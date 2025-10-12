Potențial pericol nuclear la Zaporojie. Avertismentul Kievului: „Rusia a deconectat centrala de la sistemul energetic”

Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică de aproape trei săptămâni, o situație care ridică riscul unui incident nuclear, avertizează autoritățile ucrainene.

Ministrul ucrainean de Externe, Andriy Sybiha, a transmis pe platforma X că acțiunile companiei ruse Rosatom „încalcă protocoalele internaționale de siguranță nucleară, contravin licenței ucrainene și reprezintă o amenințare directă la adresa securității nucleare”, notează Focus.ua.

„Rusia a deconectat deliberat centrala de la sistemul energetic ucrainean pentru a testa forțat reconectarea acesteia la sistemul rus. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria energiei nucleare”, a precizat Sybiha.

Oficialul ucrainean a mai subliniat că Federația Rusă a desfășurat trupe și armament la centrala ocupată, a minat perimetrul și realizează acum „transformări tehnic inacceptabile”. În același timp, Moscova ar încerca să convingă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și comunitatea internațională că nu are nicio legătură cu problemele de funcționare ale centralei.

Sybiha a cerut Rusiei să oprească bombardamentele și să permită repararea liniilor de înaltă tensiune, afirmând că aceste lucrări pot fi realizate „oricând, dacă există voință”.

„Solicităm comunității internaționale să recunoască în mod clar acțiunile Rusiei și ale Rosatom ca fiind ilegale, inacceptabile și extrem de periculoase. Solicităm AIEA să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a opri toate transformările tehnice la centrală și a o restitui proprietarului de drept, Ucraina”, a declarat ministrul de externe.

Anterior, Petro Andriușcenko, șeful Centrului pentru Studiul Ocupației, avertizase că forțele ruse pregătesc conectarea centralei Zaporojie la propriul sistem energetic.

Publicația Focus.ua a relatat, de asemenea, că autoritățile ruse au reținut ilegal peste 200 de angajați și locuitori ai orașului Enerhodar, unde se află centrala ocupată.