Atac sângeros la o școală din Polonia. Opt persoane au fost rănite. Atacatorul a folosit un cuțit

Opt persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul produs miercuri la o școală din orașul Ostrołęka, în nord-estul Poloniei. Suspectul, un tânăr de 19 ani, a fost reținut de polițiști la aproximativ jumătate de oră după incident.

Suspectul a fost reținut la scurt timp după atac. Foto: X/@ScopeReport_

Potrivit autorităților, atacul a avut loc în jurul orei 9.00, la Complexul Școlar Profesional numărul 4 din Ostrołęka. Procurorii susțin că tânărul ar fi intrat în unitatea de învățământ și ar fi atacat elevi și profesori, având asupra sa un cuțit.

Printre victime se află trei adulți și cinci adolescenți. Două dintre persoanele rănite ar fi în stare gravă, conform presei locale, preluat de Daily Mail. Toate victimele au fost transportate la spital, unde primesc îngrijiri medicale.

După atac, suspectul ar fi fugit din incinta școlii, însă a fost prins de polițiști la scurt timp după, într-o zonă împădurită de pe malul râului Narew. Poliția a publicat și o fotografie cu momentul reținerii acestuia.

Elevii și personalul școlii au fost evacuați, iar cei afectați de incident beneficiază de sprijin. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și un elicopter medical.

Autoritățile poloneze continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele atacului și motivul pentru care tânărul a recurs la acest gest extrem de violent.