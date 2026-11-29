Norma Euro 7 aduce în cadrul european de omologare cerințe care nu mai vizează doar emisiile de la eșapament. Frânele, anvelopele și durabilitatea bateriilor intră, de asemenea, în sfera regulilor, inclusiv în cazul mașinilor complet electrice.

Norme noi în Europa Foto: Shutterstock

Limite pentru particulele eliberate de frâne

Particulele de frână provin din uzura plăcuțelor și a discurilor. Pentru autoturisme, calendarul analizat de ICCT prevede, până la sfârșitul lui 2029, o limită de 7 miligrame pe kilometru pentru motorizările altele decât cele complet electrice și de 3 mg/km pentru mașinile electrice cu baterie, potrivit unei analize a International Council on Clean Transportation (ICCT), scrie Euronews.

Diferența este explicată de frânarea regenerativă: motorul electric poate încetini vehiculul recuperând energie, ceea ce reduce folosirea frânelor mecanice. Producătorii pot diminua particulele și prin optimizarea plăcuțelor și discurilor sau prin dispozitive de captare a prafului de frână.

Din ianuarie 2035, pragul de 3 mg/km este prevăzut pentru toate motorizările autoturismelor. Limitele nu sunt însă identice pentru toate autoutilitarele: pentru cele din categoria N1 clasa III, tabelul ICCT indică, până la sfârșitul lui 2029, 5 mg/km pentru modelele complet electrice și 11 mg/km pentru celelalte motorizări.

Ce capacitate trebuie să păstreze bateriile

Euro 7 stabilește și cerințe de durabilitate pentru bateriile autoturismelor electrice și ale hibridelor cu încărcare la priză. Acestea trebuie să păstreze cel puțin 80% din capacitatea de stocare a energiei la cinci ani sau 100.000 de kilometri, în funcție de pragul atins primul, și cel puțin 72% la opt ani sau 160.000 de kilometri.

Pentru autoutilitarele ușoare din categoria N1, pragurile sunt diferite: minimum 75%, respectiv 67%, pentru aceleași perioade de utilizare și aceleași limite de kilometraj, arată analiza ICCT.

Anvelopele au un calendar separat

Cerințele privind uzura anvelopelor sunt introduse etapizat. Pentru anvelopele C1, folosite la autoturisme și autoutilitare ușoare, calendarul prezentat de ICCT începe în iulie 2028 cu omologarea tipurilor noi. Etapele următoare vizează anvelopele montate pe vehiculele noi, din iulie 2030, și toate anvelopele noi introduse pe piață, din iulie 2032.

Omologarea unui model și înmatricularea unei mașini, etape distincte

Aplicarea normei pentru autoturisme și autoutilitare ușoare este etapizată și la nivelul vehiculului. Calendarul descris de ICCT prevede mai întâi cerințe pentru omologarea tipurilor noi de vehicule și a sistemelor lor de frânare. Un an mai târziu, regulile se extind la toate vehiculele nou înmatriculate din aceste categorii.