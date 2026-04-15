Video Momentul în care directorul unui liceu din SUA îl imobilizează pe un atacator care deschisese focul în interiorul clădirii

Un incident armat grav a avut loc la Liceul Pauls Valley din statul american Oklahoma, unde un fost elev în vârstă de 20 de ani a deschis focul în interiorul clădirii, fiind ulterior imobilizat de directorul școlii și de personalul instituției. Directorul a fost împușcat în timpul confruntării, însă a supraviețuit, fiind transportat la spital în stare stabilă.

Potrivit autorităților, atacul a avut loc pe 7 aprilie, în jurul orei 14:21, când suspectul, identificat ca Victor Hawkins, a pătruns în școală înarmat cu două pistoale semiautomate încărcate.

Surse din anchetă arată că atacatorul a intrat în clădire și a început să amenințe elevii, strigându-le să se culce la pământ. În același timp, acesta ar fi îndreptat arma spre un elev și ar fi încercat să tragă, însă arma s-a blocat, potrivit foxnews.

După ce a încercat să remedieze defecțiunea, suspectul a tras ulterior asupra altui elev, care a scăpat nevătămat după ce a ridicat mâinile și a implorat să nu fie împușcat.

Ulterior, potrivit documentelor judiciare, atacatorul ar fi încetat focul și le-ar fi spus elevilor să părăsească zona.

Intervenția curajoasă a directorului

Directorul liceului, Kirk Moore, a intervenit imediat după ce a auzit focuri de armă și a ajuns în zona holului principal, unde s-a confruntat direct cu atacatorul. Conform anchetatorilor, Hawkins ar fi tras asupra sa, rănindu-l la picior.

În ciuda rănii, directorul a reușit să se lupte cu atacatorul, imobilizându-l pe o bancă din hol și reușind să îi smulgă arma din mână. Ulterior, Moore și alți angajați ai școlii au ținut suspectul până la sosirea poliției, care l-a arestat.

Biroul de Investigații al Statului Oklahoma (OSBI) a transmis că nu există indicii că o altă persoană ar fi fost implicată în mod direct în atac. Totuși, anchetatorii verifică rolul unei persoane care ar fi deschis o ușă și i-ar fi permis suspectului să intre în clădire, fără a stabili dacă aceasta era elev sau angajat.

Autoritățile au precizat că nu există alți suspecți în acest caz.

Potrivit documentelor judiciare, Victor Hawkins ar fi studiat anterior atacul de la școala Columbine și le-ar fi declarat anchetatorilor că a dorit să comită un atac similar.

După incident, acesta a fost acuzat de tentativă de omor, purtarea unei arme într-o instituție publică și două capete de acuzare privind îndreptarea unei arme de foc asupra altor persoane.

Reprezentanții OSBI au declarat că intervenția rapidă a directorului și a personalului școlii a împiedicat producerea unei tragedii de proporții.

„Directorul a observat un bărbat înarmat care a intrat în școală și a intervenit imediat, alături de alți angajați. Deși a fost împușcat, el și echipa sa au reușit să oprească atacul”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Oficialii au subliniat că reacția rapidă a personalului „a salvat vieți”.