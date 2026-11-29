Bugetul Educației pentru anul 2027 se conturează ca un test de coerență între angajamentele Guvernului condus de Luca Niculescu și realitatea fiscală moștenită de la guvernele anterioare. Ministrul Educației, Sorin Costreie, a indicat că prioritatea sa bugetară este asigurarea fondurilor pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor didactice, o componentă pe care o consideră „indispensabilă” și care, în viziunea sa, nu mai poate fi amânată.

Sindicatele din Educație cer renunțarea la austeritate și creșteri salariale de la 1 ianuarie Foto: Shutterstock

Costreie a admis că bugetul de stat s-ar putea să nu acopere integral necesarul pentru formarea continuă a profesorilor și a explorat public soluții alternative, de la fonduri europene la o campanie privată inspirată de modelul „Dați un leu pentru Ateneu”.

În același timp, formarea profesorilor este doar una dintre componentele unei ecuații mai largi, în care intră și recuperarea celor aproximativ trei miliarde de lei tăiate de la Educație în 2025, și indexarea salarială de aproximativ 16% care ar acoperi inflația din iunie 2024 până în prezent.

Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, formulează pentru Adevărul o condiție preliminară pentru orice discuție despre bugetul pe 2027: finanțarea trebuie să acopere obligațiile legale ale angajatorului, nu să transfere costurile asupra cadrelor didactice.

„Școlile au obligația să asigure finanțarea cursurilor de pregătire și formare a cadrelor didactice, iar pentru această obligație e nevoie de finanțare. Nu este normal că, în prezent, cadrele didactice sunt obligate să suporte din propriul buzunar cursuri de formare. Este inacceptabil. Este obligația angajatorului”, a explicat Marius Nistor.

Nistor leagă cerința de formare de necesitatea ca bugetul pe 2027 să fie „mult mai mare decât alocarea anterioară” și de recuperarea celor aproximativ trei miliarde de lei pierduți de Educație în 2025 prin Legea 141, cunoscută și ca Legea Bolojan. În absența acestei recuperări, susține el, normalitatea funcționării sistemului nu poate fi restabilită nici măcar la nivelul minim prevăzut de lege.

„Solicitarea este corectă, însă pentru ea avem nevoie de o finanțare asigurată de Ministerul Finanțelor și de un buget. Bugetul pentru anul 2026 trebuie să fie mult mai mare decât alocarea anterioară. În plus, trebuie să recuperăm cele 3 miliarde tăiate în 2025 prin Legea 141. Educația trebuie să recupereze acești bani și să primească finanțare suplimentară, dacă vrem un învățământ care să funcționeze cât de cât normal. Normalitatea nu se poate obține cu alocări sub 6% din produsul intern brut sau sub 15% din bugetul general consolidat, cum prevede legea”, a precizat Marius Nistor.

Această trimitere la pragurile legale nu este întâmplătoare. În 2025, bugetul Ministerului Educației a reprezentat doar 3,16% din PIB, mult sub ținta de 6% invocată de sindicate și consacrată în legislația educației. Diferența dintre norma legală și execuția bugetară a devenit, în practică, un argument recurent al sindicatelor, care o folosesc pentru a contesta nu doar nivelul alocării, ci și credibilitatea angajamentelor guvernamentale.

Profesorii vor indexarea veniturilor cu 16%, pentru a acoperi întreaga rată a inflației

Pe lângă formarea profesorilor și recuperarea tăierilor, o a treia revendicare majoră vizează salariile. Profesorii nu au primit nicio indexare de la cea din iunie 2024, iar inflația cumulată din acel moment până în noiembrie 2026 a ajuns la aproximativ 16%.

„Profesorii cer și indexarea salariilor, prima din 2024 încoace. Trebuie pornit de la rata inflației și ținut cont de ea; este vorba doar despre profesori, nu despre toți bugetarii. O astfel de indexare este necesară în condițiile în care prețurile au explodat în ultimii ani, iar măsura compensatorie este mai mult decât legitimă. Am precizat acest lucru la întâlnirile cu premierul Luca Niculescu. Chiar dacă vorbim de austeritate, creșterea explozivă a prețurilor trebuie compensată în cea mai mare măsură”, a explicat Marius Nistor.

Datele disponibile confirmă diagnosticul sindical. Salariile de bază ale profesorilor români, ajustate la inflație și raportate la costul vieții, au scăzut cu 6,34% în anul școlar 2024-2025 față de anul precedent, cea mai mare scădere din Europa.

Apoi, salariile au fost înghețate prin Legea nr. 141/2025, coeficientul de salarizare rămânând neschimbat față de decembrie 2025. Totuși, puterea de cumpărare a continuat să scadă din cauza inflației și a mai multor măsuri care au redus veniturile reale: plata cu ora a scăzut cu peste 60%, profesorii cu peste 25 de ani vechime au primit 4 ore suplimentare pe săptămână fără plată (o reducere mascată a salariului cu aproximativ 25%), iar angajații cu salarii nete peste 6.000 de lei au pierdut indemnizația de hrană, cu o diminuare medie de circa 200 de lei net pe lună. Astfel, deși nu există încă o cifră oficială Eurydice pentru 2025-2026, toate indiciile arată o continuare a scăderii salariilor reale, după ce România înregistrase deja cea mai mare scădere din Europa în anul școlar anterior.

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O indexare de aproximativ 16%, care să acopere integral intervalul iunie 2024 – noiembrie 2026, ar avea un impact bugetar semnificativ, iar Guvernul nu a oferit până în prezent o estimare publică a sumei necesare. Ministrul Finanțelor a avertizat, în negocierile cu sindicatele, că există probleme financiare și că potențialul bugetar al României pentru 2027 nu este încă stabilit cu exactitate.

Nistor ridică și problema legitimității politicii de austeritate, pe care o consideră o povară transferată nedrept asupra cetățeanului pentru decizii economice luate la nivel politic. El nu contestă necesitatea prudenței bugetare, dar o situează în opoziție cu logica unei compensări proporționale cu inflația, nu cu spațiul fiscal disponibil.

„Ne așteptăm ca indexarea să acopere întregul procent al inflației din vara lui 2024 până în prezent. Nu este vina oamenilor că am intrat într-o criză economică; criza este generată de politicienii care au luat decizii cu efecte grave pentru țară. Nu este normal ca cetățeanul să plătească de fiecare dată pentru politicile economice proaste ale celor cu putere de decizie. Niciun politician nu răspunde pentru situația gravă în care a ajuns țara”, explică Marius Nistor.

Sindicatele amenință Guvernul: „Va suporta consecințe”

Poziția sindicatelor din Educație față de Guvernul Niculescu rămâne, formal, deschisă, dar condiționată. Nistor afirmă că sindicatul așteaptă proiecția bugetară pentru 2027 și politica educațională asumată de Executiv.

„Guvernul va suporta consecințe dacă această cerință nu va fi respectată. În acest moment așteptăm reacția guvernului, proiecția bugetară pentru anul 2027 și politica guvernului privind educația. În funcție de ce ne va comunica, vom reacționa. Ne batem pentru o finanțare corectă a sistemului de învățământ preuniversitar și universitar, în concordanță cu legislația în vigoare. Nu cerem nimic în plus, ci respectarea legii”, a precizat Marius Nistor.

Dincolo de cifre, problema formării profesorilor are o dimensiune structurală pe care Nistor o leagă de calitatea resursei umane și de criza profesorilor necalificați. El susține că numărul cadrelor didactice fără pregătire corespunzătoare a crescut cu peste 4.000, iar formarea inițială din universități nu reușește să compenseze golurile create de pensionări și de plecările din sistem. În viziunea sa, bugetul pe 2027 ar trebui să finanțeze nu doar cursuri formale, așa cum cere ministrul, ci și o selecție riguroasă a viitorilor profesori, încă din facultate.

„Ne așteptăm ca Luca Niculescu să renunțe la toate măsurile asumate prin legea 141 de guvernul domnului Bolojan. În prezent, numărul necalificaților a crescut cu peste 4.000. Aceasta este realitatea. Din cauza unor politici proaste, nu se poate sacrifica la nesfârșit învățământul românesc; din cauza unor decizii incalificabile ale celor care au fost la putere, deficitul de profesori calificați se amplifică. Pe de altă parte, formarea inițială lasă mult de dorit. Se concentrează pe problemele din învățământul preuniversitar, dar se uită că cauza pleacă din învățământul universitar, unde sunt pregătiți viitorii profesori. Este nevoie de o selecție riguroasă încă de pe băncile facultății”, a explicat Marius Nistor.

Estimările disponibile variază în funcție de metodologie, dar confirmă o deteriorare a bazei de personal calificat. Unele rapoarte indică aproximativ 6.300 de cadre didactice necalificate în anul școlar 2025-2026, în timp ce datele privind normele ocupate de personal fără studii corespunzătoare situează cifra în jurul a 4.700. Indiferent de cifra exactă, tendința este convergentă cu avertismentul sindical: măsurile de austeritate și subfinanțarea au accelerat erodarea calității resursei umane, iar formarea continuă, fără o bază inițială solidă, nu poate compensa singură deficitul.

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Chiar și așa, bugetul Educației pentru 2027 nu poate fi redus la o simplă confruntare între cererile sindicatelor și constrângerile Ministerului Finanțelor. Noul buget trebuie să țină cont de trei variabile interdependente: finanțarea formării profesorilor, care trebuie să treacă de la plata din buzunarul cadrelor didactice la o linie bugetară explicită; o indexare salarială de aproximativ 16%, care să recupereze măcar parțial erosarea reală din iunie 2024 până în noiembrie 2026; și repararea efectelor Legii 141/2025, fără de care școlile rămân cu mai puțin personal, mai puține resurse și mai multe clase supraaglomerate.

Sorin Costreie a indicat că formarea profesorilor este prioritatea sa, dar a recunoscut că banii nu sunt garantat disponibili la bugetul de stat. Marius Nistor a indicat că sindicatele nu vor accepta o altă amânare. Între aceste două poziții, Guvernul Niculescu are la dispoziție un interval bugetar limitat pentru a decide dacă educația rămâne un capitol de austeritate sau devine, finalmente, unul de investiție.