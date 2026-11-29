Un accident rutier grav s-a produs pe DN 1, la ieșirea din localitatea Scoreiu, județul Sibiu, spre Brașov. Șase persoane au fost rănite și transportate la spital, după ce două autoturisme și un TIR au fost implicate într-o coliziune. Primele cercetări ale polițiștilor arată că accidentul a fost provocat de o depășire periculoasă.

Foto: ISU Sibiu

UPDATE 18.45 Șase persoane au ajuns la spital, printre care o femeie însărcinată

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii sibieni, o șoferiță în vârstă de 29 de ani, din București, care circula dinspre Brașov spre Sibiu, ar fi intrat în depășirea unui TIR, moment în care a lovit frontal un autoturism care venea din sens opus, condus de un bărbat de 27 de ani, din Sibiu.

„Ulterior, autoturismul condus de către bărbatul în vârstă de 27 de ani ar fi fost proiectat în ansamblul TIR”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma impactului, șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre cei doi șoferi și patru pasageri.

În mașina condusă de femeia din București se afla și o pasageră de 28 de ani. În celălalt autoturism călătoreau trei persoane: o femeie de 25 de ani și un bărbat de 26 de ani, din Șeica Mică, precum și o femeie de 29 de ani, din Miercurea Sibiului.

Intervenția echipajelor de salvare a fost una dificilă. Potrivit ISU Sibiu, printre victime se află o femeie însărcinată, care a rămas încarcerată în urma accidentului și a suferit multiple traumatisme.

O altă femeie a suferit, de asemenea, multiple traumatisme, în timp ce un bărbat a fost diagnosticat cu traumatisme la nivelul capului și al unui picior.

Toate cele șase victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Trei dintre răniți au fost preluați de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean. Este vorba despre două femei de 29 de ani, una cu suspiciune de fractură la un membru inferior, iar cealaltă cu fractură de piramidă nazală, și un bărbat de 29 de ani, cu suspiciune de fractură la un membru superior și traumatism la șold.

Din cauza accidentului, traficul rutier a fost deviat pe ruta ieșire A1 – DJ 106 – Agnita – Voila –DN 1.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Știrea inițială:

Din primele informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, șase persoane au nevoie de îngrijiri medicale, iar o femeie este încarcerată. Pompierii intervin la fața locului.

Pentru intervenție au fost mobilizate două ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, o autospecială de descarcerare, una de transport personal și victime multiple și o autospecială de stingere, a precizat ISU Sibiu.

Foto: ISU Sibiu

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că cele șase persoane rănite se aflau în cele două autoturisme. Potrivit aceleiași surse, toate sunt conștiente și necesită îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul rutier în zonă este complet blocat.

Accident grav Foto: ISU Sibiu

Accidentul a avut loc la kilometrul 269+500, pe sensul de mers Sibiu–Brașov, conform IPJ Sibiu. Polițiștii rutieri estimează reluarea normală a circulației după ora 18:00.