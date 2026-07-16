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Argentina reclamă tranzitul unei nave britanice în apropierea coastelor sale. Disputa privind Insulele Falkland, reaprinsă după semifinala de la Mondiale

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Tensiunile dintre Argentina și Regatul Unit au înregistrat o nouă escaladare. Buenos Aires a acuzat Marina Regală britanică de traversarea neautorizată a apelor teritoriale argentiniene, într-un context deja sensibil, amplificat de victoria Argentinei împotriva Angliei în semifinalele Cupei Mondiale.

Argentina şi Marea Britanie au purtat un scurt război privind Insulele Falkland, în 1982 FOTO arhivă
Argentina şi Marea Britanie au purtat un scurt război privind Insulele Falkland, în 1982 FOTO arhivă

Potrivit publicației argentiniene La Derecha Diario, ministrul de Externe Pablo Quirno a susținut că nava de patrulare HMS Medway, aflată în serviciu în jurul Insulelor Falkland, ar fi efectuat o traversare „neconfirmată și ilegală” prin ape pe care Argentina le consideră teritoriale. Oficialul a anunțat că Buenos Aires a transmis o notă oficială de protest Ambasadei Marii Britanii.

Conform declarațiilor sale, nava ar fi navigat în largul provinciei Santa Cruz și al regiunii Tierra del Fuego fără o notificare prealabilă către autoritățile argentiniene, relateză TVR Info.

Marea Britanie spune că a fost o deplasare logistică de rutină

Versiunea britanică diferă semnificativ de cea prezentată de autoritățile argentiniene. Potrivit informațiilor publicate de The Telegraph, HMS Medway a părăsit Insulele Falkland la începutul lunii iulie pentru o deplasare logistică spre orașul chilian Punta Arenas, traversând Strâmtoarea Magellan.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat pentru publicația britanică faptul că nava a urmat „cea mai directă rută posibilă”, luând în calcul condițiile meteorologice și cerințele operaționale.

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The Telegraph mai scrie că guvernul britanic ar fi informat anterior autoritățile argentiniene despre deplasarea navei și că tranzitul a fost considerat de Londra o „trecere inofensivă”, în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind dreptul mării.

„Insulele Malvine sunt argentiniene”

Deși incidentul naval s-ar fi produs la începutul lunii iulie, reacția publică a ministrului argentinian de Externe a venit la câteva ore după victoria Argentinei cu 2-1 în fața Angliei la Cupa Mondială.

După meci, jucătorii argentinieni au afișat un banner cu mesajul „Las Malvinas son Argentinas” („Insulele Malvine sunt argentiniene”), relansând simbolic revendicarea istorică a Buenos Aires asupra arhipelagului controlat de Regatul Unit.

În perioada dinaintea semifinalei, mai mulți oficiali argentinieni au readus în prim-plan disputa privind Falkland/Malvine.

Victoria Villarruel, vicepreședinta Argentinei, a publicat mesaje și imagini legate de conflictul din 1982 și a folosit o retorică extrem de critică la adresa Marii Britanii. După victoria din semifinală, aceasta a reiterat poziția potrivit căreia insulele aparțin Argentinei.

La rândul său, ministrul Pablo Quirno a acuzat Londra că întreține tensiunile în Atlanticul de Sud și a reafirmat revendicările argentiniene asupra Insulelor Falkland, Georgiei de Sud și Insulelor Sandwich de Sud.

Reacții la Londra și interpretări ale experților

În UK, afișarea bannerului de către fotbaliștii argentinieni a fost criticată de Peter Kyle, secretar de stat britanic, care, potrivit relatărilor din presa britanică, a calificat gestul drept „cu totul inadecvat” și a cerut o analiză din partea FIFA.

Profesorul Tim Clack, de la Universitatea Oxford, a declarat pentru The Telegraph că acțiunile diplomatice recente ale Argentinei indică faptul că Buenos Aires „nu consideră că disputa s-a încheiat”. În opinia sa, autoritățile argentiniene vor continua să folosească instrumente diplomatice, juridice și politice pentru a-și susține revendicările asupra arhipelagului.

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