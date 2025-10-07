Mesajul grupării Hamas, la doi ani de la atacul asupra Israelului

Gruparea militantă Hamas a transmis un mesaj într-un comunicat, cu ocazia comemorării a doi ani de la atacul din 7 octombrie asupra Israelului, în urma căruia a izbucnit războiul din Fâșia Gaza, relatează Newsweek.

Comunicatul vine în contextul în care Hamas a reacționat pozitiv la elemente ale acordului de pace prezentat de președintele american Donald Trump, și care are aprobarea Israelului și a statelor arabe din Orientul Mijlociu.

Însă Hamas nu este de acord cu toate punctele, iar negociatorii poartă discuții marți în Egipt asupra detaliilor de finețe ale planului în 20 de puncte al lui Trump.

„La doi ani după Potopul Al-Aqsa”, a transmis Hamas într-un comunicat, inițial în arabă și distribuit presei palestiniene, „bătălia este încă în desfășurare, iar repercusiunile sale politice și militare sunt clar vizibile în întreaga regiune”.

Doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023

„Potopul Al-Aqsa” este termenul folosit de Hamas pentru atacul din 7 octombrie, soldat cu moartea a aproape 1.200 de persoane în Israel, majoritatea civili, și răpirea și reținerea a zeci de ostatici în Gaza.

Israelul a jucat că va eradica Hamas din Fâșia Gaza. Războiul a avut însă un impact devastator asupra locuitorilor enclavă, zone întregi fiind bombardate și demolate.

67.160 de palestinieni au fost uciși și aproape 170.000 răniți, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza. Mai mult de jumătate dintre decese sunt femei și copii, a declarat ministerul. Fâșia Gaza este în mare parte în ruine.

O comisie de anchetă a ONU a anunțat recent că există dovezi că Israelul a comis acte de genocid în Gaza, o acuzație pe care guvernul lui Netanyahu o respinge cu vehemență.

Negocierile indirecte privind planul de pace al lui Trump au intrat marți în a doua zi în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie.

Un oficial egiptean anonim, la curent cu discuțiile, a declarat pentru Associated Press că prima rundă de discuții de luni a fost pozitivă, părțile convenind asupra majorității termenilor primei faze, inclusiv eliberarea ostaticilor și stabilirea unui armistițiu.

Trump a declarat la rândul său luni că există „șanse foarte mari” pentru un „acord durabil

„Asta e dincolo de Gaza”, a spus el. „Gaza e o chestiune importantă, dar asta înseamnă de fapt pace în Orientul Mijlociu.”

Dezarmarea Hamas, o problemă majoră

Pe de altă parte, condiția ca Hamas să accepte dezarmarea rămâne o problemă majoră în parafarea acordului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a insistat că Hamas trebuie să se dezarmeze. Hamas nu a comentat dacă ar fi dispusă să facă acest pas.

Planul lui Trump presupune o forță de securitate internațională care să fie desfășurată în Gaza după dezarmarea Hamas. Trump și fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, ar urma să supervizeze guvernarea teritoriului.