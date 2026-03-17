Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
FBI avertizează: Dacă ați descărcat aceste jocuri, este posibil să fi fost atacați de hackeri

Alerta FBI pentru gameri: Mai multe jocuri de pe Steam au fost folosite pentru a fura date și criptomonede. Victimele sunt invitate să completeze un formular oficial pentru a ajuta ancheta.

Lupa pusă pe cuvântul Steam de pe o platformă
FBI investighează mai multe jocuri Steam infectate cu malware. Foto Shutterstock

„FBI consideră că atacatorul a vizat în principal utilizatorii între mai 2024 și ianuarie 2026. În cadrul anchetei, au fost identificate mai multe jocuri, printre care BlockBlasters, Chemia, Dashverse / DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi și Tokenova.

Dacă dumneavoastră și/sau minorii aflați în întreținerea dumneavoastră ați fost victimizați în urma instalării unuia dintre aceste jocuri sau dețineți informații relevante pentru această investigație, vă rugăm să completați acest scurt formular .

Dacă știți pe altcineva care a fost posibil victimizat, vă rugăm să-l încurajați să trimită o solicitare la Steam_Malware@fbi.gov”,  scrie FBI pe site-ul său.

Deși niciuna dintre ele nu aparține unor francize importante, unele au făcut deja titluri pentru incidente legate de programe malware.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri a fost PirateFi , un joc gratuit care a apărut pe Steam pe 6 februarie 2024.

Conform diverselor rapoarte, titlul includea cod rău intenționat menit să fure datele de autentificare ale contului și alte informații personale .

Jocul a fost eliminat de Valve la câteva zile după lansare, deși până atunci fusese deja descărcat de sute de utilizatori.

În multe cazuri, malware-ul a reușit să fure parole și cookie-uri de sesiune , permițând atacatorilor să acceseze conturile victimelor.

Un alt titlu care a generat multă atenție a fost BlockBlasters , un joc de platformă 2D lansat în iulie 2025. O lună mai târziu, jocului i-a fost adăugată o componentă concepută pentru a fura criptomonede de la victime.

Conform investigațiilor ulterioare, malware-ul prezent în joc a reușit să fure aproximativ 150.000 de dolari din mai multe conturi afectate.

FBI explică faptul că, prin lege, trebuie să identifice victimele infracțiunilor federale pe care le investighează, deoarece acestea pot avea dreptul la anumite servicii, compensații financiare sau protecție juridică.

FBI-ul este mandatat prin lege să identifice victimele infracțiunilor federale pe care le investighează. Victimele pot fi eligibile pentru anumite servicii, restituiri și drepturi în temeiul legislației federale și/sau statale. Răspunsurile dumneavoastră sunt voluntare, dar pot fi utile în ancheta federală și pentru a vă identifica ca potențială victimă. Pe baza răspunsurilor furnizate, este posibil să fiți contactat de FBI și să vi se solicite să furnizați informații suplimentare. Toate identitățile victimelor vor fi păstrate confidențiale”, notează instituția.

Deși jocurile cu malware sunt rare pe Steam, acest caz demonstrează că pot apărea incidente de securitate chiar și pe platforme foarte populare.

