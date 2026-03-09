Slovacia ar putea bloca fondurile UE pentru Ucraina dacă Viktor Orban pierde alegerile: „Țara este gata să preia ștafeta de la Ungaria”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că ar putea bloca fondurile Uniunii Europene destinate Ucrainei în cazul în care premierul ungar, Viktor Orbán, pierde viitoarele alegeri din Ungaria.

Declarația a fost făcută într-un discurs video publicat pe 8 martie, în contextul disputelor legate de livrările de petrol prin conducta Drujba, potrivit Kyiv Independent.

În prezent, Ungaria blochează un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, din cauza conflictului privind această conductă, care a încetat să mai transporte petrol rusesc în luna ianuarie. Slovacia și Ungaria sunt singurele state din Uniunea Europeană care încă importă țiței rusesc prin sistemul Drujba și au intensificat presiunile asupra Kievului, ca reacție la oprirea livrărilor.

Fico a anunțat că intenționează să discute situația conductei într-o întâlnire programată pe 10 martie cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Marți dimineață, mă voi întâlni cu Ursula von der Leyen la Paris pentru a discuta acest subiect și îi voi pune o întrebare simplă. Cât timp va mai acorda Comisia Europeană prioritate intereselor Ucrainei, care nu este stat membru al UE, în detrimentul problemelor naționale vitale ale Slovaciei și Ungariei, care sunt state membre ale UE?”, a declarat premierul slovac într-un videoclip publicat pe Facebook.

Potrivit lui Fico, Bratislava va cere Comisiei Europene să facă presiuni asupra președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a permite o vizită la conducta Drujba. Premierul slovac a susținut din nou că Slovacia ar deține imagini satelitare care ar demonstra că infrastructura este încă funcțională.

„Mesajul principal va fi că Slovacia este gata să preia ștafeta de la Ungaria, dacă va fi necesar. Deocamdată, împrumutul militar de 90 de miliarde (de euro) pentru Ucraina este efectiv blocat. Dar nu sunt naiv”, a afirmat Fico.

El a adăugat că, în opinia sa, autoritățile de la Kiev ar putea relua aprovizionarea cu petrol peste aproximativ o lună sau o lună și jumătate, după alegerile din Ungaria, în speranța unei victorii a opoziției.

„Președintele ucrainean a vorbit recent despre reluarea aprovizionării într-o lună sau o lună și jumătate, adică după alegerile din Ungaria, unde mizează pe victoria opoziției. Atunci nu va mai exista nicio șansă de a obține petrol din Est, cu excepția cazului în care altcineva preia ștafeta de la Ungaria”, a mai spus premierul slovac.