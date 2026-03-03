search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la „Interviurile Adevărul” la ora 13.00. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu

Cum ar putea Iranul să pună economia mondială în genunchi

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Un comandant de rang înalt al Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a declarat că Iranul este pregătit să „ardă fiecare navă” care încearcă să traverseze Strâmtoarea Ormuz, avertizând totodată că prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril.

Iranul amenință ca va bloca total Strâmtoarea Ormuz/FOTO:AFP
Iranul amenință ca va bloca total Strâmtoarea Ormuz/FOTO:AFP

Brigadierul general Ebrahim Jabbari, consilier al Gardienilor Revoluției, a făcut declarațiile la televiziunea de stat, susținând că ruta maritimă strategică este, în fapt, închisă.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă. Oricine va încerca să treacă, eroii noștri devotați din marina IRGC și din armată vor incendia acele nave. Nu veniți în această regiune”, a afirmat el. Într-un mesaj separat publicat pe canalul de Telegram al organizației, Jabbari a adăugat că Iranul ar putea ataca și conducte petroliere și că „nici o picătură de petrol nu va părăsi regiunea”, estimând că prețul barilului ar putea atinge 200 de dolari „în zilele următoare”.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus deja dramatic. Sute de petroliere și nave care transportă gaz natural lichefiat staționează în așteptare, în timp ce marile companii de transport maritim își redirecționează rutele. Întrebarea centrală este dacă Teheranul va merge până la capăt și va închide complet această arteră strategică – sau dacă amenințarea va rămâne un instrument de presiune politică.

Considerată cel mai critic „punct de strangulare energetică” din lume, Strâmtoarea Ormuz are o lățime de aproximativ 33 de kilometri în cel mai îngust punct, iar culoarele navigabile măsoară doar trei kilometri pe fiecare sens. Orice întrerupere a fluxului prin acest coridor ar avea efecte imediate asupra piețelor globale și lanțurilor de aprovizionare.

Trafic în scădere, prețuri în creștere

Date citate de S&P Global Commodity Insights arată că traficul maritim a scăzut cu 40–50% în doar câteva ore. Navele au părăsit zona în grabă, în timp ce altele au evitat să intre. Sute de petroliere și transportatoare de GNL sunt acum ancorate în apropierea strâmtorii.

Giganți ai transportului maritim, precum Maersk și MSC, au deviat rutele din Golf. Compania chineză COSCO a ordonat navelor sale să caute „ape sigure”, suspendând operațiunile în zonă.

Piețele energetice au reacționat rapid. Brent crude oil a urcat cu peste 8%, ajungând la aproape 79 de dolari pe baril, după un vârf temporar de 13%. Cotația West Texas Intermediate a crescut cu aproape 8%, la peste 72 de dolari pe baril.

Analiștii avertizează că, în cazul întreruperii livrărilor prin Ormuz, prețurile gazelor în Europa ar putea chiar să se tripleze. O blocadă de câteva săptămâni ar putea readuce cotațiile la nivelurile înregistrate după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Citește și: Avioane americane părăsesc bazele din Spania după refuzul Madridului privind utilizarea lor pentru atacuri asupra Iranului

Europa depinde de gazul natural lichefiat pentru aproximativ un sfert din consumul său, iar nivelurile stocurilor rămân sub media obișnuită după o iarnă rece. Majoritatea volumelor care traversează strâmtoarea provin din Qatar, cu cantități mai mici din Emiratele Arabe Unite. Deși multe transporturi sunt destinate Asiei – în special Chinei și Indiei – orice întrerupere ar intensifica competiția pentru livrările alternative către Europa.

Un nod vital pentru energia globală

Prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol – circa 20 de milioane de barili pe zi. Principalele destinații sunt China, India, Japonia și Coreea de Sud.

India, care importă aproximativ jumătate din petrolul său prin acest culoar, a activat planuri de urgență pentru a-și proteja aprovizionarea. China, a doua economie mondială, ar putea fi printre cele mai afectate. Beijingul cumpără aproape 90% din exporturile iraniene de petrol, în pofida sancțiunilor internaționale.

Importanța strâmtorii depășește însă piața petrolului. Aproximativ 20% din comerțul global cu gaz natural lichefiat trece prin această rută maritimă. Potrivit analizei publicate de The Conversation, o treime din comerțul mondial cu îngrășăminte traversează, de asemenea, zona. În contextul în care lanțurile energetice și agricole au fost deja destabilizate de războiul din Ucraina, o nouă creștere a prețurilor ar putea avea consecințe de amploare.

Rămâne incert dacă Iranul este pregătit să închidă complet strâmtoarea. Analiștii avertizează că o asemenea măsură ar putea afecta propria economie iraniană și ar tensiona relațiile cu China. Totuși, sub presiune militară, Teheranul ar putea considera blocada drept un mijloc de a exercita o influență majoră asupra economiei globale.

Închiderea ar putea lua mai multe forme. Cea mai directă ar fi minarea rutelor maritime. Însă chiar și o amenințare credibilă ar putea fi suficientă pentru a descuraja traficul, dacă riscurile devin prea mari pentru operatorii comerciali.

Potrivit Wired, o închidere formală ar bloca aproape imediat majoritatea exporturilor de petrol din Golf. Chiar dacă Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar utiliza la capacitate maximă oleoductele alternative, aproximativ două treimi din exporturile regiunii ar rămâne afectate.

O armă cu efect global

Pentru Teheran, controlul asupra Strâmtorii Ormuz reprezintă un instrument strategic major. O blocadă ar putea declanșa o creștere abruptă a prețului petrolului, cu efecte inflaționiste rapide în Statele Unite și în alte economii majore.

Costurile economice s-ar transforma inevitabil în costuri politice, amplificând presiunea asupra guvernelor implicate în conflict și nu numai. Într-un moment în care piețele sunt deja sensibile la șocuri geopolitice, viitorul acestui culoar maritim rămâne unul dintre cele mai importante necunoscute ale economiei globale.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
digi24.ro
image
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
318 români, evacuați din Israel, au aterizat în siguranță în România. „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat”
gandul.ro
image
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
mediafax.ro
image
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
Medvedev amenință cu al Treilea Război Mondial dacă Trump „își continuă cursul nebunesc”
libertatea.ro
image
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Paradox în cel mai hype oraş din România. Primăriţa nu vrea să interzică sălile de jocuri de noroc, dar jucătorii vor să scape de ele
antena3.ro
image
Cât durează Postul Paştelui. De ce e mai lung de 40 de zile
observatornews.ro
image
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
cancan.ro
image
Când intră alocația, pensia, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie? Anunț oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Rolul scutului NATO de la Deveselu. Cum funcţionează sistemul de apărare antirachetă
playtech.ro
image
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Andreea Anița, tânăra cu ochi de înger care a mobilizat o țară întreagă în lupta ei cu o boală nemiloasă. Vestea a venit chiar de ziua mamei ei
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Război în Orientul Mijlociu: Armata israeliană, lovituri în Teheran și Beirut. Invazie terestră în Liban. Iranul continuă atacurile asupra aliaților SUA
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria