Atacurile cu drone paralizează serviciile bancare din Emirate. Centrele de date Amazon, grav afectate

Mai multe aplicații bancare și de plăți din Emiratele Arabe Unite au devenit indisponibile după ce centre de date ale Amazon Web Services au fost lovite în atacuri cu drone, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Serviciile digitale din Emiratele Arabe Unite au fost grav afectate după ce centre de date aparținând platformei Amazon Web Services (AWS) au fost lovite în atacuri cu drone, relatează CNBC. Două centre de date AWS din EAU și o facilitate din Bahrain au suferit avarii semnificative, fiind nevoite să își oprească activitatea.

În urma incidentului, mai multe aplicații populare și servicii financiare au devenit indisponibile, afectând mii de utilizatori din regiune.

Aplicații și bănci afectate

Printre platformele afectate s-a numărat aplicația de ride-hailing și livrări Careem, dar și companiile de plăți Alaan și Hubpay.

De asemenea, mai multe instituții bancare importante au raportat probleme tehnice. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) a anunțat că aplicația sa de mobile banking și serviciile call center sunt temporar indisponibile. La rândul său, Emirates NBD a semnalat luni dificultăți în funcționarea serviciilor telefonice, probleme care au fost remediate marți.

Și furnizorul de software enterprise Snowflake a raportat perturbări. „Problemele ridicate de conectivitate şi erorile din regiune vor continua până la rezolvarea defecţiunilor de alimentare cu energie”, se arată într-un raport de incident al companiei.

Aplicația de investiții Sarwa a anunțat luni întreruperi cauzate de dificultățile AWS, însă a revenit online marți. În același timp, Hubpay i-a avertizat pe utilizatori că pot întâmpina probleme la logare.

„Întreruperile sunt încă în desfășurare”

Panoul de monitorizare AWS Health Dashboard a indicat că întreruperile sunt încă „în desfăşurare”. Marți, la ora 08:14 PST, AWS a transmis: „Continuăm să progresăm în eforturile de recuperare pe mai multe direcţii”, recomandând clienților din Orientul Mijlociu să își migreze urgent sarcinile de lucru către alte regiuni AWS.

Compania Alaan a anunțat inițial că aplicațiile sale mobile și web au fost offline din cauza unei „pene critice AWS cauzată de situaţia regională”, însă mesajul a fost retras ulterior.

Între timp, CEO-ul Careem, Mudassir Sheikha, a declarat marți că toate serviciile platformei funcționează din nou.

Atacurile, pe fondul escaladării conflictului

Incidentele au loc după loviturile comune lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, în weekend. În urma acestora, liderul suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis, declanșând un val de atacuri iraniene în regiune.

Potrivit informațiilor, au fost vizate ținte militare și infrastructuri critice, inclusiv centre de date și instalații petroliere, ceea ce a amplificat temerile legate de securitatea infrastructurii digitale din Orientul Mijlociu.