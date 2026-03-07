Video Alertă în Dubai. Clădiri evacuate, după ce 23 Marina Tower a fost lovit de resturile din interceptarea unor proiectile

Un incident a avut loc sâmbătă în unul dintre cele mai luxoase cartiere din Dubai, după ce resturi rezultate din interceptarea unor proiectile au avariat fațada unui zgârie-nori, potrivit autorităților din Dubai. Inițial, au apărut informații potrivit cărora o dronă iraniană ar fi lovit 23 Marina Tower, însă aceste afirmații nu au fost confirmate oficial.

Clădirile din zona Dubai Marina au fost evacuate sâmbătă după ce fragmente provenite din interceptarea unor proiectile au avariat fațada unui zgârie-norului rezidențial din orașul emiratez. Printre persoanele evacuate s-au numărat și membri ai echipei CNN.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Biroul de Presă al Dubaiului a anunțat că nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

„Autoritățile confirmă că resturi rezultate în urma unei interceptări reușite au provocat un incident minor pe fațada unui turn din Dubai Marina. Situația a fost ținută sub control. Nu au fost raportate răniți”, a transmis Biroul de Media din Dubai.

Sursa: X / The Caspian Post @thecaspianpost

În timp ce zgomotul interceptărilor răsuna în oraș și începeau evacuările, locuitorii din Dubai și Abu Dhabi au primit pe telefoanele mobile avertizări privind posibile rachete în apropiere. Turnul de lux cu 90 de etaje, care găzduiește străini bogați, profesioniști internaționali și investitori străini, a fost evacuat parțial, iar echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului.

Oamenii au distribuit online videoclipuri în care se vede fum ridicându-se din clădire și un incendiu, însă autoritățile nu au oferit încă detalii complete despre amploarea pagubelor, potrivit News18.

Atacurile au avut loc la scurt timp după ce președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a făcut declarații publice extrem de rare, descriind Iranul drept „dușman”.

„Emiratele Arabe Unite sunt frumoase, sunt un model de urmat, dar vă spun să nu vă lăsați păcăliți de asta”, a avertizat el Teheranul în timpul unei vizite la un spital unde sunt tratați civili răniți în urma atacurilor. „Mâna Emiratelor poate ajunge departe și este puternică, iar noi nu suntem o pradă ușoară.”

Sursa: X / The Caspian Post @thecaspianpost

Atacul a avut loc după ce Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a avertizat cu privire la atacuri cu rachete și drone lansate din Iran, pe fondul tensiunilor în creștere din Golful Persic. Au fost auzite explozii puternice în diferite zone ale țării, sistemele de apărare aeriană interceptând rachete balistice, drone și muniții rătăcitoare.

Atacul a avut loc și după ce președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis un mesaj de scuze țărilor vecine, declarând că Iranul nu va ataca statele decât dacă acestea sunt folosite pentru a ataca Teheranul. Însă președintele SUA, Donald Trump, a catalogat scuzele drept o capitulare, ceea ce a determinat forțele iraniene să avertizeze că vor continua atacurile.

Sursa: X / The Caspian Post @thecaspianpost

Iranul a lansat un val de rachete și drone asupra mai multor țări, lovind aeroporturi, hoteluri de lux, clădiri rezidențiale și infrastructură energetică, într-una dintre cele mai periculoase crize regionale din ultimele decenii. Au fost raportate explozii în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain și Azerbaidjan.

Compania aeriană Emirates a suspendat temporar zborurile către și dinspre Dubai sâmbătă, iar autoritățile din Dubai au menționat un „incident minor” rezultat în urma căderii unor resturi după o interceptare, fără a preciza unde a avut loc exact incidentul.

23 Marina este un zgârie-nori rezidențial din cartierul Dubai Marina, unul dintre cele mai luxoase cartiere. Turnul are 88 de etaje iar la momentul inaugurării era cea mai înaltă clădire rezidențială din lume.