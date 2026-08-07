Atac armat într-un liceu din Thailanda. Un profesor a fost ucis, elevul atacator s-a sinucis

Un atac armat produs vineri, 7 august, la un liceu din provincia Nonthaburi, în apropiere de Bangkok, s-a soldat cu moartea unui profesor și rănirea altor patru persoane, au anunțat autoritățile thailandeze.

Potrivit poliției, autorul atacului era elev al liceului Debsirin Nonthaburi. După ce a deschis focul în incinta școlii, acesta s-a sinucis, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Imagini distribuite de echipele de intervenție arată elevi evacuându-se în grabă din clădire, în timp ce mai multe ambulanțe și echipaje de urgență au fost mobilizate la fața locului.

Autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului și motivele care au stat la baza atacului. De asemenea, bilanțul victimelor este în curs de actualizare.

Incidentul are loc la câteva luni după un alt atac armat într-o unitate de învățământ din districtul Hat Yai, în sudul Thailandei, în urma căruia un profesor a fost ucis, iar un elev a fost rănit.

Amintim că, în iulie, mai multe persoane au fost rănite miercuri într-un atac armat produs la liceul Welfen Gymnasium din orașul german Schongau, landul Bavaria.

În aprilie, un incident armat grav a avut loc la Liceul Pauls Valley din statul american Oklahoma, unde un fost elev în vârstă de 20 de ani a deschis focul în interiorul clădirii, fiind ulterior imobilizat de directorul școlii și de personalul instituției.