 Descoperire care ar putea rescrie istoria Egiptului antic: morminte de 5.000 de ani dezvăluie secretele construcției piramidelor | adevarul.ro
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Descoperire care ar putea rescrie istoria Egiptului antic: morminte de 5.000 de ani dezvăluie secretele construcției piramidelor

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De secole, piramidele Egiptului fascinează întreaga lume, iar întrebarea legată de modul exact în care constructorii antici au reușit să ridice aceste monumente uriașe, cu o precizie remarcabilă, rămâne încă deschisă.

piramidele Egiptului fascinează întreaga lume
Piramidele Egiptului fascinează întreaga lume/FOTO: Pixabay

Acum, noi indicii descoperite în apropierea Nilului sugerează că civilizația egipteană ar fi stăpânit tehnici avansate de construcție cu mai multe secole înainte ca piramidele de la Giza să se ridice în deșert.

Arheologi care excavează un cimitir vechi de 5.000 de ani, situat pe malul estic al Nilului, au descoperit două morminte ale căror trăsături arhitecturale par să anticipeze soluțiile folosite ulterior la construcția piramidelor egiptene. Structurile aveau pereți mai groși la bază, care se îngustau treptat spre vârf — un design ce oferea o stabilitate sporită.

Principii inginerești similare aveau să fie aplicate ulterior la scară monumentală, atât în cazul piramidelor în trepte, cât și al marilor piramide ale lui Kheops, Kefren și Mikerinos.

Cercetătorii au mai descoperit dovezi ale unor metode antice de tăiere a pietrei, precum și susțineri masive din lemn integrate în structura mormintelor, unele întinzându-se pe toată lungimea pereților.

Structurile, descrise drept remarcabil de "sofisticate", au fost găsite la Jabal al-Tayr, în guvernoratul egiptean Minya, o zonă folosită ca loc de înmormântare de-a lungul a mii de ani.

Asemănarea acestora cu mormintele regale de la Abydos, unde au fost înhumați primii regi ai Egiptului, sugerează că anumite cunoștințe avansate de construcție se răspândiseră deja la nivelul întregii țări, încă din perioada de formare a civilizației egiptene.

Potrivit cercetătorilor, mormintele oferă o imagine rară asupra experimentelor arhitecturale care au precedat marile piramide de piatră ale Egiptului, în perioada în care constructorii transformau structurile funerare în monumente menite să reziste mii de ani.

Descoperirea ar putea rescrie o parte din istoria Egiptului antic

Descoperirea ar putea rescrie o parte din istoria Egiptului antic, sugerând că tehnicile inginerești sofisticate asociate construcției piramidelor au apărut mai devreme și s-au răspândit mai larg în țară decât se credea până acum.

Dr. Hisham El-Leithy, secretar general al Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt, a declarat că o primă analiză a scos la iveală similitudini între structurile nou descoperite și mormântul regelui Den, unul dintre cei mai puternici conducători ai Primei Dinastii a Egiptului.

Prima Dinastie a fost prima linie de regi care au condus un Egipt unificat, începând din jurul anului 3100 î.Hr., după unirea Egiptului de Sus cu cel de Jos într-un singur regat. Această perioadă a marcat nașterea Egiptului antic ca stat organizat, cu o administrație centrală, tradiții funerare regale și progrese majore în scriere, inginerie și arhitectură. Regele Den a fost unul dintre cei mai influenți conducători ai acestei epoci.

El-Leithy a descris primul mormânt drept o descoperire excepțională, cu un design unic, precizând că al doilea are o structură similară și se află într-o stare de conservare remarcabilă.

Sherif Fathy, ministrul turismului și antichităților din Egipt, a declarat că aceste structuri i-ar putea ajuta pe cercetători să urmărească evoluția arhitecturii funerare de-a lungul istoriei Egiptului antic.

Arheologii au mai identificat urme de oxidare pe piatră, posibil rezultate în urma procesului de tăiere și pregătire a blocurilor de către muncitori, precum și susțineri din lemn folosite pentru consolidarea pereților.

Cel de-al doilea mormânt, descoperit mai la sud, s-a păstrat mult mai bine, oferind cercetătorilor o imagine mai clară asupra designului său original.

Echipa de cercetători a subliniat că cele două morminte oferă o perspectivă rară asupra experimentelor arhitecturale care au precedat marile piramide de piatră ale Egiptului, într-o perioadă în care constructorii au început să transforme monumentele funerare în structuri menite să dăinuie mii de ani.

Arheologii au descoperit, de asemenea, o parte dintr-un cimitir datat înainte de unificarea Egiptului ca regat. Mai multe persoane fuseseră înmormântate în poziție ghemuită, învelite în rogojini țesute din plante, alături de ceramică cu partea superioară neagră, specifică perioadelor Naqada II și Naqada III — etape preistorice ale civilizației egiptene, anterioare unificării țării sub primii faraoni.

Au fost descoperite, totodată, înmormântări individuale și colective din Perioada Târzie a Egiptului, unele persoane fiind așezate în sicrie din lemn, din care s-au păstrat fragmente, în ciuda gradului avansat de degradare.

Descoperirile sugerează că situl a rămas un loc important de înmormântare de-a lungul mai multor perioade din istoria Egiptului antic.

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