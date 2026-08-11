 David Popovici s-a calificat în finală la 100 m liber cu un record al competiției | adevarul.ro
search
Miercuri, 12 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

David Popovici s-a calificat în finală la 100 m liber cu un record al competiției

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Favorit al probei de 100 metri liber, David Popovici (21 de ani) a acces în finala Campionatului European de înot de la Paris de pe prima poziție în a doua semifinală. Dinamovistul a fost cronometrat în 46,72 secunde, ceea ce reprezintă un record al competiției.

David Popovici (21 de ani) s-a calificat în finală de pe primul loc (Foto: EPAImages)
David Popovici (21 de ani) s-a calificat în finală de pe primul loc (Foto: EPAImages)

Bucureșteanul a dominat semifinala a doua, fiind pe primul loc atât după prima lungime de bazin, cât și la final. Timpul său, 46,72 de secunde, reprezintă un nou record al Campionatului European de seniori. După cum se știe, recordul mondial al probei este deținut de chinezul Pan Zhanle, fiind stabilit în 31 iulie 2024, la JO de la Paris: 46,40 secunde.

Rusul Egor Kornev a avut al 3-lea timp, 47,27, iar spaniolul Luca Hoek le Guenedal pe cel de-al 2-lea, 47,26.

Evoluția înotătorului român a fost elogiată pe site-ul cotidianului francez „LEquipe”. Sub titlul „David Popovici domină semifinalele probei de 100 m liber cu cel mai bun timp din lume în acest an; Kristof Milak se califică la limită”, s-a subliniat că „românul David Popovici a înregistrat cel mai bun timp în semifinalele probei de 100 m liber, cu 46,72 secunde, stabilind, totodată, un nou record al competiției. Maghiarul Kristof Milak a obținut doar al șaptelea timp (47,97). Așa cum se întâmplă de obicei, David Popovici nu a schițat niciun zâmbet când a ridicat capul pentru a-și verifica timpul. Cu toate acestea, performanța a meritat cu siguranță unul. Sportivul român în vârstă de 21 de ani a dominat semifinalele probei de 100 m liber marți seară, înregistrând 46,72 – un timp remarcabil care îi asigură cea mai bună performanță mondială a anului.

Deja deținător al recordului european (46,51) și dublu campion en-titre al probei, medaliatul cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris a făcut o demonstrație de forță în bazinul de la Saint-Denis. Spaniolul Luca Hoek Le Guenedal și rusul Egor Kornev au înregistrat al doilea timp (47,26), respectiv al treilea (47,27). Kristof Milak, medaliatul cu aur de la Jocurile de la Paris în proba de 100 m fluture, s-a calificat la limită, cu al șaptelea timp (47,97)”.

În serii, dimineață, Popovici a fost conometrat în 47,13 secunde. Pe locurile următoare după timpul în care au fost înregistrați s-au situat croatul Jere Hribar (47,80), spaniolul Luca Hoek le Guenedal (47,90), maghiarul Kristof Milak (47,92), rusul Egor Kornev (47,97), italianul Carlos D'Ambrosio (48,02), olandezul Sean Niewold (48,05), ungurul Nandor Nemeth (48,11), germanul Josha Salchow (48,35) și rusul Aleksandr Shchegolev (48,36).

La 100 m liber au mai concurat alți doi români. Patrick Sebastian Dinu a terminat seriile pe locul 27 (48,83), iar Eric Ştefan Andrieş s-a clasat pe 58 (49,79).

David Popovici a cucerit două titluri europene consecutive la 100 m liber, la Roma, în 2022, şi la Belgrad, în 2024.

David Popovici va concura pe culoarul 4 în finala de miercuri, 12 august.

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m și 200 m liber), Eric Andrieș (100 m, 200 m și 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m și 400 m mixt), Darius Coman (100 m și 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m și 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m și 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m și 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m și 100 m fluture), Denis Popescu (50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture), Andrei Proca (800 m și 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m și 400 m mixt).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
digi24.ro
image
O mașină a intrat într-un grup de persoane aflate pe trotuar, în centrul Brașovului. Doi morți și mai mulți răniți | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Un dâmb și un tâmp: cum s-a înecat operațiunea de PR a lui Miruță într-o baltă de ridicol, adâncă de 8 centimetri
gandul.ro
image
Grindeanu sau Nazare la Palatul Victoria? Ce spune Bogdan Ivan despre viitorul premier
mediafax.ro
image
TVR și-a bătut joc de sute de mii de români la cursa lui David Popovici! Televiziunea de stat, subvenționată din bani publici, a întrerupt bucuria noului record european pentru o reclamă la Raiffeisen!
fanatik.ro
image
Doi morți și un rănit grav la Brașov, după ce o mașină a intrat pe trotuar și a lovit un grup de pietoni. Cine a produs accidentul I VIDEO
libertatea.ro
image
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
digi24.ro
image
După titlul mondial, și-a cerut iubita în căsătorie: „A spus da, pentru totdeauna”
gsp.ro
image
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am zis asta”. Ce a spus românul despre el
digisport.ro
image
Imagini de colecție cu foștii socri ai Alinei Sorescu. Părinții lui Alexandru Ciucu, 64 de ani împreună
click.ro
image
Directorul Centralei de la Cernavodă confirmă oprirea Reactorului 2: „Am hotărât ca joi dimineață, la ora 7:00, să începem procedura”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Cartofii de la fast-food, duşi la analize de laborator. Rezultatele sunt surprinzătoare
observatornews.ro
image
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)!
cancan.ro
image
CCR: Plafonarea pensiilor militare este constituțională. Care pensionari rămân cu mai puțini bani?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
De ce Wi-Fi-ul hotelului poate fi mai periculos decât internetul mobil. Ce date nu ar trebui să introduci
playtech.ro
image
David Popovici, prima reacţie după calificarea în finală la 100 de metri liber cu record: „Am destule rezerve, dar cu el mă bat! O să îmi pună probleme”
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
FOTO Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit! Portughezul a făcut totul public
digisport.ro
image
Joe Biden se luptă cu un cancer agresiv. Declarațiile emoționante ale fiului Hunter Biden: „Mi-aș dori să se plângă mai mult”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-au mutat Theo Rose și Anghel Damian. Au o locuință modernă, amenajată cu foarte mult bun gust. Atracția este, însă, dormitorul. Nu există ceva mai frumos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A fost cutremur în România! Seismul, revizuit în scădere la 4,3 pe Richter de la 4,5 resimțit în București și în zona Moldovei
mediaflux.ro
image
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
gsp.ro
image
Accident cumplit în centrul Brașovului. Două persoane au murit după ce o mașină a lovit pietoni pe trotuar, pe strada Mureșenilor
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara
click.ro
image
Tragedie pe o stradă din Brașov: trei pietoni, spulberați de o mașină. Ce s-a întâmplat înainte de impact
click.ro
image
Jennifer Lopez și-a etalat silueta de invidiat la 57 de ani. Imaginile care au făcut furori
click.ro
FotoJet (82) jpg
Diva din Baywatch promite să-și incite fanii cu poze ale picioarelor sale pe OnlyFans. Matură și sexy, iese ”la înaintare”
okmagazine.ro
Prințesa Diana sursa GettyImages jpg
Înnebunită după un magnat căsătorit, Prinţesa Diana îl agasa cu telefoane anonime. Psihiatrii spun că o făcea din prea multă singurătate
okmagazine.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Un exemplu de manipulare istorică în memoriile mareșalului Jukov
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Albu a împlinit 64 de ani. Fiica Mikaela s-a îmbrăcat ca de revistă la petrecere. Ce au sesizat însă fanii în fotografia de familie
image
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara

OK! Magazine

image
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană