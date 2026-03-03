Cum ar putea Iranul să pună economia mondială în genunchi

Un comandant de rang înalt al Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a declarat că Iranul este pregătit să „ardă fiecare navă” care încearcă să traverseze Strâmtoarea Ormuz, avertizând totodată că prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril.

Brigadierul general Ebrahim Jabbari, consilier al Gardienilor Revoluției, a făcut declarațiile la televiziunea de stat, susținând că ruta maritimă strategică este, în fapt, închisă.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă. Oricine va încerca să treacă, eroii noștri devotați din marina IRGC și din armată vor incendia acele nave. Nu veniți în această regiune”, a afirmat el. Într-un mesaj separat publicat pe canalul de Telegram al organizației, Jabbari a adăugat că Iranul ar putea ataca și conducte petroliere și că „nici o picătură de petrol nu va părăsi regiunea”, estimând că prețul barilului ar putea atinge 200 de dolari „în zilele următoare”.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus deja dramatic. Sute de petroliere și nave care transportă gaz natural lichefiat staționează în așteptare, în timp ce marile companii de transport maritim își redirecționează rutele. Întrebarea centrală este dacă Teheranul va merge până la capăt și va închide complet această arteră strategică – sau dacă amenințarea va rămâne un instrument de presiune politică.

Considerată cel mai critic „punct de strangulare energetică” din lume, Strâmtoarea Ormuz are o lățime de aproximativ 33 de kilometri în cel mai îngust punct, iar culoarele navigabile măsoară doar trei kilometri pe fiecare sens. Orice întrerupere a fluxului prin acest coridor ar avea efecte imediate asupra piețelor globale și lanțurilor de aprovizionare.

Trafic în scădere, prețuri în creștere

Date citate de S&P Global Commodity Insights arată că traficul maritim a scăzut cu 40–50% în doar câteva ore. Navele au părăsit zona în grabă, în timp ce altele au evitat să intre. Sute de petroliere și transportatoare de GNL sunt acum ancorate în apropierea strâmtorii.

Giganți ai transportului maritim, precum Maersk și MSC, au deviat rutele din Golf. Compania chineză COSCO a ordonat navelor sale să caute „ape sigure”, suspendând operațiunile în zonă.

Piețele energetice au reacționat rapid. Brent crude oil a urcat cu peste 8%, ajungând la aproape 79 de dolari pe baril, după un vârf temporar de 13%. Cotația West Texas Intermediate a crescut cu aproape 8%, la peste 72 de dolari pe baril.

Analiștii avertizează că, în cazul întreruperii livrărilor prin Ormuz, prețurile gazelor în Europa ar putea chiar să se tripleze. O blocadă de câteva săptămâni ar putea readuce cotațiile la nivelurile înregistrate după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Europa depinde de gazul natural lichefiat pentru aproximativ un sfert din consumul său, iar nivelurile stocurilor rămân sub media obișnuită după o iarnă rece. Majoritatea volumelor care traversează strâmtoarea provin din Qatar, cu cantități mai mici din Emiratele Arabe Unite. Deși multe transporturi sunt destinate Asiei – în special Chinei și Indiei – orice întrerupere ar intensifica competiția pentru livrările alternative către Europa.

Un nod vital pentru energia globală

Prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol – circa 20 de milioane de barili pe zi. Principalele destinații sunt China, India, Japonia și Coreea de Sud.

India, care importă aproximativ jumătate din petrolul său prin acest culoar, a activat planuri de urgență pentru a-și proteja aprovizionarea. China, a doua economie mondială, ar putea fi printre cele mai afectate. Beijingul cumpără aproape 90% din exporturile iraniene de petrol, în pofida sancțiunilor internaționale.

Importanța strâmtorii depășește însă piața petrolului. Aproximativ 20% din comerțul global cu gaz natural lichefiat trece prin această rută maritimă. Potrivit analizei publicate de The Conversation, o treime din comerțul mondial cu îngrășăminte traversează, de asemenea, zona. În contextul în care lanțurile energetice și agricole au fost deja destabilizate de războiul din Ucraina, o nouă creștere a prețurilor ar putea avea consecințe de amploare.

Rămâne incert dacă Iranul este pregătit să închidă complet strâmtoarea. Analiștii avertizează că o asemenea măsură ar putea afecta propria economie iraniană și ar tensiona relațiile cu China. Totuși, sub presiune militară, Teheranul ar putea considera blocada drept un mijloc de a exercita o influență majoră asupra economiei globale.

Închiderea ar putea lua mai multe forme. Cea mai directă ar fi minarea rutelor maritime. Însă chiar și o amenințare credibilă ar putea fi suficientă pentru a descuraja traficul, dacă riscurile devin prea mari pentru operatorii comerciali.

Potrivit Wired, o închidere formală ar bloca aproape imediat majoritatea exporturilor de petrol din Golf. Chiar dacă Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar utiliza la capacitate maximă oleoductele alternative, aproximativ două treimi din exporturile regiunii ar rămâne afectate.

O armă cu efect global

Pentru Teheran, controlul asupra Strâmtorii Ormuz reprezintă un instrument strategic major. O blocadă ar putea declanșa o creștere abruptă a prețului petrolului, cu efecte inflaționiste rapide în Statele Unite și în alte economii majore.

Costurile economice s-ar transforma inevitabil în costuri politice, amplificând presiunea asupra guvernelor implicate în conflict și nu numai. Într-un moment în care piețele sunt deja sensibile la șocuri geopolitice, viitorul acestui culoar maritim rămâne unul dintre cele mai importante necunoscute ale economiei globale.