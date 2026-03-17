Bucureștiul escortelor, cartografiat: Sectorul 3, zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară, monitorizată pe forumuri de mii de utilizatori

Mii de anunțuri publicate zilnic pe platforme online, forumuri cu sute de mii de utilizatori, unde bărbații evaluează femei ca pe produse, cu note la aspect, „servicii” și „raport preț-calitate” și site-uri agregator care calculează medii și publică periodic un „Top 10 Escorte”. Aceasta este piața prostituției online din România, cartografiată recent de cercetătorul Adrian Șoaită, printr-o analiză din surse deschise. Într-o declarație pentru „Adevărul”, deputatul PNL Ion Iordache, inițiatorul unui proiect de lege privind legalizarea prostituției, a subliniat că fenomenul nu mai poate fi ignorat, iar reglementarea lui ar aduce beneficii pentru toată lumea.

Cercetarea lui Șoaită descrie un ecosistem digital structurat pe trei niveluri interdependente. La bază se află platformele de anunțuri (Publi24, FemeiSex, Anuntul) unde sunt publicate zilnic mii de reclame cu fotografii, numere de telefon, tarife și servicii, fără nicio verificare din partea administratorilor. Publi24, unul dintre cele mai mari site-uri de anunțuri din România, găzduiește o secțiune dedicată explicit „Escortelor".

Al doilea strat îl formează forumurile de recenzii. Utilizatorii preiau numerele de telefon de pe platformele de anunțuri, merg la întâlniri și postează recenzii detaliate pe Nimfomane și DDCForum, inclusiv adresa exactă, etajul, interfonul, tarifele practicate și serviciile oferite.

Unele thread-uri ating dimensiuni impresionante: o escortă din zona Piața Alba Iulia are peste 4.000 de răspunsuri, în timp ce alta din Sectorul 1 are 11.700. Un „Ghid de mers la escorte" publicat pe forum le explică utilizatorilor noi cum să evalueze și ce să noteze.

Cel de-al treilea strat îl reprezintă agregatorii filtrați. Site-uri precum escorterecomandate extrag recenziile cu volum suficient din Nimfomane, calculează medii și publică topuri periodice cu note de tipul 9,40/10, cross-verificate cu anunțurile active pe Publi24 pe baza numerelor de telefon. Rata de potrivire între cele două platforme este de 75–80%.

Zona cu cea mai mare concentrare de ofertă din București și din România, potrivit cercetării este arealul Piața Alba Iulia–Rond–Burebista–Decebal, în Sectorul 3.

Ce nu poate vedea cercetarea

Adrian Șoaită recunoaște explicit limitele metodologice ale analizei. Sistemul de recenzii studiat este „complet orb la exploatare", cu excepția situațiilor în care exploatarea generează probleme directe pentru client. Cercetarea nu a putut stabili dacă femeile din thread-uri acționează independent sau sunt exploatate. Forumul însuși nu face această distincție și nici nu încearcă.

De asemenea, există riscul real al recenziilor false, atât auto-promovare din partea escortelor, cât și sabotaj din partea concurenței. Pe de altă parte, cei care scriu recenzii sunt un subset specific de utilizatori, care nu reprezintă nici toți clienții, nici, cu atât mai puțin, perspectiva femeilor implicate.

Piața este, în plus, extrem de volatilă: femei care schimbă numere de telefon, se mută, intră sub controlul unui proxenet sau ies din activitate. O recenzie din 2024 poate fi complet irelevantă în 2026.

„Datoria noastră e să nu-i lăsăm în mâinile celor care îi exploatează"

În acest context, Parlamentul urmează să dezbată un proiect de lege privind legalizarea prostituției inițiat de deputatul PNL Ion Iordache. Contactat de „Adevărul”, Iordache susține că fenomenul a depășit orice posibilitate de ignorare, mai ales în era rețelelor digitale.

„Eu aș vorbi despre normalitate și despre datoria noastră, ca legiuitori, de a nu lăsa anumite fenomene sociale în afara legii. Prostituția este o realitate care există în societatea noastră. Din ce în ce mai multe persoane practică acest tip de servicii și nu există în prezent un cadru legal care să reglementeze această activitate. Pornind de la această idee, există loc pentru o dezbatere legislativă și, dacă este cazul, pentru modificarea inițiativei legislative. În prezent, nu există nicio protecție de sănătate pentru cei care prestează aceste servicii, dar nici pentru beneficiari. De asemenea, lipsa unui cadru juridic favorizează traficul de persoane. Persoanele care astăzi practică aceste servicii, fiind în afara legii, devin vulnerabile și, într-o oarecare măsură, activitatea lor este incriminată. Aceștia ajung să folosească canalele oferite de proxeneți, cei care obțin profit de pe urma lor. Cred că nu putem ignora acest fenomen sau să-l punem «sub preș». În prezent, vedem platforme și rețele prin care aceste servicii se desfășoară", a declarat Ion Iordache pentru Adevărul.

Proiect de lege depus în Parlament pentru legalizarea prostituției: „Am ales reglementarea în locul ipocriziei”

Concret, proiectul prevede că prestatorii s-ar înregistra individual la Oficiul Registrului Comerțului ca persoane fizice autorizate, în baza unui cod CPV din nomenclatorul existent.

„Intenția este ca fiecare prestator să fie autorizat individual, nu într-un sistem centralizat. Fiecare decide pentru el și pentru activitatea pe care o desfășoară, similar altor profesii — de la avocați până la servicii de întreținere corporală. Autoritatea locală, respectiv primăria, ar urma să stabilească criterii de acordare a acordului de funcționare, la fel cum se întâmplă pentru alte activități comerciale. Astfel, prestatorul ar avea și spațiul autorizat, și înregistrarea legală la Registrul Comerțului. Normele de venit ar fi stabilite de Ministerul Finanțelor, iar legea ar include controale medicale lunare și autorizația de la Direcția de Sănătate Publică pentru spațiu. În acest fel, fiecare prestator poate stabili și tarifele pentru serviciile sale, la fel ca orice altă activitate comercială de persoană fizică autorizată. Autoritatea locală ar decide și distanțele față de instituții, biserici sau școli, astfel comunitatea având un cuvânt de spus în privința amplasării", a explicat deputatul PNL.

Legalizarea ar aduce, în viziunea sa, și rezolvarea unui paradox juridic și medical în care se găsesc în prezent persoanele care prestează aceste servicii.

„Este o chestiune simplă: indiferent cât de greu ni s-ar părea să acceptăm ideea legalizării, aceste activități se desfășoară deja. În special acum, odată cu rețelele online, fenomenul crește și nu este controlat. Mulți tineri nici măcar nu acceptă ideea că cineva trebuie să le spună ce să facă cu propriul corp. Este datoria noastră să nu-i lăsăm în afara legislației și în mâinile celor care îi exploatează. O persoană care practică aceste servicii, dacă nu intră într-un cadru legal, riscă să fie controlată de proxeneți sau să ajungă în situații legale dificile. Legalizarea ar asigura protecție juridică și de sănătate, inclusiv asigurare medicală, astfel încât să poată merge la spital în condiții legale. În prezent, aceste persoane nu beneficiază de asigurare și nici nu se pot prezenta la unități medicale fără riscuri", a conchis Ion Iordache.

Noi detalii din dosarul de prostituție în saloane de masaj erotic din București, în care este implicată și văduva lui Cotabiță

Biserica respinge legalizarea prostituției

Nu toată lumea este acord cu legalizarea „celei mai vechi meserii din lume”. Într-un comunicat de presă, Patriarhia Română transmis că reglementarea de către stat nu va conduce la eradicarea traficului de persoane.

„Patriarhia Română îşi exprimă îngrijorarea profundă şi dezaprobarea faţă de iniţiativa care vizează legalizarea prostituţiei, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învăţătura de credinţă ortodoxă şi cu respectarea demnităţii persoanei umane", se arată în comunicatul BOR.

De asemenea, Patriarhia subliniază că "prostituţia reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar, având consecinţe negative profunde asupra persoanei şi asupra societăţii în ansamblu. Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităţilor sociale dureroase asociate prostituţiei, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnităţii umane şi la degradarea morală a societăţii”, a transmis Patriarhia Română.