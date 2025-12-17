Implicarea europenilor nu este de bun augur pentru planul de pace, spune Kremlinul

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că Moscova nu a fost informată cu privire la rezultatul discuțiilor de la Berlin dintre SUA și Europa menite să stabilească detaliile unui plan de pace. Peskov a comentat în schimb că implicarea Europei în acest proces „nu este de bun augur” din perspectiva Rusiei, relatează Kyiv Post.

Potrivit ziarului rusesc Izvestia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că, înainte de a putea avea loc o nouă rundă de discuții între Moscova și Washington, Kremlinul va avea nevoie de explicații cu privire la concluziile discuțiilor de la Berlin.

„Mai întâi trebuie să vedem rezultatele produse în urma discuțiilor pe care americanii le poartă cu ucrainenii, cu participarea europenilor”, a spus Peskov, când a fost întrebat când ar trebui să ne așteptăm să înceapă următoarea rundă de negocieri.

Dar el a declarat totodată pentru agențiile de presă rusești că este puțin probabil ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să fie convins de propunerile elaborate în Germania între reprezentanții SUA și cei europeni.

„Participarea europenilor, în termeni de acceptabilitate, nu este de bun augur”, a declarat Peskov.

Detaliile exacte ale celui mai recent plan formulat în cadrul discuțiilor de la Berlin, la care au participat și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, nu au fost făcute publice.

Vorbind luni seara la o conferință de presă la Berlin, cancelarul german Friedrich Merz a salutat garanțiile de securitate propuse de SUA pentru Ucraina, numindu-le un „pas important înainte”, iar asta după ce oficialii americani le-au spus reporterilor că SUA s-au angajat să ofere garanții de securitate „similare Articolului 5” pentru Ucraina în cazul în care se va ajunge la un acord de încetare a ostilităților.

Problemele spinoase ar putea bloca negocierile

În timp ce ministrul adjunct de externe al Moscovei semnalează disponibilitatea pentru un acord, diviziunile puternice dintre Kiev și Moscova persistă în ceea ce privește teritoriul, garanțiile de securitate și prezența trupelor occidentale.

„Acum avem șansa unui proces de pace real”, a subliniat Merz.

Volodimir Zelenski a fost de aceeași părere.

„Am făcut progrese în această privință”, a spus el. „Am văzut detaliile la care au lucrat militarii și arată foarte bine, chiar dacă este doar prima schiță.”

Mai târziu în acea seară, însă, Zelenski a declarat jurnaliștilor ucraineni, într-o conferință pe WhatsApp, că Kievul nu va accepta niciun acord prin care ar ceda Moscovei teritorii în Donbas, ca parte a vreunui acord de pace, „nici de jure, nici de facto ”.

Marți, Kremlinul a respins propunerea lui Merz de a conveni un armistițiu de Crăciun, motivând că acest lucru nu ar face decât să ofere Kievului o pauză pentru a se pregăti pentru continuarea războiului.

„Vrem pace. Nu dorim un armistițiu doar pentru a oferi Ucrainei o pauză și a ne pregăti pentru continuarea războiului”, a declarat Peskov pentru Interfax.

1