search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Implicarea europenilor nu este de bun augur pentru planul de pace, spune Kremlinul

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că Moscova nu a fost informată cu privire la rezultatul discuțiilor de la Berlin dintre SUA și Europa menite să stabilească detaliile unui plan de pace.  Peskov a comentat în schimb că implicarea Europei în acest proces „nu este de bun augur” din perspectiva Rusiei, relatează Kyiv Post.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Potrivit ziarului rusesc Izvestia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că, înainte de a putea avea loc o nouă rundă de discuții între Moscova și Washington, Kremlinul va avea nevoie de explicații cu privire la concluziile discuțiilor de la Berlin.

„Mai întâi trebuie să vedem rezultatele produse în urma discuțiilor pe care americanii le poartă cu ucrainenii, cu participarea europenilor”, a spus Peskov, când a fost întrebat când ar trebui să ne așteptăm să înceapă următoarea rundă de negocieri.

Dar el a declarat totodată pentru agențiile de presă rusești că este puțin probabil ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să fie convins de propunerile elaborate în Germania între reprezentanții SUA și cei europeni.

„Participarea europenilor, în termeni de acceptabilitate, nu este de bun augur”, a declarat Peskov.

Detaliile exacte ale celui mai recent plan formulat în cadrul discuțiilor de la Berlin, la care au participat și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, nu au fost făcute publice.

Vorbind luni seara la o conferință de presă la Berlin, cancelarul german Friedrich Merz a salutat garanțiile de securitate propuse de SUA pentru Ucraina, numindu-le un „pas important înainte”, iar asta după ce oficialii americani le-au spus reporterilor că SUA s-au angajat să ofere garanții de securitate „similare Articolului 5” pentru Ucraina în cazul în care se va ajunge la un acord de încetare a ostilităților.

Problemele spinoase ar putea bloca negocierile

În timp ce ministrul adjunct de externe al Moscovei semnalează disponibilitatea pentru un acord, diviziunile puternice dintre Kiev și Moscova persistă în ceea ce privește teritoriul, garanțiile de securitate și prezența trupelor occidentale.

„Acum avem șansa unui proces de pace real”, a subliniat Merz.

Volodimir Zelenski a fost de aceeași părere.

„Am făcut progrese în această privință”, a spus el. „Am văzut detaliile la care au lucrat militarii și arată foarte bine, chiar dacă este doar prima schiță.

Mai târziu în acea seară, însă, Zelenski a declarat jurnaliștilor ucraineni, într-o conferință pe WhatsApp, că Kievul nu va accepta niciun acord prin care ar ceda Moscovei teritorii în Donbas, ca parte a vreunui acord de pace, „nici de jure, nici de facto ”.

Marți, Kremlinul a respins propunerea lui Merz de a conveni un armistițiu de Crăciun, motivând că acest lucru nu ar face decât să ofere Kievului o pauză pentru a se pregăti pentru continuarea războiului.

„Vrem pace. Nu dorim un armistițiu doar pentru a oferi Ucrainei o pauză și a ne pregăti pentru continuarea războiului”, a declarat Peskov pentru Interfax.

1

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul fotbalist român: „O resursă neprețuită”. Foto
fanatik.ro
image
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
libertatea.ro
image
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un ciudat. Dezvăluiri ale șefei de cabinet de la Casa Albă
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Comerciații vor ca data expirării să fie scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce se va regăsi pe ambalaj în locul acesteia
antena3.ro
image
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
playtech.ro
image
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
S-a stins unul din cei mai îndrăgiți medici din Oradea. Avea doar 42 de ani
kanald.ro
image
Adio dată de expirare pe alimente în România. Schimbarea cere mai multă atenție la raft și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Data expirării va fi scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce trebuie să știe cumpărătorii
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, o zână de Crăciun în rochie de catifea roșie! Părul l-a avut prins la fel ca mama ei, Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?