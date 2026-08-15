Zelenski anunță o nouă țintă pentru armata ucraineană: 30.000 de militari ruși „eliminați” în august

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că forțele Kievului se așteaptă ca cel puțin 30.000 de militari ruși să fie „eliminați” în luna august, în timp ce armata ucraineană își întărește pozițiile pe direcțiile Sloviansk și Kostiantînivka.

Zelenski a făcut declarația în discursul său de vineri seară, după ce a primit un raport privind evoluția situației de pe front din partea comandantului-șef al forțelor armate ucrainene, Mihailo Drapatîi, relatează Kyiv Post.

„Mă aștept ca acum, în august, să fie eliminați nu mai puțin de 30.000 de ocupanți”, a declarat liderul ucrainean.

Potrivit acestuia, autoritățile militare au identificat resursele necesare pentru întărirea apărării în două dintre cele mai importante sectoare ale frontului din regiunea Donețk.

„Am stabilit măsurile și resursele necesare pentru consolidarea direcțiilor Sloviansk și Kostiantînivka”, a spus Zelenski.

Ucraina își consolidează apărarea în Donețk

Președintele ucrainean susține că trupele sale reușesc să respingă atacurile rusești și să împiedice infiltrarea militarilor ruși în pozițiile defensive.

Sloviansk și Kostiantînivka au o importanță strategică majoră pentru apărarea ucraineană din regiunea Donețk. Controlul acestor zone este esențial pentru menținerea liniei defensive din estul țării și pentru împiedicarea unei înaintări rusești mai profunde.

Zelenski a anunțat, de asemenea, la începutul acestei săptămâni, că armata ucraineană a recâștigat controlul asupra a 26 de localități de pe direcția Oleksandrivka.

Liderul de la Kiev a susținut că măsurile adoptate începând din toamna anului trecut au permis armatei să treacă la un model de apărare în care tehnologia joacă un rol tot mai important.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina se îndreaptă către „o apărare semnificativ mai tehnologizată”, bazată în special pe utilizarea dronelor și a altor sisteme fără pilot.

Kievul susține că pierderile rusești rămân ridicate

Obiectivul anunțat pentru luna august face parte din strategia Ucrainei de a utiliza superioritatea tehnologică în anumite domenii pentru a provoca pierderi cât mai mari trupelor ruse și pentru a încetini ofensiva Moscovei.

Kyiv Post notează că recucerirea unor localități de către armata ucraineană pune sub semnul întrebării ideea că teritoriile ocupate de Rusia reprezintă câștiguri militare definitive.

În timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, desfășurată pe 9 iulie, reprezentantul permanent adjunct al Ucrainei, Volodîmîr Pavlicenko, a afirmat că durata de supraviețuire a unui militar rus ar fi extrem de redusă.

Potrivit oficialului ucrainean, un recrut rus ar putea avea la dispoziție între zece zile și trei săptămâni din momentul în care ajunge într-un centru de instruire până când este ucis pe front.

Pavlicenko a mai susținut că Rusia ar fi pierdut peste 30.000 de militari în luna mai și aproximativ 28.000 în iunie.