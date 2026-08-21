Kremlinul, revoltat după decizia Ucrainei de a interzice desenul animat rusesc „Mașa și ursul”. „A cucerit întreaga lume”

Kremlinul a condamnat vineri, 21 august, sancțiunile impuse de președintele ucrainean Volodimir Zelenski creatorilor serialului de desene animate rusesc „Mașa și ursul”, afirmând că acestea reprezintă „încă un exemplu al caracterului abominabil al regimului de la Kiev”.

„Faptul că Ucraina i-a declarat război (serialului de desene animate «Maşa şi ursul») este încă un exemplu al caracterului abominabil al regimului de la Kiev”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, scrie Agerpres.

Reprezentantul Kremlinului a declarat că „acest desen animat a cucerit întreaga lume, fără exagerare”.

„Au cucerit lumea prin bunătatea lor, umanitatea lor, prin propaganda - în cel mai bun sens al cuvântului - celor mai bune calităţi umane”, a apreciat Peskov.

Potrivit site-ului Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Zelenski a semnat patru decrete privind noi sancțiuni împotriva unor companii și cetățeni ruși implicați în industria militară, a unor oficiali și colaboratori ai Rusiei, precum și a unor firme din grupul Rusal.

Printre cei sancționați se află și studioul Animaccord, care a creat desenul animat „Mașa și ursul”.

Autoritățile ucrainene spun că, prin acest desen animat, se răspândesc „narațiuni pro-ruse mascate sub forma conținutului pentru copii”, lucru care este văzut drept o „amenințare la adresa securității naționale a Ucrainei.”

Oficialii ucraineni susțin că măsura vizează combaterea propagandei ruse care ajunge la copii și au anunțat că vor transmite partenerilor informațiile necesare pentru extinderea sancțiunilor.

Mașa și ursul este un serial de televiziune rusesc de animație, destinat copiilor preșcolari, creat de Oleg Kuzovkov.

Serialul este inspirat dintr-o poveste populară pentru copii și urmărește aventurile unei fetițe pe nume Mașa și ale unui urs, pe care aceasta îl numește „Mișka”, prietenul ei grijuliu care o protejează de diverse pericole.

Episodul „Rețeta dezastrului” (Masha plus kasha) avea peste 4,6 miliarde de vizualizări pe YouTube în iunie 2026, fiind al 16-lea cel mai vizionat videoclip din istoria platformei.

Serialul a fost lansat pentru prima dată pe 7 ianuarie 2009.