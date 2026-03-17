Înregistrări scurse dezvăluie motivul pentru care noul lider suprem iranian ar fi supraviețuit atacurilor asupra reședinței din Teheran

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a scăpat la limită în timpul unui atac coordonat cu rachete al SUA și Israel, care a ucis mai mulți oficiali de rang înalt ai Republicii Islamice și membri ai familiei sale, dezvăluie o înregistrare audio obținută de The Telegraph.

Potrivit înregistrării, Mojtaba a supraviețuit atacurilor pentru că a ieșit în grădina locuinței sale din Teheran cu câteva minute ca rachetele să lovească. Atacul, desfășurat la ora locală 9:32 pe 28 februarie, a vizat același complex care îi găzduia în acea zi pe tatăl său, Ali Khamenei, și pe alți oficiali rang înalt din Iran.

Mazaher Hosseini, șeful de protocol al biroului lui Ali Khamenei, a oferit pe 12 martie prima relatare detaliată despre momentul atacului, în ziua când avea loc o întrunire cu clerici seniori și comandanți ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Înregistrarea comentariilor sale a fost scursă către The Telegraph și verificată independent.

„A fost voia lui Dumnezeu ca Mojtaba să iasă în curte pentru a face ceva și apoi să se întoarcă”, a spus Hosseini în înregistrare. „Era afară și se îndrepta către scări când au lovit clădirea cu o rachetă”

În timp ce Mojtaba Khamenei a suferit doar o „rană minoră la picior”, soția sa Zahra Haddad-Adel, fiul lor Bagher și cumnatul său Misbah al-Huda Bagheri Kani au murit pe loc.

„Racheta a fost atât de puternică încât a lovit etajul de jos unde se afla Misbah. A ajuns în camera lui”, a spus el. „Mohammad Shirazi, șeful biroului militar al lui Khamenei, a fost făcut bucăți”.

Atacuri simultane

Atacurile ar fi vizat mai multe locații din complex, inclusiv locuințele altor membri ai familiei Khamenei, într-o aparentă o încercare de a-i elimina pe toți cei din interiorul complexului.

„Acești diavoli au avut în vedere mai multe locații din complexul biroului pe care să le lovească – una dintre ele era locuința liderului suprem”, a spus Hosseini. „Au lovit acel loc cu trei rachete.”

Mojtaba Khamenei nu a apărut public de la atac, iar prima sa declarație ca lider suprem a venit sub formă unui mesaj scris citit la televiziunea de stat. Aceasta a alimentat speculațiile cu privire la starea sa de sănătate și capacitatea de a conduce, inclusiv comentarii din partea lui Donald Trump că acesta ar putea fi rănit mai grav decât recunoaște Iranul. „Conducerea lor a dispărut. A doua conducere a dispărut. Acum a treia conducere are probleme și acesta nu este cineva pe care tatăl său chiar l-ar fi dorit.”

Evaluările serviciilor americane de informații sugerează că Ali Khamenei avea mari rezerve cu privire la fiul său în calitate de succesor. Potrivit CBS News, îl considera „nu foarte inteligent” și „necalificat pentru a fi lider”.

Un oficial iranian care a vorbit cu The Telegraph a spus că afirmațiile SUA doar confirmă ceea ce era deja cunoscut în interiorul țării.

„Nu este ceva ce americanii ar fi nevoie să ne spună. Toată lumea știa că liderul suprem nu dorea ca Mojtaba să devină lider”, a spus oficialul. „Mojtaba a fost ales, dar împotriva voinței liderului suprem și poate chiar împotriva propriei voințe. Încă nu am auzit nimic de la el.”

Niciunul dintre ceilalți copii ai lui Ali Khamenei nu a apărut public de la atacuri și niciunul nu a transmis mesaje de felicitare sau de loialitate atunci când Mojtaba a fost ales lider suprem.

Șeful biroului militar Mohammad Shirazi a fost vizat pentru a sabota planificarea succesiunii, a susținut Hosseini. Shirazi era considerat veriga crucială între comanda militară a Iranului și liderul suprem.

„Acest om deținea informații despre tot personalul militar”.

„Inamicul știa că, lovindu-l pe liderul suprem, îl lovea și pe el, deoarece știa că el îi va înlocui pe cei care au fost uciși, iar odată cu introducerea noilor comandanți, aceștia ar fi putut avea șansa de a influența]revoltații și infiltrații și de a face ceva”.

Mojtaba Khamenei a intrat în atenția publicului în timpul războiului Iran-Irak, când a dispărut pentru scurt timp de pe front la vârsta de 17 ani.

„Martiriul său nu este o problemă, dar dacă este capturat, ne va costa foarte mult din punct de vedere al publicității”, a scris în memoriile sale Ali Fazli, comandant al IRGC la acea vreme. Mojtaba a fost salvat ulterior.