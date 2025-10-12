search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Potențial pericol nuclear la Zaporojie. Avertismentul Kievului: „Rusia a deconectat centrala de la sistemul energetic”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică de aproape trei săptămâni, o situație care ridică riscul unui incident nuclear, avertizează autoritățile ucrainene.

Centrala nucleară Zaporojie. FOTO: Profimedia
Centrala nucleară Zaporojie. FOTO: Profimedia

Ministrul ucrainean de Externe, Andriy Sybiha, a transmis pe platforma X că acțiunile companiei ruse Rosatom „încalcă protocoalele internaționale de siguranță nucleară, contravin licenței ucrainene și reprezintă o amenințare directă la adresa securității nucleare”, notează Focus.ua.

„Rusia a deconectat deliberat centrala de la sistemul energetic ucrainean pentru a testa forțat reconectarea acesteia la sistemul rus. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria energiei nucleare”, a precizat Sybiha.

Oficialul ucrainean a mai subliniat că Federația Rusă a desfășurat trupe și armament la centrala ocupată, a minat perimetrul și realizează acum „transformări tehnic inacceptabile”. În același timp, Moscova ar încerca să convingă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și comunitatea internațională că nu are nicio legătură cu problemele de funcționare ale centralei.

Sybiha a cerut Rusiei să oprească bombardamentele și să permită repararea liniilor de înaltă tensiune, afirmând că aceste lucrări pot fi realizate „oricând, dacă există voință”.

„Solicităm comunității internaționale să recunoască în mod clar acțiunile Rusiei și ale Rosatom ca fiind ilegale, inacceptabile și extrem de periculoase. Solicităm AIEA să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a opri toate transformările tehnice la centrală și a o restitui proprietarului de drept, Ucraina”, a declarat ministrul de externe.

Anterior, Petro Andriușcenko, șeful Centrului pentru Studiul Ocupației, avertizase că forțele ruse pregătesc conectarea centralei Zaporojie la propriul sistem energetic.

Publicația Focus.ua a relatat, de asemenea, că autoritățile ruse au reținut ilegal peste 200 de angajați și locuitori ai orașului Enerhodar, unde se află centrala ocupată.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
digi24.ro
image
Mănăstirea unde a fost canonizat ”Influencerul Lui Dumnezeu”, primul sfânt milenial, a fost distrusă de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
gandul.ro
image
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
digi24.ro
image
Ce au scris austriecii înaintea meciului de la București: „Înainte era Coreea de Nord, cânii alergau pe străzi. Acum...”
gsp.ro
image
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce amendă riscă rezerviștii care nu se prezintă la unitățile militare. MApN a declanșat o mobilizare amplă în București și Ilfov
playtech.ro
image
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Ăsta e primul „11”! Update Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
kanald.ro
image
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Lovitură pentru românii care lucrează în Italia. Se schimbă condițiile de pensionare!
mediaflux.ro
image
Ce au scris austriecii înaintea meciului de la București: „Înainte era Coreea de Nord, cânii alergau pe străzi. Acum...”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!”
click.ro
image
Gogoșari umpluți cu varză pentru iarnă. Ce trebuie să faci ca să se păstreze crocanți
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică