 Argentina amenință companiile petroliere din largul Insulelor Falkland. Milei invocă „vântul schimbării” | adevarul.ro
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Argentina amenință companiile petroliere din largul Insulelor Falkland. Milei invocă „vântul schimbării”

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Președintele Argentinei, Javier Milei, a intensificat tensiunile cu Regatul Unit în legătură cu Insulele Falkland, avertizând că va impune sancțiuni economice firmelor care exploatează petrol în apropierea teritoriului britanic de peste mări.

Javier Milei
Javier Milei, președintele Argentinei Foto: Profimedia

Într-un discurs televizat, Milei a declarat că „vântul schimbării” favorizează revendicarea Argentinei asupra insulelor, încurajat de semnele că SUA și-ar putea reconsidera poziția de neutralitate în această chestiune.

Milei a declarat că zăcământul petrolier Sea Lion, unde o firmă britanică și una israeliană urmează să înceapă lucrările de explorare, reprezintă un „pericol clar și prezent”.

La mai bine de 40 de ani de la războiul pentru teritoriu, suveranitatea arhipelagului din sud-vestul Oceanului Atlantic rămâne aprins disputată între Marea Britanie și Argentina, potrivit BBC.

Milei și-a anunțat planul de sancțiuni înconjurat de cabinetul său la palatul prezidențial, reiterând că Insulele Falkland sunt „din punct de vedere istoric și legal” argentiniene.

Teslyn Barkman, fost membru al Adunării Legislative a Insulelor Falkland, a declarat pentru BBC că discursul lui Milei „probabil i-a iritat pe toți locuitorii insulelor Falkland”.

Vorbind din capitala Stanley, ea a adăugat că „avem o economie înfloritoare pentru un loc mic... vom rămâne pentru totdeauna britanici”.

Punctul central a fost propunerea de a introduce în parlament un proiect de lege pentru a impune sancțiuni firmelor energetice care intenționează să înceapă explorările de petrol în largul Insulelor Falkland.

Câmpul petrolier Sea Lion, aflat la aproximativ 200 de kilometri de insule, conține aproximativ 1,7 miliarde de barili de petrol.

Două companii petroliere – Rockhopper Exploration din Marea Britanie și Navitas Petroleum din Israel – urmează să înceapă extracția de petrol din câmpul petrolier Sea Lion de pe coasta Insulelor Falkland în termen de doi ani, lucru pe care Milei l-a declarat nepermis de Argentina.

Rockhopper a descris zăcământul despre care spune că are „țiței extrem de vandabil”.

Într-un videoclip postat la începutul acestui an, Navitas a evidențiat lucrările pe care le desfășoară deja în Insulele Falkland, inclusiv construirea unui doc, a unui heliport și a unor spații de cazare pentru lucrătorii din industria petrolieră.

„Dacă nu acționăm rapid în câteva luni, vor avea capacitatea materială de a accesa petrolul care se află sub mările noastre – lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată”, a spus Milei.

Nu este încă clar cum sau în ce măsură vor fi impuse sau înăsprite sancțiunile. În Argentina, o lege în vigoare permite deja restricții privind activitățile companiilor petroliere care participă la proiecte considerate neautorizate pe insule.

Într-un referendum din 2013, locuitorii insulelor au votat în mod covârșitor pentru a rămâne un teritoriu britanic de peste mări - 99,8% votând pentru și doar trei împotrivă.

Trump, de partea Argentinei

Întrebat într-un interviu dacă SUA ar „veni în ajutorul Marii Britanii” în timpul unei potențiale dispute teritoriale, Trump a răspuns că Marea Britanie „nu a fost acolo să mă ajute” în războiul țării sale cu Iranul.

Milei a anunțat, de asemenea, planuri pentru o bază navală în Tierra del Fuego, în sudul Argentinei, spunând că Trump și SUA „își evaluează poziția istorică în ceea ce privește Insulele Falkland”, pe care Argentina le numește Las Malvinas.

„Acestea nu sunt vorbe goale, deoarece ei înțeleg că Argentina este un partener de încredere și un aliat valoros pentru deceniile următoare”, a spus el, descriind Regatul Unit ca o națiune „în declin”.

„Există vânturi de schimbare în lume care sunt favorabile revendicării noastre”, a adăugat Milei.

Cu câteva ore înainte de discursul lui Milei, Sarah Rogers, o oficială de rang înalt din cadrul Departamentului de Stat al SUA, a postat o fotografie cu ea alături de Milei, alături de descrierea: „Se întâmplă lucruri interesante în emisfera vestică”.

Arhipelagul Falkland, situat la 600 de kilometri de coasta patagoniană a Argentinei, a fost scena unui război între Argentina şi Regatul Unit în 1982, care, în 74 de zile, a făcut 649 de morţi în rândul argentinienilor şi 255 în rândul britanicilor.

Printr-o coincidenţă, marţi, o asociaţie a veteranilor din Falkland şi avocaţi pentru protecţia mediului au intentat o acţiune în justiţie în Argentina cu scopul de a bloca proiectul petrolier derulat de compania britanică Rockhopper şi de cea israeliană Navitas în nordul arhipelagului.

Insulele Falkland, administrate de facto de Regatul Unit din 1833, bântuie politica şi sufletul Argentinei, fiind deopotrivă un totem şi un element de coeziune care depăşeşte diviziunile politice. În Constituţie, în manualele şcolare, pe picturile murale, pe abţibildurile de pe autobuze sau chiar tatuat pe piele, sloganul „Malvinas Argentinas" este omniprezent.   

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