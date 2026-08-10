Propagandiștii Kremlinului au devenit vocali și declară prăbușirea relațiilor „frățești” dintre Rusia și Serbia, reacționând dur la întâlnirea președinților Volodimir Zelenski și Alexandr Vučić.

Propagandiștii își exprimă indignarea față de vizita lui Volodimir Zelenski în Serbia.

Deosebit de sensibile în cercurile rusești au fost știrile conform cărora Belgradul va începe să producă drone în comun cu Israelul, despre care rușii sunt siguri că vor ajunge în mâinile Forțelor Armate Ucrainene.

Bloggerul „Z” Serghei Koliașnikov, cunoscut sub numele de Zergulio, a răspuns la știrea vizitei lui Zelenski și a cooperării ucraineno-sârbe cu o postare dură. El a fost indignat de faptul că o țară pe care propaganda rusă a prezentat-o ​​ani de zile ca fiind „frățească” și apropiată de Moscova, îl găzduiește acum pe președintele ucrainean și discută despre ajutorul acordat Ucrainei.

„Timp de zeci de ani ne-au exploatat pur și simplu, iar acum vor să ne și omoare pentru banii noștri”, a scris Koliașnikov.

Vizita lui Zelenski la Belgrad - prima de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei a prilejuit și o întâlnire cu prim-ministrul sârb Djuro Matsuta. Președintele ucrainean a anunțat că Serbia va oferi Ucrainei 2 milioane de euro pentru a sprijini sectorul energetic în pregătirea pentru iarnă.

„Am discutat, de asemenea, despre participarea Serbiei la reconstrucția Ucrainei. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a vă alătura reconstrucției unuia dintre orașele noastre afectate”, a declarat Zelenski.

Declarația președintelui sârb Aleksandar Vučić a fost deosebit de sensibilă pentru Moscova. Într-o conferință de presă comună cu Zelenski, acesta a declarat că susține progresul Ucrainei către aderarea la UE și a îndemnat Kievul să deschidă și să finalizeze toate fazele de negociere cât mai repede posibil, notează Dialog.