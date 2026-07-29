Zelenski spune că Putin nu mai are inițiativa și cere mai mult sprijin militar: „Rusia pierde 30.000 de soldați lunar”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia refuză în continuare orice încercare de a pune capăt războiului și a cerut aliaților occidentali să intensifice sancțiunile împotriva Moscovei și să continue sprijinul militar pentru Kiev.

Potrivit liderului ucrainean, președintele rus Vladimir Putin nu este interesat de negocieri și continuă ofensiva militară, în ciuda pierderilor suferite de armata rusă.

„Inițiativa nu mai este în mâinile lui Putin”, a afirmat Zelenski, adăugând că Rusia pierde aproximativ 30.000 de militari în fiecare lună. Declarațiile au fost făcute marți, într-un interviu acordat postului Fox News, în timpul vizitei sale oficiale la Washington.

Zelenski: „Putin nu vrea un armistițiu”

Președintele ucrainean a spus că autoritățile de la Kiev solicită zilnic încetarea ostilităților pentru a crea condițiile necesare unor negocieri de pace.

„Noi cerem zilnic să înceteze acest război, cel puţin pentru a negocia un armistiţiu pe o anumită perioadă şi a le da diplomaţilor posibilitatea să negocieze. Dar (preşedintele rus Vladimir) Putin nu vrea. (...) De aceea trebuie să reacţionăm, să fim duri, să fim puternici. Nu doar noi. Contăm pe sancţiuni”, a declarat Zelenski.

Atacurile Rusiei s-au intensificat

Declarațiile liderului ucrainean vin în contextul în care Organizația Națiunilor Unite a anunțat că luna iunie a înregistrat cel mai mare număr de victime civile din Ucraina din aprilie 2022 până în prezent.

În ultimele luni, Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete balistice, considerate dificil de interceptat de sistemele de apărare antiaeriană.

Potrivit datelor prezentate de AFP, în luna iulie Ucraina a reușit să doboare doar 35 dintre cele 120 de rachete balistice și antinavă lansate de armata rusă.

Spre comparație, experții estimează că pe parcursul întregului an 2024 Rusia a utilizat între 250 și 320 de rachete balistice.

Trump ar fi aprobat producția de rachete Patriot în Ucraina

Înaintea întâlnirii cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, Zelenski a declarat că principala sa prioritate este consolidarea apărării împotriva rachetelor balistice.

După întrevedere, liderul ucrainean a afirmat că Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licența necesară pentru producerea pe plan intern a rachetelor interceptoare PAC-3 destinate sistemelor Patriot, considerate cele mai eficiente mijloace de apărare împotriva atacurilor cu rachete balistice rusești.

Ucraina avertizează asupra unor noi livrări de arme din Coreea de Nord

În paralel, un înalt oficial ucrainean a declarat pentru AFP că Rusia pregătește desfășurarea unui număr suplimentar de lansatoare de rachete în apropierea frontierei cu Ucraina.

Potrivit aceleiași surse, Moscova ar urma să primească noi livrări de armament din Coreea de Nord, ceea ce ar putea duce la intensificarea atacurilor asupra teritoriului ucrainean în perioada următoare.