O adolescentă a atacat cu un cuțit un profesor și doi elevi într-o școală din Manchester

Un profesor și doi elevi au au fost răniți marți, 9 iunie, într-un atac cu cuțitul comis de o adolescentă, într-o școală din Manchester (UK). Victimele au fost transportate la spital.

Incidentul a avut loc dimineața, în jurul orei 08:30, la Co-op Academy din Blackley, potrivit BBC.

O elevă în vârstă de 14 ani a fost arestată, fiind suspectată de vătămare corporală gravă.

Potrivit poliției, victimele, un băiat și o fată de 14 ani, precum și un profesor de 27 de ani, sunt în stare stabilă, iar rănile nu sunt considerate grave.

Personalul a intervenit „rapid și curajos” pentru a imobiliza eleva până la sosirea poliției, școala intrând imediat în lockdown.

Reprezentanții instituției au transmis că persoanele rănite au fost duse la spital „din precauție”.

„Este înspăimântător”

Martorii au descris momentele drept „înfricoșătoare”, mai mulți părinți relatând că au fost chemați de urgență să-și ia copiii de la școală.

„Este înspăimântător”, a declarat un părinte.

Poliția a anunțat că va menține o prezență sporită în zonă pentru a liniști comunitatea și a precizat că nu există o amenințare mai largă.

Școala urmează să își reia cursurile, cu asigurarea sprijinului psihologic pentru elevi și personal.

Amintim că, pe 15 aprilie, trei elevi şi un profesor au fost ucişi și alte aproximativ 20 de persoane au fost rănite într-un atac armat produs într-o școală din Turcia la mai puțin de 24 de ore după un prim incident soldat cu 16 răniți.