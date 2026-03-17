Război politic pe ruinele din Slatina: primarul și prefectul se ceartă, în timp ce 25 de oameni stau cu frica-n sân

Prefectura Olt a găzduit, luni, 16 martie 2026, o ședință cu scântei a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Prefectul cere Primăriei Slatina să grăbească expertizarea terenului, primarul răspunde că există o cale mai scurtă.

Cu 12 zile în urmă, pe 4 martie, 25 de persoane au fost evacuate din casele lor situate la baza dealului Grădiște din municipiul Slatina pentru că pământul a luat-o la vale, distrugând o casă și amenințând altele pe o distanță de 200 metri. Casele afectate au fost construite cu aproximativ 20 de ani în urmă, ilegal, pe un teren preluat abuziv, ulterior posesorii fiind împroprietăriți pe terenuri. După constatarea alunecării de teren, Primăria Slatina le-a pus la dispoziție celor evacuați containere modulare, până când li se vor putea aloca noi loturi de teren pe care să-și ridice alte case. Sinistrații refuză în schimb să le folosească, cerând ca acestea să fie amplasate pe alte loturi de teren pe care în timp să-și poată edifica alte case.

De la începutul lunii martie, autoritățile monitorizează zona, observă evoluția alunecării de teren și caută soluții pentru a rezolva problema celor evacuați, care acum stau la rude.

Asupra modalităților prin care problema lor poate fi rezolvată nu există însă consens.

„Și astăzi este încă în alunecare, chiar dacă n-a mai plouat de ceva timp”

Prefectul județului Olt, Emil Albotă, a reluat, în debutul ședinței CJSU, prezentarea situației de pe strada Grădiște, amintind când s-a produs și punctând că în primele zile alunecarea a evoluat rapid, cu aproximativ 40 cm/zi, pentru ca ulterior alunecarea să se tempereze la 10 cm/zi. „Și astăzi este încă în alunecare, chiar dacă n-a mai plouat de ceva timp”, a precizat Albotă.

Ședință cu scântei a CJSU Slatina, luni, 16 martie 2026 FOTO: Alina Mitran
Ședință cu scântei a CJSU Slatina, luni, 16 martie 2026 FOTO: Alina Mitran

A urmat ședința CJSU, când s-au impus mai multe măsuri: monitorizarea permanentă a zonei afectate; evacuarea preventivă a persoanelor aflate în zonele de risc; mobilizarea structurilor operative pentru protejarea populației și a bunurilor; coordonarea acțiunilor instituțiilor implicate; efectuarea de către autoritățile publice locale a unei expertize tehnice.

Cea din urmă măsură este și cea care a iscat un moment extrem de tensionat în cadrul ședinței de luni.

Expertiza tehnică - mărul discordiei

Prefectul județului Olt a insistat că expertiza tehnică este documentul care stă la baza tuturor măsurilor ulterioare care vor fi adoptate pentru sprijinirea celor 25 de persoane evacuate. Mai mult, expertiza trebuie să stabilească și cât de sigură este acum zona și dacă nu cumva și alte locuințe sunt puse în pericol. Tot expertiza va indica și dacă se impun lucrări de stabilizare a terenului.

Containere de locuit, puse la dispoziția unor familii afectate de explozia de la Crevedia

Această expertiză, din punctul nostru de vedere, și legal vorbind, reprezintă documentul fundamental care trebuie să stabilească: gradul de stabilitate a terenului, nivelul de risc pentru locuințele existente și soluțiile tehnice posibile, în funcție de ceea ce se dorește: stabilizare, consolidare, demolare sau strămutare. În prezent, conform informărilor primite la nivelul CJSU, autoritatea publică locală nu a finalizat sau nu a început, nu știu, procedura de achiziție a serviciilor de expertiză. Această situație determină o întârziere în parcurgerea etapelor administrative necesare adoptării unor măsuri definitive”, a spus prefectul.

Fără expertiză nu se pot acorda eventuale despăgubiri sau sprijin guvernamental, iar construcțiile nu pot fi demolate și oamenii nu pot fi strămutați definitiv, a mai spus prefectul.

CJSU și-a exercitat rolul de coordonare și a stabilit măsuri. În acest moment blocajul nu mai este unul de constatare riscului, ci unul de materializare a suportului tehnic necesar deciziei administrative finale”, a mai adăugat prefectul, aruncând astfel mingea în curtea primarului Slatinei. Acestuia i-a și adresat, de altfel, rugămintea să prezinte membrilor CJSU stadiul exact al procedurii de achiziție a expertizei tehnice.

Știu că dumneavoastră sunteți obișnuit cu achiziții directe pe proiectare de la firma mamei dumneavoastră. Noi, la Primăria Slatina, facem lucrurile într-un fel de care dumneavoastră n-ați auzit: legal” - a replicat primarul Mario De Mezzo.

Primarul a mai transmis că răspunsul privind stadiul achiziției îl va transmite în scris. După care a venit cu o propunere neacceptată. „Dacă sunteți dumneavoastră atât de preocupat de soarta oamenilor de acolo, dimpreună cu Comitetul, nu avem nevoie să așteptăm expertiza pentru a decide în CJSU strămutarea vetrei. Pentru că este clar că dealul a venit peste case, le-a dărâmat casele, ei nu vor mai putea locui acolo”, a spus primarul.

Expertiza va dura, a argumentat primarul. Fără expertiză nu se poate, a replicat prefectul.

Primarul a insistat că în urma unei hotărâri de strămutare a vetrei poate emite un ordin de primar astfel încât să se identifice teren și să li se acorde, prin hotărâre de consiliu, celor evacuați alte terenuri.

„Propunerea dumneavoastră este cel puțin hazlie”, a fost răspunsul prefectului Emil Albotă.

Primarul a încercat să-l implice și pe șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență în decizie, solicitându-i să supună propunerea sa votului membrilor CJSU. Replicile între prefect și primar au continuat însă, și chiar cu replici dure, în cele din urmă primarul Mario de Mezzo ridicându-se și părăsind sala.

Ședința s-a încheiat cu citirea mai multor propuneri – deja redactate - care au fost supuse votului spre a fi cuprinse într-o nouă hotărâre.

