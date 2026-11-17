Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia primește în fiecare lună zeci de rachete balistice din Coreea de Nord și își extinde capacitățile proprii de producție a armamentului, pe fondul consolidării cooperării militare dintre Moscova și Phenian.

Volodimir Zelenski Foto: AFP

Declarațiile au fost făcute după o informare a serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR) privind planurile Rusiei de a crește producția de rachete balistice și de croazieră, potrivit Kyiv Post.

„Din păcate, Rusia primește și tot mai multe rachete balistice din Coreea de Nord, zeci de rachete în fiecare lună”, a declarat Volodimir Zelenski în discursul său de seară.

Liderul de la Kiev a susținut că ritmul în care Kremlinul își dezvoltă capacitățile militare arată că obiectivul nu este găsirea unei soluții pașnice.

„Amploarea producției pe care o planifică nu este destinată păcii”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a avertizat că regimul de la Phenian profită de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei pentru a-și perfecționa armamentul, generând noi riscuri de securitate nu doar pentru Europa, ci și pentru statele asiatice.

În acest context, Zelenski a cerut aliaților europeni să furnizeze Ucrainei capabilități suplimentare de atac, inclusiv arme care să poată lovi lansatoarele de rachete rusești, pentru a contracara arsenalul aflat în expansiune al Moscovei.

Kremlinul nu exclude o întâlnire Putin - Kim Jong Un

Avertismentul liderului ucrainean vine în momentul în care Kremlinul a transmis că președintele Vladimir Putin ar putea avea o întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dacă acesta va participa la summitul APEC organizat în această săptămână în China.

Întrebat despre această posibilitate, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Desigur, dacă va fi prezent la summitul APEC”.

Declarația a fost făcută după întâlnirea avută de Vladimir Putin la Moscova cu o delegație a Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, condusă de oficialul nord-coreean Jo Yong Won.

Rusia și Coreea de Nord au semnat în 2024 un tratat de parteneriat strategic care include o clauză de apărare reciprocă, iar de atunci Phenianul a devenit unul dintre principalii furnizori de arme și trupe pentru susținerea invaziei ruse din Ucraina.

Potrivit serviciilor de informații militare ucrainene, Coreea de Nord asigură între 25% și 40% din muniția de artilerie utilizată de armata rusă.

Volodimir Zelenski a avertizat în repetate rânduri că experiența acumulată de armata nord-coreeană în războiul din Ucraina și dezvoltarea programelor sale de rachete ar putea reprezenta, în viitor, o amenințare și pentru țări precum Japonia și Coreea de Sud.