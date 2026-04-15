search
Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Momentul în care directorul unui liceu din SUA îl imobilizează pe un atacator care deschisese focul în interiorul clădirii

0
0
Publicat:

Un incident armat grav a avut loc la Liceul Pauls Valley din statul american Oklahoma, unde un fost elev în vârstă de 20 de ani a deschis focul în interiorul clădirii, fiind ulterior imobilizat de directorul școlii și de personalul instituției. Directorul a fost împușcat în timpul confruntării, însă a supraviețuit, fiind transportat la spital în stare stabilă.

Directorul l-a imobilizat pe atacator Foto: captură video
Directorul l-a imobilizat pe atacator Foto: captură video

Potrivit autorităților, atacul a avut loc pe 7 aprilie, în jurul orei 14:21, când suspectul, identificat ca Victor Hawkins, a pătruns în școală înarmat cu două pistoale semiautomate încărcate.

Surse din anchetă arată că atacatorul a intrat în clădire și a început să amenințe elevii, strigându-le să se culce la pământ. În același timp, acesta ar fi îndreptat arma spre un elev și ar fi încercat să tragă, însă arma s-a blocat, potrivit foxnews.

După ce a încercat să remedieze defecțiunea, suspectul a tras ulterior asupra altui elev, care a scăpat nevătămat după ce a ridicat mâinile și a implorat să nu fie împușcat.

Ulterior, potrivit documentelor judiciare, atacatorul ar fi încetat focul și le-ar fi spus elevilor să părăsească zona.

Intervenția curajoasă a directorului

Directorul liceului, Kirk Moore, a intervenit imediat după ce a auzit focuri de armă și a ajuns în zona holului principal, unde s-a confruntat direct cu atacatorul. Conform anchetatorilor, Hawkins ar fi tras asupra sa, rănindu-l la picior.

În ciuda rănii, directorul a reușit să se lupte cu atacatorul, imobilizându-l pe o bancă din hol și reușind să îi smulgă arma din mână. Ulterior, Moore și alți angajați ai școlii au ținut suspectul până la sosirea poliției, care l-a arestat.

Biroul de Investigații al Statului Oklahoma (OSBI) a transmis că nu există indicii că o altă persoană ar fi fost implicată în mod direct în atac. Totuși, anchetatorii verifică rolul unei persoane care ar fi deschis o ușă și i-ar fi permis suspectului să intre în clădire, fără a stabili dacă aceasta era elev sau angajat.

Autoritățile au precizat că nu există alți suspecți în acest caz.

Potrivit documentelor judiciare, Victor Hawkins ar fi studiat anterior atacul de la școala Columbine și le-ar fi declarat anchetatorilor că a dorit să comită un atac similar.

După incident, acesta a fost acuzat de tentativă de omor, purtarea unei arme într-o instituție publică și două capete de acuzare privind îndreptarea unei arme de foc asupra altor persoane.

Reprezentanții OSBI au declarat că intervenția rapidă a directorului și a personalului școlii a împiedicat producerea unei tragedii de proporții.

„Directorul a observat un bărbat înarmat care a intrat în școală și a intervenit imediat, alături de alți angajați. Deși a fost împușcat, el și echipa sa au reușit să oprească atacul”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Oficialii au subliniat că reacția rapidă a personalului „a salvat vieți”.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson