Zelenski consideră că avansul Ucrainei pe front consolidează poziția Kievului la masa negocierilor

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat luni, în ajunul negocierilor trilaterale conduse de SUA pentru soluţionarea războiului cu Rusia, că succesele Ucrainei pe câmpul de luptă şi pierderile tot mai mari ale Rusiei consolidează poziţia Kievului în cadrul negocierilor.

Volodimir Zelenski, președinte Ucraina Foto: Inquam Photos

„Forţele ucrainene consolidează în prezent în mod real poziţia de negociere a Ucrainei", a declarat Zelenski în discursul său video de seară. „Fiecare misiune îndeplinită integral, fiecare operaţiune defensivă care sporeşte puterea Ucrainei şi dă rezultate, ⁠consolidează Ucraina şi, mai presus de toate, ne consolidează pe noi în cadrul negocierilor", a explicat el, scrie News.

Zelenski a mai afirmat că Mîhailo Drapatîi, comandantul armatei, a prezentat un raport privind poziţiile militare ucrainene, subliniind pierderile grele suferite recent de forţele ruse. De asemenea, el a spus că atacurile ucrainene pe distanţă lungă asupra ţintelor ruse, inclusiv asupra obiectivelor din industria petrolieră, dau rezultate.

„În aceste zile, apărătorii noştri, atât bărbaţi, cât şi femei, obţin rezultate record în eliminarea ocupanţilor ruşi. Rusia suferă pierderi record pe front, în fiecare zi şi în fiecare săptămână", a spus Zelenski.

„Răspundem la războiul Rusiei într-un mod pe deplin justificat şi demonstrăm că acest război trebuie să ia sfârşit. Rusia poate face acest lucru. Poate pune capăt războiului. Este important ca Statele Unite să convingă Rusia tocmai de acest lucru", a arătat preşedintele ucrainean.

Linia frontului de 1.200 km (775 de mile) din acest război a rămas relativ statică timp de multe luni, iar oficialii ucraineni afirmă că avansul lent şi de lungă durată al Rusiei spre vest, prin regiunea estică Doneţk, a încetinit şi mai mult.

Forţele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, iar preşedintele Vladimir Putin afirmă că obiectivul Moscovei rămâne acela de a aduce întreaga regiune estică a Donbasului sub controlul său.

Comandanţii ruşi susţin că forţele lor continuă să avanseze pe toate sectoarele frontului şi resping orice sugestie conform căreia armata ucraineană ar înregistra progrese în recucerirea teritoriului.

Anterior, şeful cancelariei lui Zelenski, Kirilo Budanov, a declarat, în timp ce se îndrepta spre Abu Dhabi, că menţinerea procesului diplomatic este importantă în cadrul negocierilor şi că Kievul se va concentra pe schimburile de prizonieri şi alte chestiuni umanitare.

Delegaţia Ucrainei la negocieri este condusă de Rustem Umerov, şeful serviciului de informaţii externe.