search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zelenski anunță finalizarea documentelor de bază ale unui plan de pace Ucraina-SUA: „Suntem foarte aproape de un rezultat real”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 22 decembrie, că setul de documente fundamentale pentru un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia, elaborat în comun de Ucraina și Statele Unite, este finalizat, potrivit agenției EFE.

Zelenski anunță finalizarea documentelor de bază ale unui plan de pace Ucraina-SUA FOTO: AFP
Zelenski anunță finalizarea documentelor de bază ale unui plan de pace Ucraina-SUA FOTO: AFP

„Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul este perfect, dar planul este aici. Există garanții de securitate între noi, Uniunea Europeană și SUA, un document cadru”, a explicat Zelenski în cadrul unei întâlniri cu diplomați, potrivit Agerpres.

Președintele a adăugat că „există un document separat între noi și SUA privind garanțiile de securitate”, care „vor trebui examinate de Congresul SUA, împreună cu detaliile și anexele lor”. Zelenski a subliniat că prezența părții americane în procesul de elaborare a planului indică faptul că „suntem foarte aproape de un rezultat real”. Totuși, el a recunoscut că un plan de pace nu va mulțumi pe toată lumea și va necesita compromisuri. 

Delegatia ucraineană care a participat la discuțiile de la Miami cu SUA se întoarce în Ucraina și urmează să analizeze ultimele evoluții alături de negociatorii ucraineni. „Americanii au rămas la Miami pentru a desfășura negocieri cu reprezentanții ruși. Vor discuta. Apoi noi vom primi toate informațiile de la ei, iar ei de la noi”, a explicat Zelenski.

Poziția Rusiei și negocierile ruso-americane

Și purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunțat că emisarul rus Kirill Dmitriev se va întoarce luni la Moscova pentru a-l informa pe președintele Vladimir Putin despre rezultatele negocierilor desfășurate la Miami, la reședința emisarului special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. 

Viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a vorbit despre progrese lente” în negocierile cu SUA asupra planului propus de Trump, dar a criticat „tentativele rău intenționate” ale unor aliați europeni ai Ucrainei, care ar avea „coșmaruri” la perspectiva unei înțelegeri ruso-americane. „Observăm progrese lente. Dar acestea sunt însoțite de încercări extrem de nefaste și rău intenționate din partea unui grup influent de state de a torpila aceste eforturi și de a zădărnici procesul diplomatic”, a afirmat Riabkov la clubul de dezbateri Valdai.

El a subliniat că o eventuală înțelegere ruso-americană asupra Ucrainei „este lucrul de care se tem mult adversarii noștri de la Bruxelles și din mai multe capitale europene, care, nici în cele mai rele coșmaruri ale lor, nu-și pot imagina rezultatele la care noi lucrăm”. În același timp, Riabkov a precizat că Rusia are „rezerve față de partea americană, inclusiv în chestiunea ucraineană”.

Totuși, diplomatul rus a lăudat eforturile președintelui Donald Trump de a găsi „soluții durabile care să abordeze cauzele profunde ale conflictului”, comparativ cu „acțiunile inadecvate și ostile ale țărilor europene” care susțin Ucraina. Planul inițial al lui Trump, prezentat în urmă cu aproape o lună, a nemulțumit Ucraina și aliații europeni, deoarece prevedea concesii teritoriale în favoarea Rusiei, inclusiv cedarea întregului Donbas.

Concesii și contrapropuneri europene

Planul a fost revizuit de mai multe ori. Detaliile ultimei versiuni nu sunt publice, însă potrivit lui Zelenski, documentul include unele concesii teritoriale din partea Ucrainei în schimbul garanțiilor de securitate occidentale. 

Aliații europeni ai Ucrainei au propus contrapropuneri care includ desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina, garanții de securitate similare cu articolul 5 al tratatului NATO, plata unor „reparații de război” de către Rusia și limitarea efectivelor armatei ucrainene la 800.000 de soldați, față de 600.000 în propunerea inițială.

Președintele Putin a criticat aceste cereri, afirmând că ele sunt concepute pentru a acuza Rusia că nu vrea pace și că liderii europeni generează o „isterie” prin care își îndoctrinează propriii cetățeni cu frica unui război cu Rusia.

Kremlinul a negat din nou orice intenție a Rusiei de a ataca alte țări europene, după ce Reuters a relatat că Rusia ar urmări să ocupe Ucraina și alte țări europene, informație dezmințită de șefa serviciilor de informații americane Tulsi Gabbard, care a calificat relatările ca „minciună și propagandă”. Potrivit lui Gabbard, performanța Rusiei pe câmpul de luptă arată că aceasta „nu are capacitatea nici măcar de a cuceri și ocupa întreaga Ucraină, cu atât mai puțin Europa”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
A murit Chris Rea. Cântărețul era cunoscut pentru piesa „Driving Home for Christmas”
stirileprotv.ro
image
Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările
gandul.ro
image
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
mediafax.ro
image
Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și câți bani primesc
fanatik.ro
image
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
În ce zile se merge la colindat. Ce se face din 24 decembrie până la Anul Nou
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Cu cât va crește prețul RCA în 2026. Anunțul și explicațiile ASF
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă