Culisele eliminării liderului suprem iranian: Rolul decisiv al CIA în localizarea ayatollahului. Informația care a schimbat ora atacului

Eliminarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, și a mai multor oficiali de rang înalt nu a fost rezultatul unui moment de oportunitate accidental, ci al unei colaborări strânse și îndelung pregătite între Washington și Ierusalim, potrivit unor surse familiarizate cu operațiunea.

Cu puțin timp înainte ca Statele Unite și Israelul să fie pregătite să lanseze lovitura asupra Iranului, Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a reușit să confirme locația celei mai importante ținte: ayatollahul Khamenei.

Surse apropiate dosarului susțin că liderul suprem era monitorizat de luni de zile. Analiza tiparelor de deplasare și a rutinei sale zilnice le-a oferit americanilor un grad tot mai mare de certitudine privind locul în care acesta se afla la un moment dat, scrie The New York Times.

Punctul decisiv a venit când CIA a aflat că sâmbătă dimineață urma să aibă loc o reuniune a celor mai importanți oficiali iranieni într-un complex guvernamental din centrul Teheranului – iar Khamenei urma să fie prezent.

În acel moment, Washingtonul și Ierusalimul au decis să modifice ora atacului, inițial planificat pentru timpul nopții, pentru a valorifica această „fereastră de oportunitate”. Miza: eliminarea simultană a vârfului politic și militar al regimului.

O lovitură pregătită de luni de zile

Potrivit surselor citate, CIA a transmis Israelului informații de „înaltă fidelitate” privind poziția exactă a liderului suprem. Pe baza acestora, Israelul a pus în aplicare o operațiune pregătită de luni de zile: neutralizarea țintită a conducerii iraniene.

Întâlnirea urma să aibă loc în zona unde se află birourile președinției iraniene, ale liderului suprem și ale Consiliului Național de Securitate.

Printre participanți s-ar fi numărat comandanți de vârf ai aparatului militar și de securitate, inclusiv lideri ai Gardienilor Revoluției și responsabili ai structurilor de informații.

Operațiunea a început în jurul orei 6:00 dimineața, ora Israelului, când avioanele de luptă au decolat de la baze. Deși numărul aeronavelor a fost relativ redus, acestea au fost echipate cu muniție de mare precizie și rază lungă de acțiune.

La aproximativ două ore de la decolare, în jurul orei 9:40, ora Teheranului, rachetele au lovit complexul. Potrivit informațiilor apărute ulterior, oficialii iranieni se aflau într-o clădire a ansamblului, în timp ce Khamenei era într-o altă clădire din apropiere.

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat că atacul a fost executat simultan în mai multe puncte din capitală și că, în pofida pregătirilor iraniene pentru un posibil conflict, Israelul a reușit să obțină „surpriza tactică”.

Confirmări și tăcere oficială

Casa Albă și CIA au refuzat să comenteze public detaliile operațiunii. Agenția oficială iraniană IRNA a confirmat ulterior moartea a doi lideri militari de rang înalt pe care Israelul susține că i-a eliminat în cadrul aceluiași atac.

Surse informate afirmă că succesul operațiunii reflectă nu doar coordonarea strânsă dintre SUA și Israel, ci și nivelul ridicat de penetrare informativă în structurile de conducere iraniene, dezvoltat mai ales după conflictul de 12 zile din anul precedent.

În acea perioadă, potrivit unui fost oficial american, serviciile de informații au învățat în detaliu modul în care liderul suprem și Gardienii Revoluției comunică și se deplasează în condiții de presiune. Aceste date au fost folosite pentru a perfecționa capacitatea de urmărire și anticipare a mișcărilor sale.

După atacul asupra complexului din Teheran, au urmat lovituri suplimentare asupra unor locații unde se aflau responsabili ai serviciilor de informații iraniene. Deși șeful suprem al informațiilor ar fi reușit să scape, nivelurile superioare ale aparatului de intelligence ar fi fost grav afectate.

Operațiunea scoate în evidență nu doar eficiența cooperării americano-israeliene, ci și vulnerabilitățile interne ale regimului iranian într-un moment în care semnalele privind pregătirea unui conflict erau publice și explicite.

În spatele loviturii decisive stă, așadar, o combinație de răbdare, infiltrare informativă și sincronizare militară – un tip de operațiune care, cel mai probabil, va fi analizat în detaliu ani la rând.