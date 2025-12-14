Autoritățile germane au dejucat un atentat la un târg de Crăciun. Mai mulți suspecți au fost arestați

Autoritățile din Germania au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun din Bavaria, desfășurat în condiții de securitate sporită după mai multe atacuri comise în această perioadă în anii trecuți. Cinci indivizi au fost arestați, fiind suspectați că pregăteau un atac terorist cu o mașină-capcană, notează agenții de presă internaționale, citate de Agerpres.

Un egiptean, trei marocani și un sirian au fost arestați vineri în cadrul planului care urma să fie pus în aplicare în Bavaria, potrivit unui comunicat al Poliției și Parchetului. Arestarea survine la un an după atentatul sângeros comis la târgul de Crăciun din Magdebourg. Anchetatorii susțin că suspectează „o motivație islamistă” pentru acest plan de atentat.

Egipteanul, în vârstă de 56 de ani, este imam într-o moschee din apropierea orașului Dingolfing-Landau, lângă Munchen, potrivit tabloidului Bild. Bărbatul este suspectat că a îndemnat ca un târg de Crăciun să fie vizat „utilizând un vehicul pentru a ucide sau a răni cât mai multe persoane posibil”.

Cei trei marocani, în vârstă de 22, 28 și 30 de ani, ar fi acceptat să comită atentatul, în timp ce sirianul, în vârstă de 37 de ani, i-ar fi încurajat. Toți suspecții au fost trimiși în judecată sâmbătă și plasați în detenție.

Ministrul de Interne al landului Bavaria a subliniat „excelenta cooperare între serviciile de securitate”, care a permis zădărnicirea unui „atac potenţial motivat prin islamism”, potrivit Bild.

Autoritățile nu au făcut publice ziua și ora la care cei cinci bărbați plănuiau să atace târgul de Crăciun. Târgurile de Crăciun din Germania beneficiază de securitate sporită după atentatul islamist comis la Berlin în 2016, care a făcut 13 morți. De asemenea, anul trecut a avut loc un alt atac cu mașină-capcană, soldat cu șase morți și peste 300 de răniți.