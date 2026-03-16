Horoscop marți, 17 martie. Recompense nebănuite din afaceri pentru Raci, Gemenii caută metode suplimentare de a face bani

Marți, Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții. Dorința de armonizare cu colegii de muncă nu va da roadele scontate pentru Raci. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 17 martie.

Berbec

Iubire - Amânați discuțiile. Petreceți timp acasă sau plecați câteva ore din oraș pentru a vă relaxa.

Sănătate - Nu vă puneți pe umeri toate serviciile datorate prietenilor.

Bani - Urmăriți limbajul subtil. Prindeți oferte de colaborare din zbor și pe lângă activitatea oficială.

Taur

Iubire - Acordați prea multă importanță lucrurilor din auzite. Nu stricați relații doar bazat pe bârfe.

Sănătate - Vă încărcați bateriile acasă și e bine să negociați cu familia ca să vă acorde timp doar pentru voi.

Bani - Verificați care din sarcinile individuale se pot îndeplini cu tehnologiile noi și faceți lucrurile mai ușoare.

Gemeni

Iubire - Sunteți focusat pe sporirea bugetului și ambii parteneri căutați metode suplimentare de a face bani.

Sănătate - Ajustați programul personal, faceți ce simțiți, fără a forța sau a impune alimente sau exerciții.

Bani - Înainte să dați banii, întrebați-vă dacă e necesar lucru și dacă prețul este raportat corect la valoare.

Rac

Iubire - Dorința de armonizare cu colegii de muncă nu va da roadele scontate. Apropiații vor fi puși pe plan secundar.

Sănătate - Indigestii sau boli infecțioase pot apărea ca urmare a ignorării regulilor de igienă.

Bani - E vorba de rezultate de afaceri azi. Recompense nebănuite se pot ivi. Fiți direct și concis.

Leu

Iubire - Vă sunt încurajate eforturile de apropiere de cei de la muncă. Invitați în oraș sau organizați acasă evenimente de socializare.

Sănătate - Vă lăsați convins să experimentați remedii indicate pentru prieteni. Rezultatele nu sunt perfecte și deveniți cam iritat.

Bani - Urmăriți procesul de implementare al ideilor personale. Nu lăsați să vă scape detalii care pot deveni importante.

Fecioară

Iubire - Vă apropiați mai mult de persoane nou cunoscute. Dar pentru ce vi se împărtășește, e nevoie să fie un schimb reciproc.

Sănătate - Sunteți plimbăreț, ocupat și nu mai aveți timp de propria rutină. Faceți cât de puțin și pentru voi.

Bani - Dați bani pentru deplasări și pentru a rezolva probleme cu hârtii, documente de la instituții.

* Informațiile din acest articol nu au bază științifică.