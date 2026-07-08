Video Atac la un liceu din Bavaria: Mai mulți răniți, suspectul a fost arestat

Mai multe persoane au fost rănite miercuri într-un incident produs la liceul Welfen Gymnasium din orașul Schongau, landul Bavaria, potrivit poliției germane.

„La ora actuală, știm că mai multe persoane au fost rănite la Welfen Gymnasium. Un suspect a fost reținut”, a transmis poliția bavareză pe platforma X, îndemnând populația să evite zona, scrie Agerpres.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii despre natura incidentului și nici despre identitatea suspectului.

Ancheta este în desfășurare

Poliția a precizat că încearcă să stabilească numărul exact al persoanelor implicate și gravitatea rănilor suferite de victime.

În orașul aflat la mai puțin de 100 de kilometri de München a fost amenajat un centru de sprijin pentru familiile elevilor, într-o stație de pompieri, mai scrie Agerpres.

În ultimii ani, Germania a fost afectată de mai multe atacuri produse în școli și în spații publice. Cel mai recent incident de acest tip într-o unitate de învățământ a avut loc în septembrie 2025, când un adolescent de 17 ani a rănit grav o profesoară la o școală profesională din Essen.