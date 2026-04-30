Atac violent în Japonia: un bărbat a rănit cinci persoane cu un ciocan, inclusiv trei polițiști. Suspectul este căutat de autorități

Un bărbat de 44 de ani este căutat de poliția japoneză după ce a provocat un atac în Tokyo, în urma căruia cinci persoane au fost rănite, inclusiv doi elevi de liceu și trei polițiști.

Potrivit autorităților, atacul a avut loc miercuri dimineață, în jurul orei 7:20, după ce poliția a primit un apel de urgență care semnala că „un bărbat cu un ciocan agresează oameni” pe o stradă, scrie presa niponă.

Suspectul, identificat ca Teruyuki Takabayashi, a atacat doi elevi de liceu aflați în apropierea locuinței sale. Conform informațiilor din anchetă, unul dintre adolescenți a suferit răni grave la nivelul orbitei ochiului stâng, iar celălalt a fost rănit ușor la umăr.

În total, cinci persoane au fost rănite în incident, inclusiv cei doi elevi și trei polițiști.

După atac, mai multe echipaje de poliție au intervenit la fața locului. Când au încercat să îl imobilizeze, suspectul ar fi pulverizat asupra acestora o substanță lichidă necunoscută.

Potrivit poliției, bărbatul s-a baricadat inițial în locuința sa, unde ar fi amenințat forțele de ordine cu un obiect ce părea a fi un cuțit de supraviețuire. Ulterior, după ce polițiștii au asigurat siguranța mamei sale, suspectul a folosit un pulverizator cu care a aruncat un lichid galben asupra acestora, apoi s-a retras în casă și a continuat să atace de la etajul al doilea.

După aproximativ patru ore și jumătate de intervenție, polițiștii au pătruns în locuință, însă suspectul dispăruse. Anchetatorii au stabilit că acesta a fugit printr-o ieșire din spate, în timpul haosului creat de atac.

În interiorul casei au fost găsite obiecte care par a fi mai multe ciocane și un cuțit de supraviețuire.

Teruyuki Takabayashi, care are 173 cm înălțime, cap ras și purta la momentul incidentului un trening gri și o geantă neagră tip tote, este dat în urmărire pentru tentativă de omor.

Potrivit poliției, mama acestuia a avut anterior o confruntare cu un grup de șapte elevi de liceu care se aflau în apropierea locuinței. Elevii au acceptat să facă mai puțin zgomot, însă au rămas în zonă. Ulterior, suspectul a ieșit din casă înarmat cu un ciocan și a declanșat atacul.

Anchetatorii tratează cazul ca tentativă de omor.

De asemenea, poliția a confirmat că Takabayashi mai fusese arestat în octombrie 2023, sub suspiciunea de tentativă de omor, după ce a atacat un adolescent cu un topor.

Poliția metropolitană din Tokyo continuă căutările pentru prinderea suspectului și analizează imaginile de pe camerele de supraveghere.

În Japonia, incidentele de acest tip sunt rare, țara având una dintre cele mai scăzute rate ale criminalității violente la nivel global, precum și unele dintre cele mai stricte reglementări privind armele.