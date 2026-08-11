Cutremur cu magnitudinea 4,5 în zona seismică Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 s-a produs marți seară, 11 august, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) transmite că seismul s-a produs la ora 20:21.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52 km SE de Sfântu-Gheorghe, 57 km E de Brașov, 62 km S de Buzău, 66 km S de Focșani, 76 km N de Ploiești.

Luna trecută, în România s-au produs 23 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,4. Un alt cutremur cu magnitudinea de 4,5 a avut loc anul acesta, la finalul lunii februarie, în judeţul Vrancea.

Specialiștii monitorizează permanent activitatea seismică din zona Vrancea, cea mai activă regiune seismică din România.