Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
Ce au stabilit liderii europeni pentru Ucraina în urma întâlnirii cu reprezentanții SUA. „Depinde de Rusia să arate voința pentru o pace durabilă”

Publicat:

Liderii europeni reuniți la Berlin, împreună cu emisari americani, au convenit angajamente concrete pentru sprijinirea Ucrainei, de la securitate și forțe armate la reconstrucție economică, subliniind totodată că pacea depinde de voința Rusiei.

Imagine de la întâlnirea de la Berlin. FOTO: captură YouTube/DRMNews
Imagine de la întâlnirea de la Berlin. FOTO: captură YouTube/DRMNews

Liderii principalelor state europene și reprezentanții Uniunii Europene s-au reunit luni, 15 decembrie, la Berlin pentru a discuta următorii pași în sprijinul Ucrainei, în contextul negocierilor privind securitatea și un posibil acord de pace.

În urma întâlnirilor cu emisari americani, europenii au anunțat o serie de angajamente legate de garanții de securitate, sprijin militar și reconstrucția Ucrainei.

Potrivit declarației transmise de guvernul german, liderii europeni propun ca statele lor să conducă „o forţă multinaţională” în Ucraina și să susțină în mod „durabil” armata ucraineană, care va fi limitată la 800.000 de militari pe timp de pace. Această „forţă multinaţională pentru Ucraina” ar urma să fie „compusă din contribuţii ale naţiunilor voluntare şi susţinută de Statele Unite”, notează Reuters.

Documentul este semnat de liderii Germaniei, Franței, Marii Britanii, Danemarcei, Olandei, Finlandei, Norvegiei, Italiei, Poloniei, Suediei și ai Uniunii Europene, însă nu și de partea americană. Textul a fost făcut public după discuțiile liderilor europeni de la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au avut loc după întâlnirile lor de duminică și luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Reprezentanții europeni afirmă că s-au înțeles cu Statele Unite să „lucreze împreună pentru a furniza Ucrainei garanţii de securitate solide şi măsuri de sprijinire a redresării economice în cadrul unui acord vizând să pună capăt războiului”.

Aceasta include „sprijinirea Ucrainei în constituirea forţelor sale armate, care ar trebui să rămână la un nivel de 800.000 de soldaţi pe timp de pace” și instituirea „unui mecanism de supraveghere şi de verificare a încetării focului, condus de Statele Unite”.

Declarația subliniază că „depinde de acum de Rusia să îşi arate voinţa de a lucra pentru o pace durabilă” și că Moscova trebuie „să îşi demonstreze angajamentul de a pune capăt luptelor acceptând o încetare a focului”.

Europenii se angajează totodată să „investească în prosperitatea Ucrainei”, prin punerea la dispoziţie de „resurse importante pentru redresare şi reconstrucţie” și prin reparații ce ar urma să fie plătite de Rusia.

Textul nu abordează însă problema concesiilor teritoriale din partea Ucrainei, europenii insistând că „frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”. Ei își exprimă sprijinul pentru președintele Volodimir Zelenski „dacă ar trebui să îşi consulte poporul” pe acest subiect și afirmă că susțin „ferm aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”.

Europa

