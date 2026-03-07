search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
Părinții copiilor repatriați din Dubai, mulțumiri către Consulatul României. „Imaginea razboiului te ajută să înțelegi cât valorează pacea”

Publicat:

Părinții celor 28 de elevi din Vrancea, blocați în Dubai în timpul unei excursii private au mulțumit public Consulatului General al României pentru sprijinul acordat și „că a făcut posibil ca acești copii să ajungă în siguranță acasă".

Elevii din Vrancea au revenit vineri în țară FOTO: Facebook Ligia Harasim
Elevii din Vrancea au revenit vineri în țară FOTO: Facebook Ligia Harasim

Grupul de părinți ai celor 28 de elevi din Vrancea (clasele V-XII), care au revenit vineri în țară, după ce au rămas blocați în Dubai din cauza războiului din Iran, a transmis, prin intermediul uneia dintre profesoarele care a însoțit grupul, un mesaj de mulțumire Consulatului General al României de la Dubai și consulului Viorel Badea. 

”Noi, părinții copiilor care au fost repatriați din zona afectată de conflict, dorim să vă transmitem mulțumirile noastre sincere pentru sprijinul și implicarea de care ați dat dovadă într-un moment atât de greu pentru familiile noastre.Pentru noi, ca părinți, această perioadă a fost plină de îngrijorare și incertitudine. Faptul că ați acționat rapid, cu responsabilitate și profesionalism a făcut posibil ca acești copii să ajungă în siguranță acasă, la familiile noastre. Apreciem efortul depus de echipa consulară, modul în care ați coordonat întreaga situație și disponibilitatea de a comunica cu noi pe parcursul acestor momente tensionate. Pentru părinți, faptul că ați făcut echipă cu coordonatorii grupului și ați avut grijă de copii a însemnat enorm”, se arată în mesaj.

Părinții spun că dincolo de proceduri și organizare, au simțit grija și respectul față de copii și față de familiile proprii și că în astfel de momente rolul unei instituții devine mult mai mult decât unul administrativ.

”Ați fost acolo, v-ați asigurat ca cei mici nu cedează emoțional, i-ați îmbărbătat, iar cuvintele dumneavoastră au însemnat pentru ei: sunteți martorii unor evenimente importante din istorie. Când copiii se aflau într-o situație dificilă, ați găsit cuvinte de încurajare și mesajul care să le ofere o alta perspectivă. Vorbele și prezenta dumneavoastră le-au ridicat moralul într-un moment greu. In lumina acestor evenimente am învațat toți o lecție: imaginea războiului te ajută să întelegi cât valorează PACEA! Vă mulțumim încă o dată pentru dedicare, pentru calmul și pentru implicarea de care ați dat dovadă. Pentru noi, ca părinți, faptul că cei mici sunt acum în siguranță este cel mai important lucru”, au mai transmis părinții.

Elevii blocați în Dubai din cauza conflictului militar din regiune se aflau în Emiratele Arabe Unite într-o călătorie privată organizată de un centru Cambridge din Vrancea. 

Excursia a fost organizată în timpul vacanţei, iar decizia privind deplasarea copiilor în Emiratele Arabe Unite a aparţinut exclusiv părinţilor.

Copiii s-au întors vineri în țară la bordul unei aeronave în care s-au aflat 127 de cetățeni români, din care 97 de minori.

