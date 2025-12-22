Zelenski anunță finalizarea documentelor de bază ale unui plan de pace Ucraina-SUA: „Suntem foarte aproape de un rezultat real”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 22 decembrie, că setul de documente fundamentale pentru un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia, elaborat în comun de Ucraina și Statele Unite, este finalizat, potrivit agenției EFE.

„Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul este perfect, dar planul este aici. Există garanții de securitate între noi, Uniunea Europeană și SUA, un document cadru”, a explicat Zelenski în cadrul unei întâlniri cu diplomați, potrivit Agerpres.

Președintele a adăugat că „există un document separat între noi și SUA privind garanțiile de securitate”, care „vor trebui examinate de Congresul SUA, împreună cu detaliile și anexele lor”. Zelenski a subliniat că prezența părții americane în procesul de elaborare a planului indică faptul că „suntem foarte aproape de un rezultat real”. Totuși, el a recunoscut că un plan de pace nu va mulțumi pe toată lumea și va necesita compromisuri.

Delegatia ucraineană care a participat la discuțiile de la Miami cu SUA se întoarce în Ucraina și urmează să analizeze ultimele evoluții alături de negociatorii ucraineni. „Americanii au rămas la Miami pentru a desfășura negocieri cu reprezentanții ruși. Vor discuta. Apoi noi vom primi toate informațiile de la ei, iar ei de la noi”, a explicat Zelenski.

Poziția Rusiei și negocierile ruso-americane

Și purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunțat că emisarul rus Kirill Dmitriev se va întoarce luni la Moscova pentru a-l informa pe președintele Vladimir Putin despre rezultatele negocierilor desfășurate la Miami, la reședința emisarului special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff.

Viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a vorbit despre „progrese lente” în negocierile cu SUA asupra planului propus de Trump, dar a criticat „tentativele rău intenționate” ale unor aliați europeni ai Ucrainei, care ar avea „coșmaruri” la perspectiva unei înțelegeri ruso-americane. „Observăm progrese lente. Dar acestea sunt însoțite de încercări extrem de nefaste și rău intenționate din partea unui grup influent de state de a torpila aceste eforturi și de a zădărnici procesul diplomatic”, a afirmat Riabkov la clubul de dezbateri Valdai.

El a subliniat că o eventuală înțelegere ruso-americană asupra Ucrainei „este lucrul de care se tem mult adversarii noștri de la Bruxelles și din mai multe capitale europene, care, nici în cele mai rele coșmaruri ale lor, nu-și pot imagina rezultatele la care noi lucrăm”. În același timp, Riabkov a precizat că Rusia are „rezerve față de partea americană, inclusiv în chestiunea ucraineană”.

Totuși, diplomatul rus a lăudat eforturile președintelui Donald Trump de a găsi „soluții durabile care să abordeze cauzele profunde ale conflictului”, comparativ cu „acțiunile inadecvate și ostile ale țărilor europene” care susțin Ucraina. Planul inițial al lui Trump, prezentat în urmă cu aproape o lună, a nemulțumit Ucraina și aliații europeni, deoarece prevedea concesii teritoriale în favoarea Rusiei, inclusiv cedarea întregului Donbas.

Concesii și contrapropuneri europene

Planul a fost revizuit de mai multe ori. Detaliile ultimei versiuni nu sunt publice, însă potrivit lui Zelenski, documentul include unele concesii teritoriale din partea Ucrainei în schimbul garanțiilor de securitate occidentale.

Aliații europeni ai Ucrainei au propus contrapropuneri care includ desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina, garanții de securitate similare cu articolul 5 al tratatului NATO, plata unor „reparații de război” de către Rusia și limitarea efectivelor armatei ucrainene la 800.000 de soldați, față de 600.000 în propunerea inițială.

Președintele Putin a criticat aceste cereri, afirmând că ele sunt concepute pentru a acuza Rusia că nu vrea pace și că liderii europeni generează o „isterie” prin care își îndoctrinează propriii cetățeni cu frica unui război cu Rusia.

Kremlinul a negat din nou orice intenție a Rusiei de a ataca alte țări europene, după ce Reuters a relatat că Rusia ar urmări să ocupe Ucraina și alte țări europene, informație dezmințită de șefa serviciilor de informații americane Tulsi Gabbard, care a calificat relatările ca „minciună și propagandă”. Potrivit lui Gabbard, performanța Rusiei pe câmpul de luptă arată că aceasta „nu are capacitatea nici măcar de a cuceri și ocupa întreaga Ucraină, cu atât mai puțin Europa”.