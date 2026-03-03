search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
Anunțuri în ziar
Video Explozii în Emiratele Arabe Unite: jucătorii fug de pe un teren de tenis în căutarea unui adăpost

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Tensiunile crescânde dintre Statele Unite, Israel și Iran, precum și recentele atacuri din Emiratele Arabe Unite, au avut repercusiuni și asupra lumii tenisului.

Au apărut imagini cu jucători și oficiali care fug de pe teren în timpul unui meci challenger din Emiratele Arabe Unite, după ce s-au auzit explozii.

În urma zgomotului bombardamentelor și a escaladării acțiunilor militare, sportivii au fost nevoiți să-și întrerupă meciurile și să părăsească rapid terenul, pentru a căuta adăpost de siguranță.

Potrivit câtorva jucători, meciul de la turneul Fujairah Challenger din Emiratele Arabe Unite a fost anulat.

La rafinăria de petrol din apropiere a izbucnit un incendiu cauzat de căderea unor resturi de la drone. Rămâne neclar dacă turneul va mai avea loc.

Sport

Ghid de cumpărături

