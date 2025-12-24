Zelenski prezintă planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA: „Am înregistrat progrese semnificative”

După săptămâni de negocieri, Ucraina și Statele Unite au elaborat un plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a prezentat jurnaliștilor proiectul, care reduce planul inițial de 28 de puncte la un cadru mai realist de 20 de puncte, menit să protejeze suveranitatea Ucrainei și să asigure garanții de securitate.

Pe lângă planul de pace, Ucraina și SUA au pregătit un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa, precum și un acord bilateral între Ucraina și SUA. Un alt document, concentrat pe cooperarea economică, a fost denumit „foaia de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”. „Am înregistrat progrese semnificative în finalizarea documentelor”, a declarat Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Se preconizează ca SUA să transmită proiectul de 20 de puncte Moscovei miercuri, 24 decembrie. Dacă va fi aprobat, acordul final va trebui semnat de liderii Ucrainei, SUA, Europei și Rusiei. „Cei care vor semna din partea europeană nu au fost încă desemnați”, a precizat Zelenski. Încetarea focului ar urma să înceapă imediat după semnarea acordului, iar pentru ca documentul să intre în vigoare, acesta trebuie ratificat de parlamentul ucrainean sau susținut prin referendum în termen de 60 de zile.

Aspecte disputate

Până acum, Ucraina și SUA nu au ajuns la un consens asupra a două puncte-cheie: controlul centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de Rusia, și controlul asupra regiunii Donbas, afectată de război din 2014. Planul nu include nici aspirațiile Ucrainei de aderare la NATO.

Președintele Zelenski a prezentat și parafrazat principalele prevederi ale proiectului:

Ucraina este recunoscută ca stat suveran. Se instituie un acord de neagresiune incontestabil între Rusia și Ucraina, cu monitorizare prin sateliți pentru detectarea încălcărilor. Ucraina primește garanții de securitate. Forțele armate ucrainene vor rămâne la 800.000 de persoane în timp de pace. SUA, NATO și statele europene semnatare vor oferi garanții „asemănătoare articolului 5”. În cazul în care Rusia invadează Ucraina, va fi lansată o reacție militară coordonată, iar sancțiunile globale împotriva Rusiei vor fi reinstituite imediat. În același timp, dacă Ucraina ar ataca Rusia fără provocare, garanțiile de securitate vor fi considerate nule. În esență, activarea acestor garanții depinde de agresiunea rusă, nu de acțiuni provocatoare ale Ucrainei. De asemenea, toate acordurile bilaterale de securitate semnate anterior între Ucraina și aproximativ 30 de țări vor rămâne în vigoare. Rusia va oficializa poziția de neagresiune prin legi ratificate de Duma de Stat. Ucraina va deveni membru UE la o dată clar stabilită și va avea acces preferențial pe piața europeană. „Momentul aderării este o discuție bilaterală între SUA și Ucraina, fără confirmarea europeană pentru moment. Ne dorim să stabilim o dată, de exemplu 2027 sau 2028”, a explicat Zelenski. Ucraina va beneficia de un plan complex de reconstrucție și dezvoltare economică, detaliat într-un acord separat, care prevede crearea unui fond de dezvoltare pentru investiții în industrii cu creștere rapidă, cum ar fi tehnologia, centrele de date și inteligența artificială. Planul include colaborarea cu Statele Unite și companii americane pentru modernizarea, restaurarea și exploatarea infrastructurii de gaze, inclusiv conducte și instalații de stocare, precum și reconstrucția zonelor devastate de război, cu accent pe orașe și cartiere rezidențiale, împreună cu dezvoltarea infrastructurii. De asemenea, se va extinde extracția de minerale și a resurselor naturale, iar Banca Mondială va furniza un pachet special de finanțare pentru a accelera aceste eforturi. În plus, se va înființa un grup de lucru la nivel înalt, condus de un expert financiar de renume mondial, care va supraveghea implementarea planului strategic și asigurarea prosperității viitoare a Ucrainei. Vor fi create fonduri pentru reconstrucția economiei și ajutor umanitar, cu o valoare estimată de 800 de miliarde de dolari pentru pagubele cauzate de război. Ucraina va accelera negocierile pentru un acord de liber schimb cu SUA. Ucraina rămâne stat non-nuclear, conform Tratatului de neproliferare. Disputa asupra centralei nucleare de la Zaporojie rămâne un punct sensibil. Washingtonul propune ca centrala să fie exploatată în comun de Ucraina, Rusia și SUA, fiecare țară deținând 33%, iar SUA să fie principalul supraveghetor. Ucraina se opune controlului rus asupra centralei și propune o gestionare comună cu SUA, în care 50% din energia electrică produsă să fie destinată teritoriilor controlate de Ucraina, iar SUA să stabilească distribuția restului de 50%. „Credem că, pentru ca toate acestea să funcționeze în siguranță, centrala de la Zaporojie, orașul Enerhodar și centrala hidroelectrică de la Kakhovka trebuie să fie demilitarizate, deoarece în prezent acolo se află trupe rusești și se desfășoară război, iar nivelul de securitate necesar nu este asigurat”, a subliniat Zelenski. Vor fi introduse cursuri școlare comune pentru promovarea toleranței și combaterii rasismului. În regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Kherson, linia pozițiilor militare la data semnării planului va fi recunoscută ca linie de front de facto. Pentru a facilita încetarea războiului și crearea unor „zone economice libere”, Rusia trebuie să-și retragă trupele din aceste zone și din părțile ocupate ale regiunilor Dnipropetrovsk, Mîkolaiv, Sumî și Harkiv. Forțele internaționale vor fi amplasate de-a lungul liniei frontului pentru a monitoriza respectarea acordului, iar ambele părți se angajează să respecte Convențiile de la Geneva și protocoalele adiționale. Zelenski a explicat: „Rușii vor ca noi să ne retragem din Donețk, în timp ce americanii încearcă să găsească o soluție pentru ca noi să nu ne retragem, deoarece suntem împotriva retragerii. Ei caută o zonă demilitarizată sau o zonă economică liberă, care ar putea satisface ambele părți. Considerăm că o zonă economică liberă este o opțiune potențială pentru un stat suveran care alege această cale”.El a adăugat că termenul „potențial” este crucial: dacă toate regiunile sunt incluse și Ucraina rămâne pe poziții, un acord poate fi realizat. În caz contrar, fie războiul continuă, fie va trebui să se decidă soarta acestor zone economice potențiale. Părțile se angajează să rezolve disputele prin mijloace diplomatice, fără utilizarea forței. Rusia nu va împiedica navigația comercială pe Dnipro și Marea Neagră, iar Kinburn Spit va fi demilitarizată. Se va înființa un comitet umanitar pentru schimbul de prizonieri și eliberarea civililor reținuți. Ucraina va organiza alegeri prezidențiale cât mai curând după semnarea acordului. Acordul va fi obligatoriu juridic și monitorizat de un Consiliu pentru Pace, prezidat de Trump, din care vor face parte Ucraina, Europa, NATO, Rusia și SUA. Încălcările vor atrage sancțiuni. Încetarea focului va intra în vigoare imediat ce toate părțile vor fi de acord.

Planul de pace în 20 de puncte, susținut de Ucraina și SUA, marchează un pas important în încercarea de a opri războiul și de a asigura securitatea și reconstrucția Ucrainei, dar rămân încă negocieri dificile privind regiunile disputate și centralele energetice.