și proiectul unei piste de biciclete pe strada Preciziei, care ar urma să facă legătura cu pistele din Parcul Liniei și de pe Bulevardul Iuliu Maniu.

„Obiectivul nostru este simplu: mai multe variante de circulație, mai multe moduri de trafic, mai puține blocaje și un acces mai ușor către A1”, a transmis primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, într-o postare pe Facebook.