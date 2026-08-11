România consuma peste 8.000 MW marți seara. Importurile au trecut de 2.000 MW

România consuma, marți seara, 11 august, la ora 19:25, o cantitate de energie electrică de peste 8.000 MW, iar producția se ridica la 5.873 MW, potrivit datelor publicate de Transelectrica.

Importurile de energie totalizau 2.151 MW, scrie Agerpres.

De asemenea, aproape 30% din producție provine din hidrocentrale (1.483 MW), hidrocarburile asigură 27,54% (1.371 MW), cărbunele (859 MW, 17,26%), nuclear (684 MW, 13,74%), fotovoltaic (374 MW, 7,51%), instalațiile de stocare (95MW, 1,91%), eolian (56 MW, 1,12%) şi biomasa (56 MW, 1,12%).

Marți, Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a început procedurile tehnice pentru oprirea controlată a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut la Dunării și al evoluției nivelului apei din zona pompelor de răcire.

Oprirea este așteptată în cursul acestei săptămâni. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național pregătesc compensarea producției care va fi pierdută prin importuri și prin activarea unor capacități suplimentare de producție.

Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, era luni de aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, valoare pe care Apele Române o indică drept un nou minim istoric.

Potrivit datelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul este estimat să rămână în jurul acestei valori până la 17 august.

În același timp, nivelul Dunării la Cernavodă continuă să scadă. La 10 august, acesta era de -2,27 metri, iar prognoza indică o scădere până în jurul valorii de -2,36 metri, după care nivelul ar urma să se stabilizeze.