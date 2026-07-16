Argentina reclamă tranzitul unei nave britanice în apropierea coastelor sale. Disputa privind Insulele Falkland, reaprinsă după semifinala de la Mondiale

Tensiunile dintre Argentina și Regatul Unit au înregistrat o nouă escaladare. Buenos Aires a acuzat Marina Regală britanică de traversarea neautorizată a apelor teritoriale argentiniene, într-un context deja sensibil, amplificat de victoria Argentinei împotriva Angliei în semifinalele Cupei Mondiale.



Potrivit publicației argentiniene La Derecha Diario, ministrul de Externe Pablo Quirno a susținut că nava de patrulare HMS Medway, aflată în serviciu în jurul Insulelor Falkland, ar fi efectuat o traversare „neconfirmată și ilegală” prin ape pe care Argentina le consideră teritoriale. Oficialul a anunțat că Buenos Aires a transmis o notă oficială de protest Ambasadei Marii Britanii.

Conform declarațiilor sale, nava ar fi navigat în largul provinciei Santa Cruz și al regiunii Tierra del Fuego fără o notificare prealabilă către autoritățile argentiniene, relateză TVR Info.

Marea Britanie spune că a fost o deplasare logistică de rutină

Versiunea britanică diferă semnificativ de cea prezentată de autoritățile argentiniene. Potrivit informațiilor publicate de The Telegraph, HMS Medway a părăsit Insulele Falkland la începutul lunii iulie pentru o deplasare logistică spre orașul chilian Punta Arenas, traversând Strâmtoarea Magellan.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat pentru publicația britanică faptul că nava a urmat „cea mai directă rută posibilă”, luând în calcul condițiile meteorologice și cerințele operaționale.

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The Telegraph mai scrie că guvernul britanic ar fi informat anterior autoritățile argentiniene despre deplasarea navei și că tranzitul a fost considerat de Londra o „trecere inofensivă”, în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind dreptul mării.

„Insulele Malvine sunt argentiniene”

Deși incidentul naval s-ar fi produs la începutul lunii iulie, reacția publică a ministrului argentinian de Externe a venit la câteva ore după victoria Argentinei cu 2-1 în fața Angliei la Cupa Mondială.

După meci, jucătorii argentinieni au afișat un banner cu mesajul „Las Malvinas son Argentinas” („Insulele Malvine sunt argentiniene”), relansând simbolic revendicarea istorică a Buenos Aires asupra arhipelagului controlat de Regatul Unit.

În perioada dinaintea semifinalei, mai mulți oficiali argentinieni au readus în prim-plan disputa privind Falkland/Malvine.

Victoria Villarruel, vicepreședinta Argentinei, a publicat mesaje și imagini legate de conflictul din 1982 și a folosit o retorică extrem de critică la adresa Marii Britanii. După victoria din semifinală, aceasta a reiterat poziția potrivit căreia insulele aparțin Argentinei.

La rândul său, ministrul Pablo Quirno a acuzat Londra că întreține tensiunile în Atlanticul de Sud și a reafirmat revendicările argentiniene asupra Insulelor Falkland, Georgiei de Sud și Insulelor Sandwich de Sud.

Reacții la Londra și interpretări ale experților

În UK, afișarea bannerului de către fotbaliștii argentinieni a fost criticată de Peter Kyle, secretar de stat britanic, care, potrivit relatărilor din presa britanică, a calificat gestul drept „cu totul inadecvat” și a cerut o analiză din partea FIFA.

Profesorul Tim Clack, de la Universitatea Oxford, a declarat pentru The Telegraph că acțiunile diplomatice recente ale Argentinei indică faptul că Buenos Aires „nu consideră că disputa s-a încheiat”. În opinia sa, autoritățile argentiniene vor continua să folosească instrumente diplomatice, juridice și politice pentru a-și susține revendicările asupra arhipelagului.