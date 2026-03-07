Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă, 7 martie, că forul său de conducere provizoriu a aprobat suspendarea atacurilor împotriva țărilor vecine, cu excepția cazului în care un atac asupra Iranului ar proveni din partea acestor țări.

Anunțul a venit în contextul în care Iranul continua să lanseze atacuri în regiune ca răspuns la loviturile americane și israeliene asupra Republicii Islamice.

Într-un discurs difuzat de televiziunea de stat, el și-a cerut scuze pentru atacuri, afirmând: „Consider necesar să îmi cer scuze țărilor vecine care au fost atacate”, a spus el, citat de BBC.

„Nu avem intenția de a invada țările vecine”, a adăugat, cerând cooperare regională pentru „a stabili pacea și liniștea”.

Pezeshkian a mai precizat că a fost emisă o decizie de conducere către forțele armate: „De acum înainte, să nu atace țările vecine decât dacă sunt atacate primele”.

Cu toate acestea, el a subliniat că țara sa nu se va preda Israelului și Statelor Unite, după ce președintele american Donald Trump a respins orice compromis și a cerut „capitularea necondiționată" a regimului de la Teheran.

„Cei care iau în calcul exploatarea acestui moment pentru a ataca Iranul nu trebuie să devină marionete ale imperialismului”, a afirmat președintele, adăugând că susținerea Israelului sau a Statelor Unite „nu este o cale către onoare și libertate”.

Garda Revoluționară paramilitară a Iranului, aflată în prima linie a războiului, răspunde direct doar liderului suprem al țării, potrivit Euronews. Totuși, un atac aerian israelian l-a ucis Ayatollahul Ali Khamenei la începutul conflictului, pe 28 februarie, generând ceea ce Pezeshkian a numit „lipsă de comunicare în rânduri”.

Repetatele atacuri aeriene iraniene care, potrivit Teheranului, vizau obiective militare americane, au stârnit furie în întreaga zonă a Golfului. Unele dintre aceste lovituri au afectat însă și infrastructura civilă, iar mai multe aeroporturi din regiune au fost închise.