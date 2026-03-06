Operațiunea Epic Fury. SUA ar fi scufundat portavionul iranian pentru drone Shahid Bahman Bagheri. Imagini din timpul atacului

În cadrul operațiunii „Epic Fury”, SUA au lovit şi ar fi scufundat portavionul iranian pentru drone Shahid Bahman Bagheri. Autoritățile nu au confirmat oficial informaţia apărută în presă, dar CENTCOM a distribuit imagini din timpul atacului.

În cadrul operațiunii militare „Epic Fury”, desfășurată în regiunea Golfului Persic, forțele armate ale Statele Unite ale Americii au lovit portavionul iranian pentru drone Shahid Bahman Bagheri, considerat una dintre cele mai importante platforme navale militare dezvoltate de Iran în ultimii ani.

Informațiile au fost publicate de mai multe surse internaționale, iar imagini video din timpul atacului au fost distribuite de United States Central Command (CENTCOM) joi, 5 martie, potrivit navalnews.

Presa internațională, inclusiv agenția Nexta, a relatat că nava ar fi fost scufundată, fiind considerată o lovitură importantă pentru marina iraniană. Totuși, lipsa unei confirmări oficiale a lăsat deschisă interpretarea privind starea reală a navei după atac.

Autoritățile americane nu au confirmat oficial distrugerea completă a navei, însă au publicat materiale video care arată lovituri directe asupra vasului.

În imagini se observă că nava este lovită de două ori, o dată în zona centrală, pe partea stângă a corpului navei, și a doua oară în partea din spate, tot pe partea stângă. În urma impactului, la bordul navei au izbucnit incendii vizibile, însă nu au fost oferite informații oficiale despre amploarea pagubelor sau starea finală a navei considerate „mândria flotei” iraniene.

De la vas comercial la portavion

Portavionul Shahid Bahman Bagheri a fost primul portavion iranian specializat pentru operarea dronelor și reprezenta un proiect strategic al programului naval iranian. Nava a fost construită inițial ca vas comercial de tip container, cunoscut sub numele Perarin, și avea o lungime de aproximativ 240 de metri. Ulterior, inginerii iranieni au modificat structura navei pentru a instala o punte de zbor de aproximativ 180 de metri, prevăzută cu rampă de lansare pentru drone militare.

Vasul a intrat oficial în serviciul militar în 2025 și a fost numit în memoria comandantului militar Bahman Bagheri.

Cu o deplasare de aproximativ 40.000 de tone, nava era considerată cea mai mare platformă aeronavală militară dezvoltată de Iran. Rolul ei principal era de a funcționa ca bază mobilă de lansare pentru drone și, conform informațiilor militare americane, pentru alte sisteme ofensive cu rază lungă de acțiune.

Potrivit datelor militare americane, nava funcționa ca o „navă-mamă” în zona Golfului Persic, fiind utilizată pentru susținerea operațiunilor cu vehicule aeriene fără pilot și pentru proiecția puterii militare iraniene în regiune. Din acest motiv, portavionul a devenit o țintă strategică pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Iran au crescut.

Operațiunea „Epic Fury” a fost lansată la sfârșitul lunii februarie 2026 și vizează mai multe obiective militare iraniene din regiune, însă detalii privind amploarea totală a loviturilor nu au fost făcute publice.

Oficialii militari americani au evitat să ofere informații suplimentare despre starea actuală a navei sau despre eventuale noi atacuri.