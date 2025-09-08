Experimentul președitelui Javier Milei în Argentina dă semne de oboseală pe fondul scandalurilor și al incertitudinii economice

După o serie de reforme economice radicale, președintele libertarian al Argentinei, Javier Milei, se confruntă cu provocări politice și o creștere a incertitudinilor economice, în contextul în care opoziția peronistă câștigă teren și apar acuzații de corupție la nivel înalt

Președintele argentinian Javier Milei a impresionat, în primele luni de mandat, printr-un program economic de austeritate fiscală și dereglementare agresivă, menit să reducă drastic rolul statului. Însă în ultima perioadă, impulsul reformator pare să fi slăbit, iar piețele reacționează la instabilitatea politică și la încetinirea ritmului de creștere economică. Riscul de țară al Argentinei a urcat săptămâna trecută la cel mai ridicat nivel din aprilie, în timp ce inflația rămâne ridicată, iar creditarea încetinește, scrie WSJ, AP și Reuters.

Un program economic ambițios, dar contestat

După ce a preluat mandatul în 2023, Milei a moștenit un deficit bugetar de 5% și o inflație care depășea 200%. În mai puțin de doi ani, deficitul a fost redus la zero, printr-o reducere severă a cheltuielilor publice. Printre cei mai afectați s-au numărat contractori, intermediari și beneficiari ai programelor sociale care, anterior, depindeau de subvențiile de stat.

Reformele fiscale și de dereglementare au fost salutate de mediul de afaceri. Aproximativ 11 milioane de persoane au ieșit din sărăcie, potrivit autorităților, în parte datorită direcționării directe a ajutoarelor către populație și reducerii birocrației.

Totuși, unele măsuri-cheie, precum promisiunea de a dolariza economia, au fost amânate. Slăbiciunea monedei naționale și incertitudinile privind cursul politicilor fiscale au afectat încrederea investitorilor. Săptămâna trecută, Trezoreria a intervenit pentru a susține peso-ul, vânzând dolari pe piață — o decizie văzută de analiști drept un semnal de vulnerabilitate.

Scandal de corupție în cercul apropiat al președintelui

Milei a fost ales pe fondul promisiunii de a înlătura ceea ce el numește „casta” politică coruptă. Însă un scandal izbucnit recent a pus sub semnul întrebării această imagine.

Înregistrări audio apărute în presă îl surprind pe Diego Spagnuolo, fost director al Agenției pentru Dizabilități și apropiat al președintelui, discutând despre un presupus sistem de mită care ar fi implicat și pe Karina Milei, sora și consiliera președintelui. Potrivit acuzațiilor, rețeaua ar fi generat venituri ilegale de până la 800.000 de dolari pe lună.

Spagnuolo a fost demis imediat, iar autoritățile au lansat o anchetă penală. Mai multe locații din Buenos Aires au fost percheziționate, însă până în prezent nu au fost formulate acuzații oficiale.

Milei a respins acuzațiile, afirmând că este vorba despre o campanie de discreditare orchestrată de opoziția peronistă. „Este doar o altă farsă a caste”, a declarat președintele în fața liderilor de afaceri, făcând referire la clasa politică tradițională. „Este o minciună, ca toate celelalte.”

Eșec electoral în Buenos Aires

Scandalul a izbucnit într-un moment politic sensibil, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare parțiale din octombrie. În scrutinul de duminică, opoziția peronistă a obținut o victorie semnificativă în provincia Buenos Aires — cea mai populată din țară. Guvernatorul Axel Kicillof, un politician de centru-stânga și membru al Partidului Justițialist, a câștigat cu 46,8% din voturi, devansând candidatul Partidului Libertar al lui Milei, care a obținut 33,8%, conform rezultatelor parțiale (82,2% din voturi numărate).

Deși președintele a recunoscut înfrângerea, el a reafirmat că nu va schimba direcția politicii economice. „Cursul nu se va modifica. Din contră, va fi intensificat”, a declarat Milei, promițând continuarea reformelor în direcția echilibrului fiscal și liberalizării economiei.

Presiuni politice și incertitudine înainte de alegerile din octombrie

Pentru Javier Milei, alegerile parțiale din octombrie sunt esențiale pentru a-și consolida influența în Parlament, unde partidul său deține în prezent o minoritate. O alianță cu partidul fostului președinte Mauricio Macri (PRO) ar putea aduce câștiguri importante, dar eșecul în Buenos Aires sugerează că drumul nu va fi ușor.

Între timp, opoziția peronistă încearcă să contracareze politicile de austeritate ale președintelui. Săptămâna trecută, Parlamentul a reușit să respingă un veto prezidențial pe o lege de creștere a cheltuielilor, semnalând că presiunile asupra executivului cresc.

În plus, stilul direct, uneori vulgar, al președintelui, care i-a adus popularitate în rândul tinerilor, pare acum să-i îndepărteze unii aliați ideologici.

Un președinte polarizant, între reforme și realpolitik

Javier Milei rămâne o figură polarizantă în politica argentiniană. Admirat pentru curajul cu care a abordat probleme structurale vechi — inflație, deficit bugetar, reglementări excesive — dar criticat pentru stilul său confruntațional și pentru lipsa unei coaliții largi care să-i susțină reformele.

Pentru mulți argentinieni, Milei întruchipează speranța unei schimbări autentice. Pentru alții, el reprezintă un experiment riscant, ale cărui efecte pe termen lung sunt încă incerte.