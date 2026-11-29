Un avocat, în vârstă de 62 de ani, cu o carieră profesională contruită în Europa, se confruntă cu dificultăți în găsirea unui nou loc de muncă. Deși a colaborat cu firme importante, experiența acumulată pare să nu-l mai ajute în fața angajatorilor. Bărbatul spune că vârsta și CV-ul său impresionant au devenit obstacole în procesul de recrutare.

La 62 de ani, un avocat cu o carieră impresionantă nu-și mai găsește de lucru Foto: Shutterstock

Michele, care a ales să-și păstreze anonimatul, a povestit pentru publicația italiană Fanpage.it că a ajuns să se simtă exclus din propria profesie, deși mai are între șapte și opt ani până la pensionare.

„Mi-au anulat interviul cu o oră înainte de programare, fără să-mi dea nicio explicație. Am 62 de ani și va trebui să mai lucrez 7 sau 8 ani până mă pot pensiona. Aș fi bucuros să o fac, dar nimeni nu mă mai sună”, a mărturisit avocatul italian.

Acesta spune că a citit numeroase povești asemănătoare cu a sa și că faptul că nu este singurul aflat într-o asemenea situație îl ajută să treacă mai ușor peste dezamăgire. Dincolo de problemele financiare, îl afectează însă mai ales lipsa recunoașterii profesionale.

„Problema financiară este implicată, dar ceea ce mă deranjează cel mai mult este că mândria mea este rănită. Am crezut în profesia mea și acum nu mi-a mai rămas nimic altceva”, a explicat acesta.

A lucrat în firme importante, inclusiv la Londra

Michele a practicat avocatura atât în Italia, cât și în străinătate. La început a avut propriul cabinet, după care a colaborat cu mai multe firme importante, inclusiv cu una din Londra.

După încheierea colaborării cu firma britanică, a încercat să-și găsească un nou loc de muncă în Italia. S-a lovit însă de reticența angajatorilor, care, spune el, îl consideră prea în vârstă sau supracalificat.

„Sunt prea bătrân, am un CV prea încărcat, probabil își imaginează că am cine știe ce cerințe financiare, dar de multe ori presupun asta fără să mă asculte măcar pe fond”, a povestit avocatul.

Deși i s-a spus în repetate rânduri că este supracalificat, în multe cazuri nici măcar nu a fost chemat la interviu. El consideră că tocmai experiența și realizările profesionale care ar trebui să reprezinte atuuri au ajuns să-i îngreuneze găsirea unui loc de muncă.

„Dintr-o dată, cărțile, publicațiile și experiența, toate lucrurile de care am fost mereu mândru, au ajuns să fie aproape incomode în ochii celorlalți, ca și cum aș avea un CV excesiv de împovărător”, a spus Michele.

Predă la o școală privată și la o universitate, dar câștigurile sunt foarte mici

În prezent, avocatul încearcă să-și păstreze activitatea profesională prin predare. Lucrează la o școală privată, unde predă drept, și a obținut și o colaborare cu o universitate, unde oferă meditații în cadrul unui curs.

Activitățile îi ocupă doar câteva zile pe săptămână și nu îi asigură venituri suficiente. Spune că le continuă mai ales pentru a rămâne activ profesional, în speranța că va găsi o oportunitate mai bună.

Situația financiară s-a deteriorat treptat în ultimii ani. Michele povestește că perioada în care avea propriul cabinet a fost cea mai bună din punct de vedere al veniturilor, ajungând atunci la aproximativ 100.000 de euro anual.

„Acelea au fost vremuri bune pentru toată lumea. Apoi lucrurile s-au schimbat. Zilele trecute am fost la contabil, iar anul trecut a fost cel mai prost. Recent, am câștigat doar 6.000 de euro”, a relatat avocatul italian.

Deși spune că este obișnuit să lupte până la capăt, bărbatul se teme că șansele de a reveni la o activitate profesională pe măsura experienței sale sunt tot mai mici.

„Cred că am terminat, chiar dacă sunt genul care luptă până la capăt. E păcat, mai am multe de oferit”, a conchis Michele.