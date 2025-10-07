search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mesajul grupării Hamas, la doi ani de la atacul asupra Israelului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Gruparea militantă Hamas a transmis un mesaj într-un comunicat, cu ocazia comemorării a doi ani de la atacul din 7 octombrie asupra Israelului, în urma căruia a izbucnit războiul din Fâșia Gaza, relatează Newsweek.

hamas foto westpoint edu jpg

Comunicatul vine în contextul în care Hamas a reacționat pozitiv la elemente ale acordului de pace prezentat de președintele american Donald Trump, și care are aprobarea Israelului și a statelor arabe din Orientul Mijlociu.

Însă Hamas nu este de acord cu toate punctele, iar negociatorii poartă discuții marți în Egipt asupra detaliilor de finețe ale planului în 20 de puncte al lui Trump.

„La doi ani după Potopul Al-Aqsa”, a transmis Hamas într-un comunicat, inițial în arabă și distribuit presei palestiniene, „bătălia este încă în desfășurare, iar repercusiunile sale politice și militare sunt clar vizibile în întreaga regiune”.

Doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023

„Potopul Al-Aqsa” este termenul folosit de Hamas pentru atacul din 7 octombrie, soldat cu moartea a aproape 1.200 de persoane în Israel, majoritatea civili, și răpirea și reținerea a zeci de ostatici în Gaza.

Israelul a jucat că va eradica Hamas din Fâșia Gaza. Războiul a avut însă un impact devastator asupra locuitorilor enclavă, zone întregi fiind bombardate și demolate.

67.160 de palestinieni au fost uciși și aproape 170.000 răniți, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza. Mai mult de jumătate dintre decese sunt femei și copii, a declarat ministerul. Fâșia Gaza este în mare parte în ruine.

O comisie de anchetă a ONU a anunțat recent că există dovezi că Israelul a comis acte de genocid în Gaza, o acuzație pe care guvernul lui Netanyahu o respinge cu vehemență.

Negocierile indirecte privind planul de pace al lui Trump au intrat marți în a doua zi în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie.

Un oficial egiptean anonim, la curent cu discuțiile, a declarat pentru Associated Press că prima rundă de discuții de luni a fost pozitivă, părțile convenind asupra majorității termenilor primei faze, inclusiv eliberarea ostaticilor și stabilirea unui armistițiu.

Trump a declarat la rândul său luni că există „șanse foarte mari” pentru un „acord durabil

„Asta e dincolo de Gaza”, a spus el. „Gaza e o chestiune importantă, dar asta înseamnă de fapt pace în Orientul Mijlociu.”

Dezarmarea Hamas, o problemă majoră

Pe de altă parte, condiția ca Hamas să accepte dezarmarea rămâne o problemă majoră în parafarea acordului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a insistat că Hamas trebuie să se dezarmeze. Hamas nu a comentat dacă ar fi dispusă să facă acest pas.

Planul lui Trump presupune o forță de securitate internațională care să fie desfășurată în Gaza după dezarmarea Hamas. Trump și fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, ar urma să supervizeze guvernarea teritoriului.

Citește mai multe despre: hamas
În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în patru județe
stirileprotv.ro
image
Metoda genială prin care o femeie își caută soț, la 42 de ani. A renunțat la aplicațiile matrimoniale: „Nu m-aș fi așteptat niciodată să fac așa ceva”
gandul.ro
image
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
mediafax.ro
image
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe reconstrucții ligamentare și a tratat fotbaliști legendari în timp record
fanatik.ro
image
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat”
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
antena3.ro
image
Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Cât pierzi la pensie dacă ți-ai întrerupt activitatea profesională câțiva ani. Calcul complet
playtech.ro
image
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Georgia a murit în mod inexplicabil la doar 24 de ani. Medicii au pus totul pe seama unei banale alergii și au trimis-o acasă
kanald.ro
image
eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
romaniatv.net
image
Bani gratis de la APIA! Cine primește sprijin, începând cu 16 octombrie
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cod roșu de ploi torențiale în București. La ce oră începe potopul, potrivit meteorologilor
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani