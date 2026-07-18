Casa Albă apără naționala Argentinei după mesajul controversat privind Insulele Falkland de la Cupa Mondială

Casa Albă a apărat dreptul la liberă exprimare al jucătorilor naționalei Argentinei, după ce aceștia au afișat un banner în sprijinul revendicării teritoriale a țării lor asupra Insulelor Falkland, în timpul celebrării victoriei împotriva Angliei la Cupa Mondială.

Argentina riscă posibile măsuri disciplinare din partea FIFA, întrucât gestul ar putea încălca regulile privind declarațiile politice.

Întrebat vineri dacă jucătorii au greșit, Andrew Giuliani, șeful grupului de lucru al Casei Albe pentru FIFA, a declarat că aceștia au avut posibilitatea și dreptul de a face astfel de declarații în Statele Unite, scrie BBC.

„Credem în drepturile garantate de Primul Amendament aici, în Statele Unite ale Americii”, a spus Giuliani.

Jucătorii Argentinei au afișat după semifinala de miercuri un banner pe care scria „Las Malvinas son Argentinas” („Insulele Falkland sunt argentiniene”).

Marea Britanie cere o anchetă FIFA

Guvernul britanic a susținut cererile ca FIFA să investigheze incidentul. Purtătorul de cuvânt oficial al premierului britanic a declarat: „Poate că Cupa Mondială nu este a noastră, dar Insulele Falkland cu siguranță sunt. Angajamentul nostru față de Falkland nu se va schimba niciodată”.

Downing Street a precizat că eventualele sancțiuni împotriva jucătorilor Argentinei sunt o chestiune care ține de FIFA, dar a susținut poziția potrivit căreia forul internațional ar trebui să investigheze incidentul.

Guvernul Insulelor Falkland s-a declarat „dezamăgit, dar nu surprins” de afișarea bannerului și și-a exprimat speranța că FIFA va sancționa astfel de comportamente în conformitate cu propriile reguli.

„Nu dorim ca politica să fie adusă în sport”, se arată într-un comunicat, notează BBC. Autoritățile locale au adăugat că nu doresc ca insulele și locuitorii lor să fie folosiți ca instrument politic în discuțiile despre Anglia și Argentina.

Disputa dintre Argentina și Marea Britanie

Insulele Falkland, teritoriu britanic de peste mări situat în sud-vestul Oceanului Atlantic, se află de mult timp în centrul unei dispute privind suveranitatea între Marea Britanie și Argentina.

În 2013, locuitorii insulelor au votat cu o majoritate covârșitoare pentru menținerea statutului de teritoriu britanic de peste mări. Din cele 1.517 voturi exprimate, 1.513 au fost în favoarea acestei opțiuni și doar trei împotrivă.

Vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, a scris pe X după victoria de miercuri că „nu a fost doar un alt meci”, alături de o înregistrare video în care păreau să apară soldați argentinieni.

„Insulele Falkland sunt argentiniene. Au interzis aducerea lor pe stadion și au uitat că le purtăm în sânge și în inimă”, a transmis aceasta.

Argentina și Marea Britanie au purtat în 1982 un război de 74 de zile pentru controlul insulelor. Conflictul s-a soldat cu moartea a 255 de militari britanici, a trei locuitori ai insulelor și a 649 de militari argentinieni, mai scrie BBC.