 Semnal de alarmă în Germania. Nivelul scăzut al Rinului amenință să blocheze industria | adevarul.ro
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Semnal de alarmă în Germania. Nivelul scăzut al Rinului amenință să blocheze industria

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Companiile germane raportează perturbări tot mai mari provocate de nivelul apei Rinului, care a atins minime record. Producătorii din industria chimică, companiile de utilități, producătorii de oțel și comercianții de produse agricole avertizează asupra creșterii costurilor, blocajelor în transport și reducerii producției.

rin germania
Nivelul Rinului a scăzut la minime record FOTO X

Deși Germania nu s-a confruntat deocamdată cu opriri generalizate ale producției, precum cele din timpul crizelor anterioare provocate de nivelul scăzut al Rinului, comercianții au declarat marți că nu mai este posibilă rezervarea unor transporturi de mărfuri, după săptămâni de secetă, iar companiile raportează tot mai multe probleme operaționale, relatează Reuters.

Compania chimică Covestro a anunțat că lipsa capacității de transport nu a putut fi compensată în totalitate, în ciuda transferării, acolo unde a fost posibil, a unor volume către transportul rutier și feroviar. Compania a declarat forță majoră pentru mai multe produse, inclusiv polieter-polioli, utilizați la fabricarea saltelelor și pentru materialele de izolație ale frigiderelor.

Companiile se confruntă cu costuri mai mari de transport

Rinul este una dintre principalele artere europene pentru transportul cerealelor, combustibililor, mineralelor și produselor manufacturate, însă apele tot mai puțin adânci obligă companiile să suporte costuri de transport mai ridicate și le lasă cu tot mai puține alternative.

„Semnalele de alarmă sună tot mai puternic: nivelul extrem de scăzut al apei împinge logistica și lanțurile de aprovizionare tot mai aproape de limitele lor”, a declarat pentru Reuters Wolfgang Grosse Entrup, directorul general al asociației industriei chimice germane VCI.

Producția din parcul industrial chimic Marl al companiei Evonik a fost afectată de reducerea cantităților de mărfuri transportate pe Rin, a anunțat compania, fără să ofere alte detalii.

Între timp, compania de utilități deținută de stat Uniper a indicat o producție mai redusă la centralele sale hidroelectrice din Germania, în linie cu declarații similare făcute săptămâna trecută de compania locală EnBW.

Industria germană, forțată să caute alternative

Salzgitter, al doilea mare producător de oțel din Germania, a anunțat că nivelul scăzut al Rinului a obligat compania să transporte cărbunele cu trenul, de la Rotterdam către divizia sa HKM.

„Situația actuală arată că trebuie să acordăm mai multă atenție căilor navigabile ca parte a infrastructurii noastre critice de transport”, a declarat pentru Reuters Tim-Oliver Mueller, șeful Federației Germane a Industriei Construcțiilor. „Nivelul scăzut al apei nu poate fi prevenit”, a adăugat acesta.

El a precizat că anumite materiale de construcții nu pot fi transportate cu ușurință nici pe cale rutieră, nici feroviară, din cauza lipsei de capacitate și a volumelor mari. Pentru înlocuirea unei singure barje pot fi necesare până la 150 de camioane.

La compania germană de comerț cu produse agricole RWZ, directoarea Katharina Stelzer a descris perspectiva unei scăderi și mai mari a nivelului Rinului drept „catastrofală”.

Stelzer a precizat că, în anii obișnuiți, compania transportă de regulă 50.000 de tone metrice sau mai mult prin terminalele sale fluviale din orașele germane Worms și Andernach în lunile iulie și august.

Ea a declarat că RWZ nu a transportat în acest an nici măcar 10% din volumul înregistrat în perioada comparabilă și că recurge la transportul rutier, mai costisitor.

„Dacă nivelul Rinului nu își revine în octombrie, lucrurile vor deveni cu adevărat dificile pentru noi”, a spus ea.

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