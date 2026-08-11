Trump, acuzat de foști oficiali din domeniul securității că slăbește instituțiile SUA: „Urmează modelul regimurilor autoritare”

Foști oficiali de rang înalt din serviciile de informații americane avertizează că Donald Trump urmează, în al doilea mandat, un model de guvernare asociat regimurilor autoritare și slăbește mecanismele care limitează puterea prezidențială.

Foști membri ai CIA și alți oficiali din domeniul securității naționale își intensifică criticile publice la adresa administrației Trump, susținând că presiunile asupra instituțiilor americane ar putea afecta atât democrația, cât și securitatea Statelor Unite.

Trump a revenit la Casa Albă promițând o ofensivă împotriva așa-numitului „deep state” (stat profund), pe care l-a acuzat că i-a limitat puterea în primul mandat.

De atunci, președintele a încercat să reducă la tăcere criticii și a cerut loialitate din partea persoanelor care ocupă funcții în administrația sa, scrie Financial Times.

„Regimurile autoritare au, în linii mari, metode destul de asemănătoare prin care capturează și exercită puterea”, a declarat Paul Kolbe, fost șef de stație al CIA, care a lucrat în mai multe țări din fosta Uniune Sovietică și din Balcani.

„Pentru mine, toate aceste lucruri seamănă acum cu ceea ce vedem că se întâmplă în Statele Unite”, a adăugat el.

„Plasele de siguranță au fost înlăturate”

Mark Zaid, avocat specializat în securitate națională, care se află într-o dispută juridică cu administrația Trump după ce Casa Albă i-a retras autorizația de securitate anul trecut, consideră că președintele își va continua eforturile de concentrare a puterii.

„Toate plasele de siguranță au fost înlăturate”, a spus Zaid, citat de FT. „Nu cred că suntem nici pe departe la cel mai rău punct în care vom ajunge.”

Kolbe face parte din The Steady State, o rețea formată din peste 400 de foști oficiali americani din serviciile de informații și domeniul securității naționale.

Organizația a fost creată în 2016, pe fondul îngrijorării membrilor săi față de ceea ce aceștia considerau a fi o creștere a tendințelor autoritare în Statele Unite. Zaid colaborează, de asemenea, cu grupul.

The Steady State susține că slăbirea instituțiilor și a mecanismelor de control asupra puterii executive de către Trump reprezintă un risc pentru democrația americană și pentru mediul economic.

Faptul că foști oficiali, obișnuiți să lucreze în mare parte în anonimat, aleg acum să vorbească public indică nivelul de îngrijorare din anumite segmente ale comunității americane de informații.

Numărul membrilor The Steady State a crescut în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Mulți preferă însă în continuare anonimatul, de teamă să nu fie ținta unor represalii.

„Jumătate dintre membrii noștri nu vor să fie cunoscuți public, iar aceștia sunt oameni care au servit în zone de război”, a declarat fondatorul organizației, Steven Cash.

Teama de represalii

„Există multe motive întemeiate pentru a nu spune nimic”, a declarat Julia Curlee, fost analist CIA și membră a grupului.

„Problema este că, dacă toată lumea tace, ajungem în situația în care suntem acum”, a spus ea.

Curlee consideră că publicul nu înțelege pe deplin „măsura în care aceste instituții atât de importante au fost golite de conținut și slăbite”.

Gail Helt, fost analist CIA specializat în China și Taiwan, a vorbit despre ceea ce consideră a fi apariția unui „cult al personalității” în jurul lui Trump.

„Vrea să-și pună chipul pe pașapoartele noastre. Vrea să-și pună chipul pe banii noștri. Nici măcar Mao nu și-a pus chipul pe bani”, a spus ea, referindu-se la fostul lider al Partidului Comunist Chinez.

Temeri privind alegerile americane

O altă organizație formată din foști membri ai serviciilor de informații, Institutul pentru Studiul Stărilor de Excepție, pregătește un raport despre modul în care oficialii americani ar putea utiliza prerogativele de urgență pentru a perturba desfășurarea unor alegeri.

„Vrem să analizăm exact care credem că sunt riscurile și care nu sunt”, a declarat Ed Bogan, fost șef de stație al CIA și fondator al institutului.

Temerile s-au accentuat luna trecută, când Trump a folosit un discurs televizat transmis la o oră de maximă audiență pentru a susține că China s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2020.

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Afirmația contrazice concluziile unui raport al National Intelligence Council din 2021, potrivit căruia Beijingul „nu a desfășurat eforturi de interferență” în scrutin.

Trump și-a bazat afirmația pe informații clasificate anterior de administrația sa, dar foști oficiali din serviciile de informații au considerat că utilizarea acestora ar putea contribui la alimentarea îndoielilor privind integritatea alegerilor, cu doar câteva luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Președinții americani anteriori au folosit, de asemenea, informații declasificate pentru a-și susține politicile. Un exemplu este George W Bush, care a folosit informații de acest tip pentru a argumenta în favoarea invaziei Irakului.

Foști oficiali din serviciile de informații susțin însă că Trump a mers mai departe, folosind informații pentru a obține avantaje politice personale.

Curlee l-a acuzat pe Trump că „folosește CIA” pentru a-și consolida mesajul politic, „sfidând ceea ce instituția însăși consideră”.

În opinia sa, sunt puține exemple recente de „abuzuri mai grave asupra capacităților și autorității comunității de informații”.

CIA a respins implicit aceste acuzații, afirmând că a colaborat îndeaproape cu Government Transparency Task Force al administrației Trump pentru publicarea informațiilor, protejând în același timp sursele și metodele.

Agenția a precizat că oficiali de rang înalt din serviciile de informații au fost implicați „în fiecare etapă a procesului”.

Retragerea autorizațiilor de securitate

Foștii oficiali susțin, de asemenea, că Trump și-a folosit autoritatea asupra autorizațiilor de securitate pentru a-i sancționa pe criticii săi.

Aceste autorizații permit unor persoane din sectorul privat să lucreze în strânsă legătură cu agențiile americane de securitate națională.

În prima zi a celui de-al doilea mandat, Trump a retras autorizațiile de securitate ale 50 de foști oficiali din serviciile de informații care semnaseră în 2020 o scrisoare în care afirmau că publicarea unor e-mailuri provenite de pe laptopul lui Hunter Biden prezenta caracteristicile unei operațiuni a serviciilor de informații ruse.

Ulterior, administrația Trump a retras autorizațiile unor foști oficiali de rang înalt din administrația Biden și ale altor critici ai președintelui.

Liz Lyons, directoarea pentru comunicare publică a CIA, a respins criticile.

Ea a afirmat că foștii oficiali care nu mai dețin autorizații de securitate din cauza rolurilor lor în ceea ce administrația consideră a fi „farsa privind complicitatea cu Rusia” și controversa laptopului lui Hunter Biden „nu sunt surse serioase ale căror opinii merită relatate”.

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Casa Albă: Trump „restabilește democrația”

Administrația Trump susține că președintele își îndeplinește mandatul primit de la alegători.

Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe, a declarat că Trump a fost ales cu un mandat „de a elimina folosirea guvernului din perioada Biden împotriva americanilor, de a drena mlaștina și de a pune cetățenii americani pe primul loc”.

„Exact asta face”, a spus el.

Potrivit lui Ingle, președintele „restabilește democrația, readucând puterea în mâinile poporului american și luând-o din mâinile birocraților nealeși”.

Zaid consideră însă că folosirea autorizațiilor de securitate împotriva adversarilor politici de către Trump nu a mai fost întâlnită la o asemenea amploare de la perioada „Red Scare” din anii 1950, când persoane suspectate de simpatii comuniste au fost vizate de autorități.

„Nu vom intra în tăcere în noaptea rece”

În pofida avertismentelor, nu toți foștii oficiali consideră că instituțiile americane vor ceda presiunii exercitate de administrația Trump.

„Lista lucrurilor care ar trebui să ne îngrijoreze este lungă”, a spus Helt, citat de Financial Times.

Ea consideră însă că americanii au o „istorie a democrației și libertății” care ar putea ajuta instituțiile să reziste. „Nu cred că vom intra în tăcere în acea noapte rece”, a spus ea.