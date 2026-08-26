„Impactul nu ar trebui subestimat”. Un aparent banal serial de desene animate disponibil și în România este acuzat că face propagandă rusească

Serialul de desene animate „Mașa și Ursul” se află pe locul al doilea în ceea ce privește numărul de vizualizări pe YouTube în Ucraina. Fiecare episod este o poveste despre aventuri în pădure, în spatele căreia se ascunde „puterea blândă” a propagandei rusești, deghizată în umor.

Scenă din serialul Mașa și Ursul Foto: captura youtube

Experții Centrului pentru Combaterea Dezinformării de la Kiev au explicat pentru publicația Focus de ce este periculos conținutul acestui serial pentru copiii ucraineni ce îl urmăresc în timpul războiului.

Pe 20 august, Consiliul Național de Securitate și Apărare de la Kiev a impus sancțiuni creatorilor serialului animat „Mașa și Ursul”, precum și studioului Animacord. În motivare se afirmă că producătorii plătesc bani în bugetul de stat rusesc, bani care sunt folosiți pentru războiul împotriva Ucrainei. În plus, serialul conține narațiuni rusești deghizate care influențează copiii și amenință securitatea națională.

„Mașa și Ursul” - cum funcționează propaganda rusă

Șeful Comitetului Central de Apărare, ofițer al Forțelor de Apărare ale Ucrainei, Andriy Kovalenko a explicat că „Mașa și Ursul” a depășit limitele unui desen animat rusesc obișnuit și a devenit un produs global distribuit pe platformele media mondiale. Este vorba despre „puterea soft” a propagandei rusești, care este ascunsă sub umor și divertisment.

Kremlinul consideră serialul animat o „investiție pe termen lung” într-un public de copii care vor percepe o anumită imagine a Rusiei, iar apoi, atunci când copiii vor crește și vor deveni alegători se vor vedea rezultatele. În 10-20 de ani, oamenii formați de produsul rusesc vor veni la alegeri și vor începe să influențeze cursul politic al țărilor lor, a subliniat oficialul de la Kiev.

„Pericolul constă tocmai în faptul că semnificațiile propagandistice nu sunt prezentate direct - sunt deghizate în umor și conținut obișnuit pentru copii. Impactul unor astfel de produse nu ar trebui subestimat doar pentru că sunt prezentate într-o formă distractivă”, a spus Kovalenko.

Centrul pentru Propagandă ucrainea a verificat produsul încă din 2025, identificând elemente de propagandă rusească și lucrând la impunerea de sancțiuni. Astfel, persoanele implicate în producția și distribuția serialului animat au fost incluse pe lista de sancțiuni. Printre altele, problema a fost analizată de consilierul prezidențial Vladislav Vlasiuk, iar în final, de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Kovalenko a explicat că Ucraina va continua să colaboreze cu partenerii internaționali pentru a împiedica Rusia să răspândească propagandă. De pildă, Marea Britanie înțelege problema și susține acțiunile ucrainenilor.

„Sarcina noastră în viitor este să acționăm pentru a ne asigura că Rusia își pierde capacitatea de a promova un astfel de conținut și de a influența publicul prin intermediul acestuia, nu doar în Ucraina, ci în întreaga lume”, a conchis Kovalenko.

Ce se știe despre serialul animat „Mașa și Ursul”

„Mașa și Ursul” este un serial de animație produs de studioul Animacord din 2009. Personajele serialului de animație sunt o fetiță, Mașa, în vârstă de aproximativ șase ani, și un urs. Ei trăiesc în pădure, iar în episoade scurte, telespectatorii văd diverse povești, ale căror elemente se învârt în jurul capriciilor Mașei și elemente ale valorilor sovietice și rusești (de exemplu, o șapcă NKVD și mersul în formație). De-a lungul timpului, serialul a apărut pe YouTube și pe platforma Netflix . Deputații ucraineni au atras atenția asupra narațiunilor rusești din desenul animat „Mașa și Ursul”: de exemplu, deputatul Iurcișin a criticat serilul din primele zile ale invaziei rusești.

Kremlinul a condamnat vineri, 21 august, sancțiunile impuse de președintele ucrainean Volodimir Zelenski creatorilor serialului de desene animate rusesc „Mașa și ursul”, afirmând că acestea reprezintă „încă un exemplu al caracterului abominabil al regimului de la Kiev”.

„Faptul că Ucraina i-a declarat război (serialului de desene animate «Maşa şi ursul») este încă un exemplu al caracterului abominabil al regimului de la Kiev”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov.